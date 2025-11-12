  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone «Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

Bruno Bötschi

12.11.2025

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in den 1950er-Jahren zum schweizweiten Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

06.11.2025

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in 1950er-Jahre zum Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

,

Bruno Bötschi, Nicole Agostini

12.11.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den 1950er-Jahre wurde sie wegen ihrer Kochbücher zur landesweiten Ikone: Betty Bossi.
  • Jetzt rückt ihre Erfinderin Emmi Creola-Maag, eine Werbetexterin aus Zürich, im Kinofilm «Hello Betty» von Regisseur Pierre Monnard ins Rampenlicht.
  • Die Chancen stehen gut, dass die Emanzipationsgeschichte das traditionelle Kinopublikum genauso ansprechen wird, wie auch progressiv eingestellte Menschen.
Mehr anzeigen

«Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt.» Es ist einer der Gründe, warum Sarah Spale («Wilder», «Platzspitzbaby») im Kinofilm «Hello Betty» die Hauptrolle spielt.

Betty Bossi – die perfekte Hausfrau, erschaffen in den 1950er-Jahren von Emmi Creola-Maag, einer Werbetexterin aus Zürich.

Der Kinofilm vom Schweizer Regisseur Pierre Monnard erzählt die Geschichte von einer fiktiven Köchin, die zum landesweiten Phänomen wird.

Betty Bossi löst eine Revolution aus

Im Hintergrund passiert derweil Unschönes: Die Erfinderin von Betty Bossi droht zwischen beruflichem Erfolg, familiären Aufgaben und gesellschaftlichen Normen fast zermahlen zu werden.

Während Emmi Creola-Maag auswärts in einer Werbeagentur arbeitet, nimmt sie ihr Ehemann (gespielt von Martin Vischer) daheim in die Pflicht. Aber noch viel schlimmer: Im Büro wird die Betty-Bossi-Erfinderin von aalglatten Macho-Werbern sexistisch angegangen. 

Creola-Maag lässt sich allen Widerständen zum Trotz nicht unterkriegen. Statt ein veraltetes Rollenbild zu leben, löst sie eine Revolution in den Schweizer Küchen aus: Plötzlich hantieren auch Männer am Herd.

Eine Emanzipationsgeschichte erzählt als Feelgood-Film

Das Erfolgstrio Pierre Monnard (Regisseur), André Küttel (Drehbuch) und Sarah Spale (Hauptrolle) erzählt in «Hello Betty» eine Schweizer Emanzipationsgeschichte – verwoben in einen Feelgood-Film.

Momoll, die Chancen stehen gut, dass «Hello Betty» das traditionelle Kinopublikum genauso ansprechen wird wie auch eher progressiv eingestellte Menschen und sogar Feministinnen.

Aus welchen weiteren Gründen und für wen der Film noch besonders sehenswert ist, erfährst du im Video-Interview mit den beiden Hauptdarsteller*innen Sarah Spale und Martin Vischer.

«Hello Betty» läuft ab Donnerstag, 20. November 2025, bei blue Cinema.

Mehr Videos zum Thema

«Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

«Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

Hackbraten und Zimtsterne: Diese Rezepte bringt Betty Bossi ab den Fünfzigerjahren in die Schweizer Küchen. Die Werbetexterin Emmi Creola-Maag erfand die Koch-Ikone. Jetzt wird ihre Geschichte von Erfolgsregisseur Pierre Monnard im Kino erzählt.

30.10.2025

Mehr aus dem Ressort

Springsteen-Biografie im Kino. Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Springsteen-Biografie im KinoEin tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

blue News empfiehlt. Streaming-Tipps der Woche

blue News empfiehltStreaming-Tipps der Woche

«One Battle After Another» im Kino. Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im KinoLeonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Meistgelesen

Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus
Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn
Ehefrau von Bruce Willis schreibt Pflege-Ratgeber zu Demenz
Unwissen über Verkehrs-Regeln gefährdet Velofahrende
IV-Rentnerin bekam wegen Behördenfehler zehn Jahre lang zu wenig Geld