Hollywoodstar Amanda Seyfried stellte am Zurich Film Festival das historische Musical-Drama «The Testament of Ann Lee» vor. Im Video verrät sie, warum sie die Rolle der religiösen Führerin so spannend fand – und wieso sie richtig Fan vom Schweizer Akzent ist.

Am Freitag sorgte Amanda Seyfried beim 21. Zurich Film Festival für einen Höhepunkt. Die Schauspielerin gab eine Masterclass und präsentierte zusammen mit Regisseurin Mona Fastvold ihr neues Projekt «The Testament of Ann Lee», ein Historien-Drama in Musical-Form.

Der Film erzählt die Geschichte der charismatischen Shaker-Gründerin Ann Lee und verbindet religiöse Ekstase mit eindrucksvollen Gesangs- und Tanzsequenzen. Am Filmfestival in Venedig spaltete «The Testament of Ann Lee» die Kritiker*innen – gelobt wurde aber die visuelle Intensität und die eindringliche musikalische Gestaltung. Besonders Amanda Seyfried wurde gefeiert: Für ihre facettenreiche, kraftvolle und zugleich verletzliche Darstellung wird sie bereits als mögliche Oscar-Kandidatin gehandelt.

Seyfried zählt seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Erste Aufmerksamkeit erlangte sie als Teenager in Soap-Operas. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2004 mit der Komödie «Mean Girls». Seither ist sie in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen, darunter «Les Misérables» und «Mank», für den sie 2021 eine Oscar-Nominierung erhielt. Ihr Gesangstalent stellte sie bereits in den «Mamma Mia!»-Filmen unter Beweis.

