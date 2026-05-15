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Liebes-Aus nach 18 Jahren «American Pie»-Star Jason Biggs und Jenny Mollen haben sich getrennt

dpa

15.5.2026 - 21:56

Das Hollywood-Paar hat sich nach 18 Jahren Ehe getrennt. (Archivbild)
Das Hollywood-Paar hat sich nach 18 Jahren Ehe getrennt. (Archivbild)
dpa

18 Jahre lang war das Hollywood-Paar verheiratet. Sie lernten sich am Filmset kennen, heirateten nur wenige Monate später und galten lange als eingespieltes Team.

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DPA, Redaktion blue News

15.05.2026, 21:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schauspieler Jason Biggs und Jenny Mollen haben sich getrennt.
  • Sie lernten sich einst an einem Filmset kennen, nur wenige Monate später heirateten sie.
  • Biggs und Mollen haben zwei Söhne, zwölf und acht Jahre alt.
  • Die beiden sollen sich nach wie vor «grossartig »verstehen und weiter gemeinsam ihre Kinder erziehen.
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Der aus den «American Pie»-Filmen bekannte Schauspieler Jason Biggs und seine Ehefrau Jenny Mollen haben sich nach 18 Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte ein Sprecher des langjährigen Hollywood-Paares mehreren US-Medien zufolge. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.

«Sie verstehen sich grossartig und konzentrieren sich weiterhin darauf, ihre beiden Jungen gemeinsam grosszuziehen», zitierte unter anderem das US-Magazin «People» aus der Erklärung. Das Paar hat zwei Söhne im Alter von zwölf und acht Jahren.

Heimliche Heirat

Biggs und Mollen hatten sich 2007 bei den Dreharbeiten zur Komödie «My Best Friend's Girl» (Männer sind Schweine) kennengelernt. Bereits 2008 heirateten die beiden zunächst heimlich in Los Angeles und später noch einmal bei einer Feier im kalifornischen Napa Valley.

Der heute 48-jährige Biggs wurde durch die Filmreihe «American Pie» bekannt. Mollen arbeitet als Schauspielerin und Autorin und stand unter anderem für den Film «Crazy, Stupid, Love.» vor der Kamera. Gemeinsam waren beide zuletzt in der Komödie «Influenced» zu sehen.

Damals, im Ferienlager .... 20 Jahre später: Was wurde aus den «American Pie»-Stars?

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Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden öffentlich liebevoll gezeigt. Zum 17. Hochzeitstag veröffentlichte Mollen im April 2025 auf Instagram eine Video-Montage ihres gemeinsamen Lebens und schrieb dazu: «17 Jahre das hier».

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