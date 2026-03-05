Harry Styles veröffentlicht sein viertes Album. imago images/Independent Photo Agency Int.

Harry Styles gilt als der grösste Popstar seiner Generation. Heute erscheint sein viertes Album mit dem Titel «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Es wird seit Jahren sehnlichst erwartet. Wie ist dieser Mann so berühmt, beliebt und erfolgreich geworden?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry Styles wurde dank der Castingshow «X Factor» bekannt – obwohl er dort bereits früh ausgeschieden war.

Doch er wurde zurückgeholt und zusammen mit vier weiteren Jungs in eine Gruppe gesteckt – daraus entstand «One Direction».

2016 trennte sich die Erfolgsband – und Harry Styles startete seine Solokarriere.

Heute zählt er zu den bekanntesten Persönlichkeiten seiner Generation, tritt immer wieder in Filmen auf und gilt längst als Modeikone. Mehr anzeigen

Es ist ein warmer Sommertag, die Sonne steht hoch am Himmel. Der 16-jährige Harry Styles trägt eine graue Strickjacke über einem weissen T‑Shirt, dazu einen dünnen grünen Schal um den Hals. An seinem linken Handgelenk türmen sich die Armbänder.

«Wenn mir die Menschen, die meinen Traum wahr werden lassen könnten, sagen würden, ich könne nicht singen, wäre das ein herber Rückschlag für mich», sagt er im Interview vor seinem Auftritt bei «X Factor» im Jahr 2010.

In der Jury sitzen der berühmte britische Musikproduzent Simon Cowell, der irische Musikmanager Louis Walsh und die amerikanische Sängerin Nicole Scherzinger. Als Styles auf die Bühne kommt, wird er bereits von Fans bejubelt. «Ich arbeite in einer Bäckerei am Samstag, im September gehe ich aufs College, um Jura, Soziologie, Business und noch etwas zu studieren», sagt er mit einem verschmitzten Lächeln, als Cowell etwas über sein Leben wissen möchte. Er kommt gut an, er hat Witz und Charme.

Hier das Video seiner Casting-Teilnahme anschauen:

Mit «Isn't She Lovely» von Stevie Wonders überzeugt er die Jury und kommt schliesslich eine Runde weiter. Doch viel weiter geht es nicht für ihn. Er scheidet im «Bootcamp»-Stadium aus, direkt nach den Castings.

Hier hätte alles vorbei sein können. Wie bei den meisten ausgeschiedenen Castingshowteilnehmern. Doch Harry Styles gilt heute als einer der prägendsten Popstars seiner Generation. Kaum ein anderer Musiker beeinflusst die Popkultur so stark wie er. Wie ist das passiert? Dafür muss man ganz vorne beginnen.

Ein normaler englischer Junge

Harry Edward Styles wird am 1. Februar 1994 in England geboren. Seine Mutter heisst Anne, sein Vater Desmond. Als er sieben Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Seine Mutter, seine ältere Schwester Gemma und er ziehen nach Holmes Chapel in Cheshire. Ein typisches englisches Dorf mit roten Backsteinhäusern und viel Grünfläche rundum.

Schon als Kind liebt er die Musik. Gemeinsam mit seinem Vater hört er stundenlang die Klassiker von Elvis Presley, The Beatles und Queen. In der Schule gründet er mit drei Freunden die Band «White Eskimo», in der Styles als Leadsänger auftritt. Mit ihr gewinnt er sogar einen lokalen Talentwettbewerb. «Der Sieg im Wettbewerb und das Spielen vor so vielen Menschen haben mir gezeigt, dass das genau das ist, was ich machen möchte», wird Styles später sagen.

Harry Styles arbeitete in einer Bäckerei. Screenshot X

Neben Schule und Musik steht der mittlerweile 16-Jährige in der Bäckerei «W. Mandeville» in Holmes Chapel hinter dem Tresen, um sich etwas Geld dazuzuverdienen. Im selben Alter meldet er sich bei der Talentshow «The X Factor» im Jahr 2010 an. Was er da noch nicht weiss: Diese Entscheidung wird sein Leben verändern.

Zurückgeholt für «One Direction»

Denn ganz vorbei ist es nach seinem Ausscheiden aus der Show doch nicht: Auf Vorschlag der Juroren Nicole Scherzinger und Simon Cowell wird er zurückgeholt und mit vier weiteren Teilnehmern zusammengeschlossen. Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik und dem mittlerweile verstorbenen Liam Payne. Die Band «One Direction» wird gegründet.

