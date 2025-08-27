So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Lea Oetiker

27.8.2025

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut, das von Handmodel-Jobs über Voiceover-Arbeiten bis hin zu eigenen Filmprojekten reicht.

Lea Oetiker

27.08.2025, 17:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Andrea Isenschmid lebt seit über zehn Jahren in Los Angeles, um ihren Traum von der Schauspielerei zu verwirklichen.
  • Simone Bargetze begleitet sie in zwei Teilen einen Tag in ihrem Leben.
  • Alle Sendungen von L.A. Calling kannst du dir hier anschauen.
Mehr anzeigen

Seit über zehn Jahren lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles – mit einem grossen Ziel: ihren Traum von der Schauspielerei zu verwirklichen. Heute hat sie sich in der grössten Filmmetropole der Welt ein vielseitiges berufliches Leben aufgebaut.

Als Handmodel steht sie regelmässig vor der Kamera, als Voiceover-Künstlerin vertont sie Schweizer Werbespots – direkt aus ihrem Kleiderschrank. Daneben dreht und schneidet sie eigene Filme und ist in mehreren Projekten als Schauspielerin aktiv.

Simone Bargetze besucht Andrea in ihrem Zuhause, das sie mit ihrem Mann und zwei Hunden teilt, und begleitet sie durch einen gewöhnlichen Tag in Los Angeles.

Der zweite Teil kannst du dir am 10. September anschauen.

Jagen, bauen, überleben – das Aussteigerleben von Sarah Brown

Jagen, bauen, überleben – das Aussteigerleben von Sarah Brown

Diese Woche besucht Simone Bargetze ihre alte Stuntfreundin Sarah Brown. Sarah lebt seit sieben Jahren ein Aussteigerleben mitten in der Wildnis. Sie zeigt dir, wie sie lebt, ihr Essen findet und Haus gebaut hat.

18.06.2025

Mehr «L.A. Calling»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesDas ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Simone und der Mann, der die Queen, den Papst und Hollywood traf

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSimone und der Mann, der die Queen, den Papst und Hollywood traf

L.A. Calling: Simones Hollywood Stories. Auf die Plätze, fertig, Dackel – Simone am grössten Hunde-Derby der USA

L.A. Calling: Simones Hollywood StoriesAuf die Plätze, fertig, Dackel – Simone am grössten Hunde-Derby der USA

Meistgelesen

«Die Frau schrie extrem laut»: Augenzeugen berichten über Bootsunglück auf Zürichsee
Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar
Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser
7 Fehler beim Eigenheim, die deine Pension ruinieren können
Bund warnt vor extremen Regenfällen im ganzen Land