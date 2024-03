Comedian Bastian Bielendorfer kommt mit neuem Programm nach Zürich Bastian Bielendorfer wuchs als Lehrerkind auf. Der Deutsche Comedian hat das Beste daraus gemacht: Sein Buch «Lehrerkind» erschien in 2011 und war ein grosser Hit. Jetzt macht er mit seinem Programm «Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld» Halt in Zürich. Bild: Guido Schröder Ab 20. März ist Bielendorfer ausserdem auf ProSieben zu sehen. Zusammen mit seinem Podcast-Kollegen Özcan Cosar bekommt er eine eigene Show. In «Bratwurst & Baklava – Die Show» spricht das Duo mit sehr viel Humor über ihre unterschiedlichen Kulturen, Ansichten und Lebenswege. Bild: Seven.One / Steffen Z. Wolff Comedian Bastian Bielendorfer kommt mit neuem Programm nach Zürich Bastian Bielendorfer wuchs als Lehrerkind auf. Der Deutsche Comedian hat das Beste daraus gemacht: Sein Buch «Lehrerkind» erschien in 2011 und war ein grosser Hit. Jetzt macht er mit seinem Programm «Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld» Halt in Zürich. Bild: Guido Schröder Ab 20. März ist Bielendorfer ausserdem auf ProSieben zu sehen. Zusammen mit seinem Podcast-Kollegen Özcan Cosar bekommt er eine eigene Show. In «Bratwurst & Baklava – Die Show» spricht das Duo mit sehr viel Humor über ihre unterschiedlichen Kulturen, Ansichten und Lebenswege. Bild: Seven.One / Steffen Z. Wolff

Bastian Bielendorfer ist Deutschlands bekanntestes Lehrerkind. Mit seinem Programm «Mr. Boombasti» macht der Comedian auch Halt in Zürich. Ab März läuft ausserdem seine TV-Sendung an. Mit blue News spricht er übers Schweizer Publikum und die Vor- sowie Nachteile des Lehrerkind-Daseins.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gerade ist Comedian Bastian Bielendorfer mit seinem Programm «Mr. Boombasti» auf Tour.

Im März hat er auch eine Show in Zürich.

blue News erzählt er, worauf sich das Schweizer Publikum freuen kann.

Und spricht darüber, wie es war, als Lehrerkind aufzuwachsen. Wovon auch sein in 2011 veröffentlichtes Buch handelt. Mehr anzeigen

Herr Bielendorfer, Sie kommen mit ihrer Comedy-Show nach Zürich. Was können die Zuschauer von «Mr. Boombasti» erwarten?

Zwei Stunden Vollgas Comedy, nach denen hoffentlich jeder mit einem dicken Lächeln im Gesicht nach Hause geht.

Die Schweiz und Deutschland haben ja doch den ein oder anderen kulturellen Unterschied. Haben Sie Respekt davor, vom Schweizer Publikum nicht verstanden zu werden?

Am Ende werden alle Kulturen und Menschen darüber vereint, dass sie lachen. Natürlich gibt es ein paar Formulierungen aus der Schweiz, die ich nicht nachvollziehen kann, aber ich bin mir ganz sicher, dass auch die Schweizer viel Spass an meinem Programm haben werden.

Unterschiede finden sich auch gerade im Schulsystem. So ist ja beispielsweise das Notensystem umgekehrt.

Schule spielt in meinem Programm eigentlich keine grosse Rolle mehr. Ich bin mittlerweile fast 40 Jahre alt und denke, der Unterricht ist zu Ende. Allerdings kommt ja von den umgedrehten Noten das Vorurteil, dass Einstein schlecht in der Schule gewesen ist, weil er nur Fünfen und Sechsten hatte …

In Ihrem Buch «Das Lehrerkind» beschreiben Sie auf humorvolle Weise Ihre Kindheit. Wie genau schaut Ihr Familienhintergrund aus?

Meine Mutter war Lehrerin in meiner Grundschule, mein Vater war Lehrer an meinem Gymnasium. Das war Kindheit unter erschwerten Bedingungen, besonders, weil immer alle dachten, ich wäre ein Spion des Lehrerzimmers.

Bastian Bielendorfer In «Bratwurst & Baklava» witzelt Bastian Bielendorfer (rechts) mit Özcan Cosar um die Wette. (Seven.One / Steffen Z. Wolff) Er ist Comedian, Autor und Deutschlands Lehrerkind Nummer eins: Bastian Bielendorfer landete mit seinem Buch «Lehrerkind» einen Hit und steht mit seinem Programm «Mr. Boombasti» vor ausverkauftem Publikum. Ab 20. März ist er ausserdem an der Seite von Özcan Cosar auf ProSieben zu sehen. Das Lehrerkind und der Arbeitersohn bekommen nach ihrem Podcast-Erfolg mit «Bratwurst & Baklava – Die Show» ihre eigene TV-Sendung.

Was war das Schwierigste am Lehrerkind-Dasein?

Bei mir wurden sogar meine privaten Nachrichten und Briefe korrigiert und von meinen Eltern zurückgegeben. Es ist auch heute noch so, dass mein Vater mir meine E-Mails an ihn korrigiert zurückschickt.

Wenn ständig korrigiert zu werden, das Schwierigste war – was war das Beste daran, Lehrer als Eltern zu haben?

Na ja, ich bin bildungsnah aufgewachsen und meine Eltern haben sich Mühe gegeben, dass ich kein kompletter Idiot werde. Ich hoffe, es hat geklappt (lacht).

Was sind Ihre nächsten Ziele als Autor und Comedian?

Eigentlich bin ich sehr glücklich mit dem Jetzt. Meine Shows sind fast überall ausverkauft und ich bin dankbar für den Weg, den ich gehen konnte. Mein Freund und Kollege Özcan Cosar und ich bekommen ab dem 20. März mit «Bratwurst & Baklava – Die Show» auch noch unsere eigene TV-Sendung. Es gibt gerade also sehr viele Gründe, sich zu freuen.

Zum Schluss noch ein Tipp aus Ihrer Sicht: Wie überlebt man als Schülerin oder Schüler die Schulzeit am besten?

Mit der stillen Hoffnung, dass diese Zeit eines Tages endet. Die Schule ist nicht für immer und nach spätestens 13 Jahren wird das Blatt neu gemischt.

Keine Bühne. Kein Publikum. Kein Lachen. Isolation. Ein Leben in Zeitlupe. Zwei Jahre Stillstand. Endlich vorbei: Jetzt ist unser Leben wieder da, das Lachen ist zurück und mit ihm «Mr. Boombasti» alias Bastian Bielendorfer. Der Deutsche Comedian tritt am Sonntag, 17. März 2024, um 18 Uhr mit seinem Live-Programm im Kaufleuten in Zürich auf.

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefan Büsser: Masterarbeit In seiner Comedy-Show «Masterarbeit» verarbeitet Stefan Büsser sein Wissen über die sozialen Medien und die Wahrheit über die Menschen dahinter. Nebst seinen unverzichtbaren Bachelor-Arbeiten ist auch seine Kindheit auf dem Land ein wichtiges Thema. 06.12.2023