Zusammen schaffen sie es bis ins Finale – und erreichen den dritten Platz. Was sie damals nicht ahnen: Von jetzt an wird sich ihr Leben um 180 Grad drehen.

One Direction im Jahr 2013: Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan und Louis Tomlinson (v. l.). imago images/Everett Collection

Nach dem Ende des Wettbewerbs wird ihr Lied «Forever Young», das veröffentlicht worden wäre, wenn sie die Sendung gewonnen hätte, im Internet geleakt. Fast gleichzeitig wird bestätigt, dass One Direction von Simon Cowell bei «Syvo Records» unter Vertrag genommen wurde.

Die Arbeiten an ihrem Debütalbum beginnen im Januar 2011 in Los Angeles, mit der ersten Single «What Makes You Beautiful» gelingt ihnen gleich ein Mega-Hit.

In der Nacht zu Weltstars

In den nächsten fünf Jahren erscheinen vier Alben, die Band tourt um die Welt, füllt gigantische Hallen, dreht einen Film, und sammelt Preise ein.

Fast 200 Auszeichnungen kommen zusammen. Darunter sieben Brit Awards, sieben American Music Awards, sechs Billboard Music Awards und vier MTV Music Awards. Zudem werden sie als erfolgreichste britische Band der Welt ausgezeichnet und gewinnen 2014 den ARIA Award – eine jährliche Auszeichnung der australischen Musikindustrie – als bester internationaler Künstler.

Styles gilt als der charismatische Frontmann und Publikumsliebling. Er wird oft als «Anführer» wahrgenommen, erhielt die meisten Solos und war in Interviews der Favorit des Managements. Die Medien nennen ihn gerne «Womanizer» (deutsch: Frauenheld) oder «Flirty One» (deutsch: Der Flirtende).

Hinter den Kulissen brodelt es

Doch was viele nicht sehen: Hinter den Kulissen brodelt es. Immer wieder kommt es zu Spannungen und Streitigkeiten. Denn die fünf werden gegeneinander ausgespielt: Wer ist besser, schöner, berühmter? Im März 2025 entscheidet sich Zayn Malik schliesslich, die Band zu verlassen.

Zurück bleiben Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne. Sie veröffentlichen im November 2015 ein letztes Album, kurz darauf gibt die Band bekannt, dass sie 2016 eine Pause einlegen werden. Doch zurück sind sie bis heute nicht gekommen.

Im Februar 2016 wird bekannt, dass auch Harry Styles das Management der Band verlassen hat. Bereits im Juni unterschreibt er einen Vertrag bei Columbia Records – und setzt seine Karriere damit nahtlos fort. Diesmal jedoch alleine.

Harry Styles im Film «Don’t Worry Darling». IMAGO/Picturelux

Im Jahr 2017 veröffentlicht Styles schliesslich sein erstes Solo-Album: «Harry Styles». Ein voller Erfolg. Es steigt in mehreren Ländern, darunter Australien, Kanada, Grossbritannien und die USA, direkt an die Spitze der Charts.

Weltweit werden etwa eine Million Exemplare verkauft. Es ist das 9. meistverkaufte Album 2017 laut der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) und erhält Platin-Status in mehreren Ländern. Mit dem Album geht er schliesslich das erste Mal alleine auf Tour.

Parallel zu seiner Karriere als Solomusiker schlägt Harry Styles eine als Schauspieler ein. 2017 spielt er in Christopher Nolans Kriegsfilm «Dunkirk» mit. Im Psychothriller «Don’t Worry Darling», der 2022 in die Kinos kommt, übernimmt Styles eine der Hauptrollen.

Nach One Direction fühlt Styles sich «sehr einsam»

Die Zeit nach One Direction ist aber nicht nur einfach für ihn. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem «Sunday Times Magazine» spricht Styles darüber, dass er sich «sehr einsam» nach der Auflösung gefühlt habe.

«Wenn man mit vier anderen Leuten in einer Band ist, hat man so viel Raum, sich zu verstecken», sagt er. «Man hat nur eine begrenzte Last auf den Schultern.» Bei seinen ersten Solo–Auftritten habe er ständig gedacht: «Was mache ich bloss mit meinen Händen?» Er habe sich «plötzlich sehr einsam» gefühlt.

