Kinostart «Pillion» // Alexander Skarsgård: «Ich bin ein Sexymbol, kein Schauspieler» Im Film «Pillion» spielt Alexander Skarsgård einen charismatischen Biker, der zwischen Dominanz und Verletzlichkeit balanciert. Mit blue News sprach er über die komplexe Rolle, intime Szenen – und sein Image als Sexsymbol. 25.02.2026

Im Film «Pillion» spielt Alexander Skarsgård einen charismatischen Biker, der zwischen Dominanz und Verletzlichkeit balanciert. Mit blue News sprach er über die komplexe Rolle, intime Szenen – und sein Image als Sexsymbol.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Pillion» erzählt die Geschichte einer intensiven Beziehung zwischen einem dominanten Biker und einem jungen Aussenseiter in einer queeren Subkultur.

Der Film basiert auf dem preisgekrönten Roman «Box Hill» und feierte 2025 seine Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes.

blue News hat Darsteller Alexander Skarsgård im Rahmen der Premiere am Zurich Film Festival 2025 zum Interview getroffen.

Pillion » läuft ab 26. März 2026 bei blue Cinema. Mehr anzeigen

Er ist der Inbegriff nordischer Coolness: Alexander Skarsgård hat sich mit Rollen in «True Blood», «Big Little Lies» oder «The Legend of Tarzan» längst als Sexsymbol etabliert.

Der schwedische Schauspieler steht für eine intensive, oft körperbetonte Darstellung und eine Präsenz, die man nicht vergisst.

In «Pillion» verkörpert Skarsgård eine seiner bislang komplexesten Figuren. Als Ray, ein charismatischer Anführer einer schwulen Bikergang, bewegt er sich in einer Welt aus Leder, Leidenschaft und Machtspielen.

Als er den schüchternen Colin (gespielt von Harry Melling) trifft, entsteht eine Beziehung zwischen Hingabe und Abhängigkeit. Harry Melling ist der breiten Öffentlichkeit vor allem aus der «Harry Potter»-Reihe, in der er Harrys Cousin verkörpert.

Der Film «Pillion» basiert auf dem Roman «Box Hill» von Adam Mars-Jones und feierte 2025 beim Filmfestival von Cannes seine Weltpremiere. In der Schweiz war «Pillion» beim Zurich Film Festival zu sehen.

blue News hat Alexander Skarsgård in Zürich getroffen und sprach mit ihm über Verletzlichkeit, lustige Sexszenen und was es braucht, um eine Subkultur glaubwürdig darzustellen.

«Pillion» läuft ab 26. März 2026 bei blue Cinema.

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