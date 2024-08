Alain Delon wird neben seinen Hunden beigesetzt

Es ist kein Geheimnis, dass Alain Delon Hunde liebte. Hier kuschelt der französische Schauspieler im Jahr 2014 bei der Weihnachtsmarktvoreröffnung vom Tierasyl Gut Aiderbichl bei Henndorf, Österreich, mit einem Vierbeiner. Imago/Eva Bock

Der am Sonntag verstorbene Alain Delon will neben seinen 35 Hunden begraben werden. Weil er ohne ihn leiden würde, wollte Frankreichs Filmlegende ausserdem seinen letzten lebenden Hund einschläfern lassen.

vab/dpa Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frankreichs Filmlegende Alain Delon ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren verstorben.

Der Wahlschweizer wird Mitte der Woche auf seinem Anwesen in Douchy neben seinen Hunden bestattet, wie er es sich wünschte.

Delon liebte Hunde. Der Belgische Schäferhund Loubo war sein letzter lebender Vierbeiner und treuster Begleiter.

In einem früheren Interview äusserte der Schauspieler seinen Wunsch, dass Loubo ihn ins Jenseits begleiten solle.

Er befand, dass Loubo ohne sein Herrchen leiden würde. Mehr anzeigen

Alain Delon hatte es sich so gewünscht: Der im Alter von 88 Jahren verstorbene Schauspieler soll Mitte der Woche auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy bestattet werden.

Das Begräbnis wird in kleinem Kreis stattfinden, berichtete der Fernsehsender BFMTV am gestrigen Montag. Die Beisetzung soll in der zu diesem Zweck erbauten Kapelle erfolgen, neben seinen dort bestatteten zahlreichen Hunden.

Dass Delon Hunde liebte und seine Haustiere alles für ihn bedeuteten, ist lange kein Geheimnis mehr. «Heute gibt es 35 Gräber. Wenn die Hunde ein Paar sind, lege ich sie zusammen. Mein ganzes Leben ist hier, in diesen Gräbern. Ich möchte inmitten meiner Tiere begraben werden», zitiert ihn die französische «Elle», die sich auf ein «Gala»-Interview aus dem Jahr 2019 stützt.

Delon, der für Filme wie «Der eiskalte Engel» oder «Der Swimmingpool» bekannt wurde, ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf seine drei Kinder Alain-Fabien (30), Anouchka (33), Anthony (59) und seinen Hund Loubo auf X mit.

In der Erklärung heisst es, die Filmlegende, die auch einen Schweizer Pass besass und eine Zeit lang in Genf lebte, sei «friedlich in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie entschlafen».

2019 hatte Delon einen Schlaganfall erlitten, seither ging es ihm gesundheitlich immer schlechter und er war auf Hilfe angewiesen. Der Schauspieler selbst hatte sich nicht mehr oft in der Öffentlichkeit gezeigt.

Wenn Alain Delon vor Loubo stirbt, soll Tierarzt ihn einschläfern

Auf dem Anwesen der französischen Filmlegende liegen 35 Hunde begraben. Loubo, ein Belgischer Schäferhund, war Delons letzter Vierbeiner – und nach eigenen Angaben sein Lieblingshund.

Den Weg zu ihm gefunden hatte Loubo 2014, als er vom französischen Schauspieler adoptiert wurde. Seither war er Delons treuster Begleiter.

Im Jahr 2018 sagte Delon zu der Illustrierten «Paris Match» in einem Interview, dass er sich wünsche, Loubo würde von einem Tierarzt eingeschläfert werden, wenn er vor dem Vierbeiner sterben sollte.

Alain Delons ältester Sohn Anthony mit Hund Loubo. Instagram/therealanthonydelon

«Ich habe 50 Hunde in meinem Leben gehabt, aber ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Hund (…). Wenn ich vor ihm sterbe, werde ich den Tierarzt bitten, dass wir zusammen gehen. Er wird ihn einschläfern, damit er in meinen Armen stirbt. Das ist mir lieber, als zu wissen, dass er sich an meinem Grab qualvoll sterben lassen wird», befand Delon damals.

Wird Alain Delons Wunsch erfüllt?

Delon äusserte seine Bedenken, dass Loubo ohne sein Herrchen leiden würde. Seine Aussagen sorgten für viel Kritik, Tierschützer*innen zeigten sich besorgt.

Wie französische Medien schreiben, soll Loubo zusammen mit Delons drei Kindern bei ihm gewesen sein, als dieser starb.

BFMTV befragte Véronique de Villèle, die ehemalige Assistentin Delons und eine enge Freundin, nach dem Tod des Filmstars, ob der Wunsch des Wahlschweizers erfüllt werden soll. Villèle versicherte: «Das wird der Fall sein.» Die Familie äusserte sich bisher nicht dazu.

Die Assistentin nannte Delon einen «Tierliebhaber» und einen «Liebhaber seiner Hunde». «Er hatte eine unglaubliche Freundlichkeit und Wärme gegenüber den Tieren», so Villèle.

Vorübergehendes Flugverbot über Alain Delons Anwesen

Nach der Beisetzung im kleinen Kreise soll laut BFMTV womöglich zu einem späteren Zeitpunkt eine Zeremonie in Betracht gezogen werden, die es der Öffentlichkeit ermöglichen soll, ihm eine letzte Ehre zu erweisen.

Der Schauspieler hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er keine nationale Hommage wolle, wie Jean-Paul Belmondo (1933 bis 2021) oder Johnny Hallyday (1943 bis 2017).

Wie die Regionalzeitung «La République du Centre» berichtete, hat die Präfektur aus Sicherheitsgründen eine vorübergehende Flugverbotszone über dem riesigen Anwesen in der Region Centre-Val de Loire in geringer Höhe verordnet.

Dorthin pilgern seit dem Tod der Filmlegende zahlreiche Menschen, um vor dem Eingangstor Blumen abzulegen. Das Flugverbot soll bis Mittwoch, 21. August, 22 Uhr, gelten.

Mehr Videos aus dem Ressort