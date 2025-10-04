  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zurich Film Festival Amanda Seyfried: «Kein Sex – das funktioniert langfristig nicht»

Fabienne Berner und Evita Rauber

4.10.2025

Zurich Film Festival // Amanda Seyfried: «Kein Sex – das funktioniert langfristig nicht»

Zurich Film Festival // Amanda Seyfried: «Kein Sex – das funktioniert langfristig nicht»

Hollywoodstar Amanda Seyfried stellte am Zurich Film Festival «The Testament of Ann Lee» vor. Im Video verrät sie, warum sie die Rolle der religiösen Führerin so spannend fand – und wieso sie richtig Fan vom Schweizer Akkzent ist.

03.10.2025

Hollywoodstar Amanda Seyfried stellte am Zurich Film Festival das historische Musical-Drama «The Testament of Ann Lee» vor. Im Video verrät sie, warum sie die Rolle der religiösen Führerin so spannend fand – und wieso sie richtig Fan vom Schweizer Akzent ist.

Fabienne Berner und Evita Rauber

04.10.2025, 14:56

04.10.2025, 15:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amanda Seyfried präsentierte am Zurich Film Festival das Historien-Drama «The Testament of Ann Lee».
  • Der Film über die Shaker-Gründerin kombiniert religiöse Ekstase mit intensiven Gesangs- und Tanzszenen.
  • Seyfried wird für ihre eindrucksvolle schauspielerische Leistung gefeiert und gilt als mögliche Oscar-Kandidatin.
Mehr anzeigen

Am Freitag sorgte Amanda Seyfried beim 21. Zurich Film Festival für einen Höhepunkt. Die Schauspielerin gab eine Masterclass und präsentierte zusammen mit Regisseurin Mona Fastvold ihr neues Projekt «The Testament of Ann Lee», ein Historien-Drama in Musical-Form.

Der Film erzählt die Geschichte der charismatischen Shaker-Gründerin Ann Lee und verbindet religiöse Ekstase mit eindrucksvollen Gesangs- und Tanzsequenzen. Am Filmfestival in Venedig spaltete «The Testament of Ann Lee» die Kritiker*innen – gelobt wurde aber die visuelle Intensität und die eindringliche musikalische Gestaltung. Besonders Amanda Seyfried wurde gefeiert: Für ihre facettenreiche, kraftvolle und zugleich verletzliche Darstellung wird sie bereits als mögliche Oscar-Kandidatin gehandelt.

Seyfried zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Erste Aufmerksamkeit erlangte sie als Teenager in Soap-Operas. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2004 mit der Komödie «Mean Girls». Seither ist sie in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen, darunter «Les Misérables» und «Mank», für den sie 2021 eine Oscar-Nominierung erhielt. Ihr Gesangstalent stellte sie bereits in den «Mamma Mia!»-Filmen unter Beweis.

Mehr zu «The Testament of Ann Lee»

Zurich Film Festival // Mona Fastvold: «Warum erzählt niemand diese Geschichte?»

Zurich Film Festival // Mona Fastvold: «Warum erzählt niemand diese Geschichte?»

Regisseurin Mona Fastvold zeigt am ZFF «The Testament of Ann Lee». Im Interview erklärt sie, warum sie die Geschichte der religiösen Anführerin erzählen wollte – und weshalb Amanda Seyfried für sie die ideale Hauptrolle ist.

03.10.2025

Meistgelesen

Migros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment
Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld
Der Wind frischt weiter auf, danach kommt die Kaltfront +++ Orkantief «Amy» fegt über Europa
Geplantes Attentat auf Supreme-Court-Richter: Rund acht Jahre Haft
Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mehr aus dem Ressort

Colin Farrell am Zurich Film Festival. «Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Colin Farrell am Zurich Film Festival«Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Selfie mit «Doctor Strange». Autogrammjäger belagern Zürich wegen Benedict Cumberbatch

Selfie mit «Doctor Strange»Autogrammjäger belagern Zürich wegen Benedict Cumberbatch

Opening Night am ZFF. Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Opening Night am ZFFSandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen