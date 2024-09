Amerikanischer TV-Star Eduardo Xol wurde ermordet

Das Team der TV-Show «Extreme Makeover: Home Edition» an den Emmy Awards 2005: Michael Moloney, Ed Sanders, Daniel Kucan, Eduardo Xol, Constance Ramos, Ty Pennington, Paul DiMeo, Paige Hemmis, Tanya McQueen, and Preston Sharp (v. l. n. r.). Keystone

Der amerikanische Schauspieler und TV-Darsteller Eduardo Xol ist mit 58 Jahren gestorben. Xol wurde bei einer Messerattacke in der Nähe von Los Angeles ermordet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der amerikanische Schauspieler und TV-Darsteller Eduardo Xol, bekannt durch die ABC-Show «Extreme Makeover» ist mit 58 Jahren gestorben.

Xol starb am 20. September in Riverside County, nahe Los Angeles, melden jetzt amerikanische Medien.

Der Entertainer wurde ermordet. Die Familie bittet nun um Spenden für einen Wohltätigkeitsverein. Mehr anzeigen

Es ist ein harter Schicksalsschlag für die Familie von Schauspieler und TV-Star Eduardo Xol. Der «Extreme Makeover»-Darsteller ist am 20. September mit 58 Jahren gestorben, melden nun amerikanische Medien. Das US-Portal «tmz.com» berichtete zuerst.

Eduardo Xol ist bei einem brutalen Messerangriff ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich am 10. September und Xol selbst habe noch selbst die Polizei verständigt und um Hilfe gerufen.

Der TV-Star wurde darauf mit mehreren Stichwunden in den Notfall gebracht. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall dem US-Portal «People.com».

Familie ist tief erschüttert: «Er hat mit seiner Freundlichkeit berührt»

Amerikanische Medien schreiben, dass Xol am Freitag, 20. September, in Riverside County – in der Nähe von Los Angeles – verstarb.

Xols Familie hat sich gegenüber «Tmz.com» über den tragischen Verlust geäussert: «Wir sind untröstlich über den traurigen Verlust unseres geliebten Eduardo Xol. Als seine Familie wissen wir, dass seine Freundlichkeit das Leben von so vielen berührt hat.»

Die Familie wünscht sich keine Blumenarrangements, sondern Spenden für die Lupus Foundation of America, die Xol zeitlebens unterstützte.

