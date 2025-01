Monacos Staatsminister, Didier Guillaume, ist unerwartet gestorben. Für Fürst Albert war Guillaume nicht nur ein Angestellter, sondern auch ein enger Vertrauter. sda/Matt Dunham/AP/dpa

Der unerwartete Tod von Didier Guillaume, dem Staatsminister von Monaco, hat Fürst Albert tief getroffen. Der Verlust eines engen Freundes und geschätzten Mitarbeiters hinterlässt eine grosse Lücke.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fürst Albert von Monaco hat einen Freund verloren.

Am 17. Januar 2025 ist Monacos Staatsminister, Didier Guillaume, nach kurzer Krankheit gestorben.

In einem emotionalen Post des monegassischen Hofs äussert sich Fürst Albert mit emotionalen Worten: «Das Fürstentum Monaco verliert einen vorbildlichen Diener.» Mehr anzeigen

Der plötzliche Verlust eines engen Vertrauten hat Fürst Albert von Monaco (66) in tiefe Trauer gestürzt. Didier Guillaume, der erst seit wenigen Monaten als Staatsminister tätig war, verstarb unerwartet am 17. Januar 2025 im Alter von 65 Jahren.

Der Ehemann von Fürstin Charlène (46) sagt zur Tageszeitung «Monaco-Matin», dass er nicht nur einen geschätzten Mitarbeiter, sondern auch «einen Freund» verloren hat. Der monegassische Hof drückt seine Trauer in einer emotionalen Mitteilung auf Instagram aus.

«Das Fürstentum Monaco verliert einen vorbildlichen Diener, dessen Taten und Loyalität in Erinnerung bleiben werden. Ich spreche seiner Familie mein aufrichtiges Beileid aus und denke an alle, die heute um ihn trauern», wird Fürst Albert zitiert.

Emotionale Abschiedsworte

Didier Guillaume trat sein Amt als Staatsminister erst am 2. September 2024 an, doch die Zusammenarbeit mit dem Fürsten wurde durch tragische Umstände jäh beendet. Eine plötzliche Erkrankung führte zu seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Nizza, Frankreich, wo er sich einer Behandlung unterziehen musste. Diese sollte ihn zunächst nur vorübergehend von seinen Pflichten entbinden, doch das Schicksal wollte es anders.

Fürst Albert ist «tief betroffen vom Ableben eines Mannes mit Engagement und Herz», heisst es in der Instagram-Mitteilung des monegassischen Hofs.

Wie «Bunte.de» schreibt, hätten Fürst Albert und Guillaume am Abend vor der Einlieferung ins Krankenhaus noch ein Gespräch geführt, ohne zu ahnen, dass es ihre letzte Unterhaltung sein würde.

Am 23. Januar wird Fürst Albert Abschied von seinem verstorbenen Freund nehmen können, dann findet die Beisetzung statt.

Seit dem 18. Januar wehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast, um dem ehemaligen Staatsminister die letzte Ehre zu erweisen. Und heute Montag wird es eine Schweigeminute geben.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

