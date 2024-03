Michael Wendler wollte in der Schweiz auftreten. picture alliance/dpa/Revierfoto

Eigentlich wollte Michael Wendler im Mai mit einem Konzert in der Schweiz wieder so richtig durchstarten. Doch jetzt gibt es Verwirrung um den Auftritt des kontroversen Schlagerstars.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Konzert von Michael Wendler in der Schweiz wurde storniert. Es herrscht Unklarheit über die Hintergründe.

Der Schlagersänger macht derweil Werbung für seinen nächsten Gig.

Auch seine Frau, Laura Müller, wird am nächsten Konzert dabei sein, kündigt das Paar an. Mehr anzeigen

Wurde Michael Wendlers (51) Comeback-Konzert in der Schweiz abgesagt, ohne dass der Sänger («Sie liebt den DJ») davon in Kenntnis gesetzt wurde? Es scheint fast so, denn am Mittwoch (20. März) meldete sich der Schlagerstar auf Facebook bei seinen Anhänger*innen mit einer für sie beunruhigenden Nachricht.

Michael Wendler erzählt auf Facebook: «Wir haben von einigen Fans in der Schweiz erfahren, dass keine Karten mehr für das Konzert am 4. Mai 2024 verfügbar sind», hiess es da. «Wir klären gerade was da los ist und warum das so ist. Ich melde mich schnellstmöglich, sobald wir komplette Informationen dazu haben. Wir haben bereits den Veranstalter kontaktiert.»

Doch in den Kommentaren wurde schnell klar, dass es nicht nur keine Karten mehr zu kaufen gibt, sondern dass diejenigen, die bereits gebucht haben, wohl keinen Wendler zu sehen bekommen: Dutzendfach berichteten die Fans von einer Konzertabsage: «Uns wurden heute die Tickets storniert … Findet wohl nicht mehr statt!? Was ist da los?» und «Keine Karten mehr? Es wurde alles storniert!!»

Was ist mit Wendlers weiteren Konzerten?

Michael Wendler selbst beteuerte: «Ich war und bin jedenfalls startklar für euch. Die Koffer stehen im Flur und an mir liegt es nicht.» Daraufhin stellte er Infos «bis zum Wochenende» in Aussicht.

Doch selbst wenn die Fans den Kartenpreis erstattet bekommen, so werden wohl viele auf den Kosten für Anreise und Hotel sitzen bleiben. Während es also ganz so aussieht, als würde es im Mai kein grosses (oder kleines) Comeback in der Schweiz geben, rührt der Wendler derweil weiterhin die Werbetrommel für sein Konzert in Oberhausen im September 2025.

Auch seine Frau Laura Müller werde dabei sein, kündigte er mit einem Clip auf Facebook an, in dem Laura die Fans drängt, sich schnell Tickets zu sichern. Doch in den Kommentaren weisen nicht wenige auf das Schweiz-Debakel hin und unken: «Das wird auch in Oberhausen passieren.» Immerhin gibt es wieder Schlagzeilen für Michael Wendler – und das ist ja auch schon was.

Mehr Videos aus dem Ressort

Geplante Doku-Soap mit Michael Wendler wird gestoppt Nur einen Tag nach der Ankündigung des Formats hat RTLzwei seine Pläne zu einer neuen Doku-Soap mit Michael Wendler wieder gestoppt. 15.03.2023

Covermedia/che