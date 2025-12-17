«Avatar 3»-Stars im Interview: «An welchem Punkt werden wir selbst zum Monster, das wir zu zerstören versuchen?» Zoë Saldaña verkörpert als Neytiri den Spirit und die Kultur der Na’vi wie keine andere Figur in den «Avatar»-Filmen. blue News traf die Oscarpreisträgerin und ihre Schauspielkollegin Oona Chaplin zum Interview. 15.12.2025

Von Gianluca Izzo und Luna Pauli Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Jahre 2009 erscheint der erste Teil der «Avatar»-Filmreihe und beschert Zoë Saldaña weltweite Bekanntheit als tragende Kraft der Na’vi-Bevölkerung.

Im neusten Abenteuer «Avatar: Fire and Ash» bekommt sie eine bedrohliche und ebenbürtige neue Gegenspielerin, die das Volk der «Ash People» anführt und von Oona Chaplin gespielt wird.

blue News sprach mit Saldaña und Chaplin über die Charaktereigenschaften ihrer Figuren, die Bedeutung des Glaubens in den «Avatar»-Filmen und ihre Na’vi-Sprachkenntnisse.

Für die US-amerikanische Schauspielerin Zoë Saldaña markiert das Jahr 2009 einen Höhepunkt in ihrer Karriere. Gleich in zwei neu lancierten Science-Fiction-Franchises übernimmt sie zentrale Rollen: In der Neuverfilmung der Kultserie «Star Trek» und im bahnbrechenden 3D-Abenteuer «Avatar – Aufbruch nach Pandora».

Als Neytiri verkörpert sie das Volk der Na’vi, der humanoiden Eingeborenen aus Pandora, wie keine andere Figur. Mit ihrer leidenschaftlichen, kämpferischen Art und der Liebe für ihre Familie und die Natur erobert sie die Herzen des Publikums und wird zum weltberühmten Gesicht der erfolgreichen Filmreihe.

Anfang der 2010er-Jahre folgen zwei weitere «Star Trek»-Filme und 2014 wirkt sie bereits im nächsten neu lancierten Franchise mit. Nach dem blauhäutigen Look in Avatar erhält sie als Gamora in der Sci-Fi-Comic-Verfilmung «Guardians of the Galaxy» eine knallgrüne Hautfarbe und wird Teil des Marvel Cinematic Universe.

Vielseitiges Talent und Kampf um Gleichberechtigung

Mit den vielfältigen Looks in ihren Filmrollen und ihrem Migrationshintergrund repräsentiert die Amerikanerin mit puerto-ricanisch-dominikanischen Wurzeln auch eine Vertreterin für den Kampf um Gleichberechtigung und dient für viele Menschen als Inspiration.

Vielfältig sind nicht nur die Looks in ihren Filmen, sondern auch ihre Fähigkeiten als Schauspielerin. Obwohl Saldaña vorwiegend für die kämpferisch-rebellischen Parts in grossen Science-Fiction-Krachern berühmt wurde, überzeugt sie auch in ruhigeren Dramen. Als ehemalige Tänzerin hat sie auch ihr musikalisches Flair schon mehrfach unter Beweis gestellt – erstmals im Tanzfilm Center Stage und im vergangenen Jahr im kontroversen Musical-Gangsterfilm «Emilia Pérez».

Für ihre begnadete, mutige Performance in Pérez gewann Zoë Saldaña bei den diesjährigen Academy Awards den Oscar als Beste Nebendarstellerin.

In «Avatar: Fire and Ash» schlüpft sie zum dritten Mal in die blaue Na’vi-Haut. Im Interview mit blue News reflektiert sie die Entwicklung von ihrer Figur Neytiri. Sie hebt deren enorme Willenskraft hervor, welche sie trotz der riesigen Verluste, die sie erlitt, aufrechterhält.

Ein ebenbürtige neue Gegenspielerin für Saldaña

Mit den «Ash People» wird im dritten Teil der «Avatar»-Reihe ein neuer Stamm vorgestellt. Angeführt wird dieser von Varang, die längst nicht mehr an die Kraft der Gottheit Eywa glaubt, weil ihr Dorf im Feuer niedergebrannt worden ist.

Verkörpert wird Neytiris neue Gegenspielerin von der spanischen Darstellerin Oona Chaplin. Im Interview merkt sie an, dass Varang und Neytiri sich viel ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick scheint.

Auch über die Bedeutung des Glaubens in den «Avatar»-Filmen teilt Zoë Saldaña ihre spannenden Ansichten und zum Schluss präsentiert sie sogar noch ihre Na’vi-Sprachkenntnisse.

