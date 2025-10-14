Der Schauspieler Alec Baldwin zeigte sich nach einem Vorfall gelassen – via Instagram versicherte er, es gehe ihm und seinem Bruder gut. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Alec Baldwin und sein Bruder sind nach einem Unfall in East Hampton mit dem Schrecken davongekommen – der Schauspieler fuhr das Auto seiner Frau gegen einen Baum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alec Baldwin fuhr in East Hampton mit einem Range Rover gegen einen Baum fuhr.

Sein Bruder sass ebenfalls im Auto, beide blieben unverletzt.

Laut Baldwin musste er einem grossen Müllwagen ausweichen, was den Unfall verursachte. Mehr anzeigen

Der Schauspieler Alec Baldwin (67) hatte am Montag in East Hampton in einen Autounfall. Das berichten mehrere US-Medien.

Baldwin soll mit einem Range Rover gegen einen Baum gefahren sein. Auch sein Bruder sass im Auto. Beide blieben unverletzt. Auf Bildern, die mehrere Medien veröffentlicht haben, ist der weisse Range Rover zu sehen – mit der Front gegen einen Baum.

Mittlerweile hat sich Baldwin selbst zu dem Vorfall geäussert. Auf Instagram postete er ein Video, in dem er sagt: «Ich habe heute Morgen so viele Anfragen zu meinem Auto bekommen – ich hatte einen Autounfall. Mir geht es gut.»

Baldwin erzählt, ein Müllwagen «in der Grösse eines Wals» habe ihm den Weg abgeschnitten, weshalb er ausweichen musste und im Baum gelandet sei.

Der Range Rover gehöre eigentlich seiner Frau. «Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren. Das tut mir leid. Aber es ist alles in Ordnung – mir und meinem Bruder geht es gut», so Baldwin.

Sein Bruder Stephen Baldwin und er hatten am Montag einen Auftritt auf dem Hamptons International Film Festival in New York und waren gerade auf dem Rückweg, als es zu dem Unfall kam.

Mehr aus dem Ressort