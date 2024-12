«The Room Next Door»: Almodóvar auf Englisch, ob das wohl gut kommt? Dem Tod ins Auge sehen: In seinem neusten Werk nimmt sich Pedro Almodóvar dem Thema selbstbestimmtes Sterben an und feiert gleichzeitig die Schönheit des Lebens und die Kraft der Freundschaft. 11.12.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit «The Room Next Door» hat der spanische Kultregisseur Pedro Almodóvar erstmals einen Film auf Englisch abgedreht.

Julianne Moore und Tilda Swinton spielen darin alte Freundinnen, die sich unverhofft mit dem Tod auseinandersetzen müssen.

«Frauen am Rande des Nervenzusammenbruches» (1988), «Alles über meine Mutter» (1999) und «Volver» (2006): Immer wieder konnte der spanische Regisseur Pedro Almodóvar mit seinen Tragikomödien und Melodramen auch international Erfolge verbuchen.

Mit «The Room Next Door» geht er nun neue Wege: Erstmals drehte der Spanier einen Langspielfilm auf Englisch. Seine Lieblingsdarsteller*innen Penélope Cruz, Antonio Banderas und Rossy de Palma sucht man daher in «The Room Next Door» vergebens.

Im Drama erfährt die Bestsellerautorin Ingrid (Julianne Moore) eher zufällig von der Krebserkrankung ihrer ehemals besten Freundin Martha (Tilda Swinton). Nach einem Spitalbesuch lebt die Freundschaft der beiden Frauen neu auf. Als Martha Ingrid um einen ungewöhnlichen Gefallen bittet, wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt.

An frühere Meisterwerke wie «Alles über meine Mutter» (1999) kommt der Film über selbstbestimmtes Sterben nicht heran. Zwischenzeitlich harzen die englischen Dialoge und es fehlt der Handlung an Spannung. Auch die Rückblenden aus Marthas Vergangenheit wirken etwas platt und konstruiert.

Die beiden Oscarpreisträger*innen Tilda Swinton und Julianne Moore brillieren aber als todkranke Martha respektive unterstützende und vermittelnde Ingrid. Fans von Almodóvar können sich zudem über typische Markenzeichen des Spaniers wie starke Frauenfiguren, ein farbenfroher Look und melodramatische Musik freuen.

«The Room Next Door» läuft ab 12. Dezember im Kino.

