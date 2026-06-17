Alle Augen auf die Hüte: Royals bei Pferderennen in Ascot – Gallery Prinzessin Kate zeigte sich beim Pferderennen in Ascot ganz in Gelb gekleidet mit einem Hauch von einem Hut. Bild: dpa Ascot gilt als berühmtestes Pferderennen. Obligatorisch: Der Rennbahnhut. Bild: dpa Hutparade: Jahr für Jahr sind in Ascot extravagante Kreationen auf den Köpfen der Besucherinnen zu sehen. Bild: dpa In Ascot gelten strenge Regeln für die royale Kopfbedeckung. Wer keinen Hut trägt, bleibt draussen. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Alastair Grant Am strengsten sind die Kleidervorschriften in der sogenannten «Royal Enclosure». Männer müssen dort zum Beispiel einen Zylinder tragen Bild: KEYSTONE/NEIL HALL Es muss nicht unbedingt ein ausladender Wagenrad-Hut (Cartwheel Hats) sein. Aber irgendetwas sollte man schon auf dem Kopf tragen. Bild: KEYSTONE/NEIL HALL Alle Augen auf die Hüte: Royals bei Pferderennen in Ascot – Gallery Prinzessin Kate zeigte sich beim Pferderennen in Ascot ganz in Gelb gekleidet mit einem Hauch von einem Hut. Bild: dpa Ascot gilt als berühmtestes Pferderennen. Obligatorisch: Der Rennbahnhut. Bild: dpa Hutparade: Jahr für Jahr sind in Ascot extravagante Kreationen auf den Köpfen der Besucherinnen zu sehen. Bild: dpa In Ascot gelten strenge Regeln für die royale Kopfbedeckung. Wer keinen Hut trägt, bleibt draussen. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Alastair Grant Am strengsten sind die Kleidervorschriften in der sogenannten «Royal Enclosure». Männer müssen dort zum Beispiel einen Zylinder tragen Bild: KEYSTONE/NEIL HALL Es muss nicht unbedingt ein ausladender Wagenrad-Hut (Cartwheel Hats) sein. Aber irgendetwas sollte man schon auf dem Kopf tragen. Bild: KEYSTONE/NEIL HALL

Wenn Ascot ruft, wird die Rennstrecke zum Laufsteg: Beim traditionsreichen Pferderennen sorgen jedes Jahr spektakuläre Hüte für Gesprächsstoff. Auch diesmal präsentierten die Royals ihre ausgefallensten Kopfbedeckungen – allen voran Prinzessin Kate.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim traditionsreichen Pferderennen in Ascot zeigte sich Prinzessin Kate erstmals seit ihrer Krebsbehandlung wieder bei dem Event.

Auch König Charles III. und Königin Camilla nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Neben den Rennen sorgen die strengen Kleidervorschriften und die auffälligen Hüte für Aufmerksamkeit. Mehr anzeigen

Im englischen Ascot feiern die Britinnen und Briten wieder ihr berühmtestes Pferderennen. Für die Königsfamilie ist der Besuch der traditionsreichen Rennstrecke Jahr für Jahr ein Highlight im royalen Kalender. Bei der mehrtägigen Veranstaltung herrscht je nach Bereich ein strenger Dresscode.

Am strengsten sind die Kleidervorschriften in der sogenannten «Royal Enclosure». Männer müssen dort zum Beispiel einen Zylinder tragen und bei Frauen ist der Hut Pflicht. Kleider dürfen nicht schulterfrei sein und sollen ebenso wie Röcke mindestens über das Knie reichen.

Kate erstmals seit Krebsdiagnose wieder dabei

Bekannt ist das Pferderennen auch für die oft extravaganten Kopfbedeckungen. Kate zeigte sich etwa mit einem gelben Hut mit schlichter Verzierung, während Camilla auf einen weissen Hut mit einer Art Schleife setzte.

Erstmals seit ihrer Krebsdiagnose und darauffolgenden Chemotherapie trat Prinzessin Kate an der Seite ihres Mannes Prinz William wieder bei dem besonderen Event auf.

Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Schrittweise kehrt sie wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.