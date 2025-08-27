So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut. 26.08.2025

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut, das von Handmodel-Jobs über Voiceover-Arbeiten bis hin zu eigenen Filmprojekten reicht.

Alle Sendungen von L.A. Calling kannst du dir hier anschauen.

Seit über zehn Jahren lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles – mit einem grossen Ziel: ihren Traum von der Schauspielerei zu verwirklichen. Heute hat sie sich in der grössten Filmmetropole der Welt ein vielseitiges berufliches Leben aufgebaut.

Als Handmodel steht sie regelmässig vor der Kamera, als Voiceover-Künstlerin vertont sie Schweizer Werbespots – direkt aus ihrem Kleiderschrank. Daneben dreht und schneidet sie eigene Filme und ist in mehreren Projekten als Schauspielerin aktiv.

Simone Bargetze besucht Andrea in ihrem Zuhause, das sie mit ihrem Mann und zwei Hunden teilt, und begleitet sie durch einen gewöhnlichen Tag in Los Angeles.

Der zweite Teil kannst du dir am 10. September anschauen.