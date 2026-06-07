  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bis zu 200 Euro pro Zeitung Handgeschriebene Anzeige von Harry Styles löst Hype aus

SDA

7.6.2026 - 16:38

Bedankte sich beim Publikum mit handgeschriebener Anzeige.
Bedankte sich beim Publikum mit handgeschriebener Anzeige.
Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa/Keystone (Archivbild)

Fast überall ausverkauft: Eine handgeschriebene Anzeige von Popstar Harry Styles hat zu einem Run auf die Samstagsausgabe einer Amsterdamer Zeitung geführt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

07.06.2026, 16:38

07.06.2026, 16:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die handgeschriebene Anzeige von Sänger Harry Styles hat in den Niederlanden zu einem Run auf die Samstagsausgabe einer Amsterdamer Zeitung geführt.
  • Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Laut Medienberichten wird sie für bis zu 200 Euro pro Exemplar auf Anzeigenportalen gehandelt.
  • Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der Popstar bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt
Mehr anzeigen

Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. In der Samstagsausgabe der Tageszeitung «Het Parool» ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung.

Die Zeitungsausgabe wird auf Anzeigenportalen zum Kauf angeboten. In sozialen Medien ist die Nachfrage riesig. Inzwischen werden nach Berichten niederländischer Medien bis zu 200 Euro pro Zeitungsexemplar geboten.

Vom Bäckerjungen zur Pop-Ikone. Wie wird man eigentlich so unglaublich berühmt wie Harry Styles?

Vom Bäckerjungen zur Pop-IkoneWie wird man eigentlich so unglaublich berühmt wie Harry Styles?

«Danke, ich liebe dich!»

Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Die Chefredaktion ist erstaunt über den Erfolg und erwägt nun nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP einen zweiten Druck der Samstagsausgabe.

Der britische Star hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. «Danke, ich liebe dich!», steht dort auf Niederländisch adressiert an die Stadt Amsterdam. Auf Englisch schreibt Styles noch: «Amsterdam, man vergisst nie das erste Mal. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt!» Der Sänger wird nun seine Tournee in London fortsetzen.

Mehr Entertainment

Mit High Heels gestolpert. Schlagerstar Marina Marx fällt von der Bühne – und singt weiter

Mit High Heels gestolpertSchlagerstar Marina Marx fällt von der Bühne – und singt weiter

Netflix-Doku über Michael Jackson. 5 schockierende Details über den King of Pop

Netflix-Doku über Michael Jackson5 schockierende Details über den King of Pop

«Bares für Rares». «Echter Andy Warhol» holt mehr als vierfachen Wunschpreis

«Bares für Rares»«Echter Andy Warhol» holt mehr als vierfachen Wunschpreis

Meistgelesen

Darum ist Namibia ein Land voller Schönheit – aber auch offener Wunden
Wer gewinnt den dritten Satz?
Gefährliche Substanz in Zürich erfolgreich entsorgt
Schlagerstar Marina Marx fällt von der Bühne – und singt weiter
«Hinterhältiger Angriff»: Russische Drohnen treffen Nuklearlager bei Tschernobyl