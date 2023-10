Alexandre Grimaldi-Coste (rechts) ist der uneheliche Sohn von Fürst Albert II. Er hat grosse Berufspläne. Hier an einem Fussballmatch im Juni 2023 mit seiner Halbschwester Jazmin Grace Grimaldi. Ihr Papa ist ebenfalls Fürst Albert, ihre Mutter ist die ehemalige Kellnerin Tamara Rotolo. IMAGO/PanoramiC

Alexandre Grimaldi, der uneheliche Sohn von Fürst Albert II., hat ambitiöse Pläne. Er will weltweiter Botschafter des Fürstentums Monaco werden, hat er in einem neuen Interview verraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexandre enstammt einer Affäre von Fürst Albert II. mit dem Model Nicole Coste.

Der 20-Jährige hat der Society-Bibel «Tatler» seine Zukunftspläne verraten.

Alexandre Grimaldi will Botschafter Monacos werden. Und das gar weltweit. Mehr anzeigen

Wenn der Vater der Fürst eines monegassischen Reiches ist, dann darf man auch selbst grosse Pläne haben, hat sich Alexandre Grimaldi wohl gedacht.

So hat der uneheliche Sohn von Fürst Albert II. (65) dem Society-Magazin «Tatler» sein hochstehendes Karriereziel in einem Interview verraten.

Er will weltweiter Botschafter Monacos werden. «Ich will mit meinem Vater zusammenarbeiten und weltweiter Botschafter für Monaco werden», erzählt Alexandre im Magazin und doppelt nach: «Ich muss (…) mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren.»

Alexandre Grimaldi zieht nach New York, um zu studieren

Alexandre Grimaldi besuchte bis anhin in London eine Privatschule. Im Januar will er nach New York ziehen, um die Schulbank zu drücken. Der 20-Jährige will entweder an der NYU oder der Uni Fordham Wirtschaft oder internationale Beziehungen studieren.

Laut «Tatler» wohnt der Royalspross im Luxushotel «Four Seasons» im New Yorker Quartier Tribeca. Er will sich im Künstlerviertel SoHo ein eigenes Appartement suchen.

Er fühlt sich im Rampenlicht wohl

Der 20-Jährige fühlt sich auf dem roten Teppich wohl. Alexandre Grimaldi besuchte dieses Jahr eine Chanel-Party an der New York Fashion Week und zuvor die «Pretty Little Thing»-Show von Supermodel Naomi Campbell (53) im «Cipriani», schreibt «Bild.de».

Die Türen im Modebusiness öffneten ihm sein Vater, Fürst Albert und seine Mutter, Model Nicole Coste.

Alexandre und Fürst-Papa Albert verstehen sich gut

Das Verhältnis zwischen Alexandre Grimaldi und seinem Papa, Fürst Albert, ist ein gutes: «Es ist eine sehr gute Beziehung, wir sehen uns jetzt viel öfter.» Auch zu Patentante Prinzessin Stéphanie (58) pflegt er engen Kontakt: «Ich stehe ihr sehr nahe.»