Harry Styles bei der Verleihung der 65. Grammy Awards in Los Angeles. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Zudem habe er sich zum Start seiner Solo-Karriere selbst viel Druck gemacht, «weil ich wollte, dass es perfekt wird». Mit seinem ersten Solo-Album habe er herausfinden wollen, «welche Musik ich alleine machen würde, aber in diesem Moment spürte ich, dass viele Menschen Vertrauen in mich gesetzt hatten, und ich wollte diese Menschen nicht enttäuschen oder im Stich lassen», erzählt Styles.

Die Modeikone

Auch in der Modewelt macht sich der Musiker einen Namen. Als echte Stil-Ikone und einer der einflussreichsten Männer der Branche. Ihm werden verschiedene Trends zugeschrieben, darunter Perlenketten, Häkelkleidung oder Federboas.

Der Sänger ist bekannt für einen extravaganten Kleidungsstil, der immer wieder mit Geschlechterklischees spielt. 2020 posiert er beispielsweise in einem Spitzenkleid mit Rüschenbesatz für das Cover des Fashionmagazins «Vogue» – als erster Mann jemals. Mehrere Kleidungsstücke von ihm sind mittlerweile in Museen ausgestellt.

🕰️ | Five years ago, on November 13 2020, @Harry_Styles became the first man ever to grace a Vogue magazine cover solo!



— It became one of their most popular issues, generating a waiting list, several print runs and selling over 40k magazine subscriptions within the first week. pic.twitter.com/SVYMhrJPcJ — Harry Crave (@theHScrave) November 13, 2025

Auch sonst trägt Harry Styles gern mal Pink, Glitzer oder mit Pailletten besetzte Kleidung. Eine Tatsache, die immer wieder die Frage nach seiner Sexualität aufwirft. Der Sänger selbst sagt in einem Interview aus dem Jahr 2022, er halte die Erwartung, seine sexuelle Orientierung öffentlich machen zu müssen, für «veraltet».

Zweieinhalb Jahre Auszeit

2019 veröffentlicht Styles sein zweites Solo-Album «Fine Line» und 2022 erscheint «Harry's House». Ebenfalls grosse Erfolge. Mit der Single «Watermelon Sugar» (Album: Fine Line) gewinnt er einen Grammy für «Best Pop Solo Performance». Für «Harry's House» gibts einen Grammy in den Kategorien «Album of the Year» und «Best Pop Vocal Album».

Nach seiner 22-monatigen Welttournee – 2022 bis 2023 – tut Styles dann etwas, das er nach eigener Aussage noch nie getan hat: nichts. Zweieinhalb Jahre lang.

Er fährt nach Rom, zieht in ein Haus vor der Stadt und lernt – wie er es gegenüber dem «Sunday Times Magazine» formuliert – «einfach nur dazusitzen und einen Kaffee zu trinken». Sein Gastgeber ist der 53-jährige Alessandro Michele, der ehemalige Kreativdirektor von Gucci.

Im Interview spricht Styles auch über die Geburt seiner Nichte, das Kind seiner Schwester Gemma – und darüber, wie seine Auszeit dazu beitrug, mehr mit seiner Familie in Verbindung zu kommen. «Zu jeder anderen Zeit in meinem Leben hätte ich viel davon verpasst», sagt er.

Viel über sein Privatleben weiss man ansonsten jedoch nicht. Einzig: Immer mal wieder wird er mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Aktuell mit der Schauspielerin und Musikerin Zoë Kravitz. Fans und Medien beschreiben ihn zudem als respektvoll und offen.

«Kiss All The Time. Disco, Occasionally»

Während seiner Auszeit taucht Styles auch immer wieder in Berlin auf. Beim Feiern im Berghain, beim Spaziergang durch Kreuzberg oder beim Kaffeetrinken in Berlin-Mitte.

Harry Styles with friends outside Berghain in Berlin recently!



via ben_klock pic.twitter.com/3hZJnby7Ra — OT5 Daily (@OT5Dailys) December 16, 2025

Im September 2025 läuft er sogar unter falschem Namen beim Berlin-Marathon mit. Laut der «Bild»-Zeitung hat er sich inzwischen eine Wohnung in der deutschen Hauptstadt zugelegt.

Nun bringt Styles ein neues Album heraus, es ist sein viertes, mit 12 Liedern. Der Titel lautet «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Es wurde von seinen Fans jahrelang sehnlichst erwartet.

Dass dieser Release einem internationalen Grossereignis gleichkommt, zeigt, in welche Sphären sich der verschmitzte Aushilfs-Bäcker von damals hochgearbeitet hat. Mit viel Talent, richtigen Entscheidungen und etwas Glück.