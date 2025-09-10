  1. Privatkunden
L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories Deshalb nimmt diese Schweizer Schauspielerin immer Schoggi mit nach L.A.

Lea Oetiker

10.9.2025

Deshalb nimmt Andrea Isenschmid immer Schweizer Schoggi mit nach L.A.

Deshalb nimmt Andrea Isenschmid immer Schweizer Schoggi mit nach L.A.

Andrea hat an verschiedenen Schauspielschulen gelernt, in vielen Ländern gelebt und schliesslich in der «Stadt der Träume» ihren Platz gefunden.

26.08.2025

Andrea hat an verschiedenen Schauspielschulen gelernt, in vielen Ländern gelebt und schliesslich in der «Stadt der Träume» ihren Platz gefunden. Im Gespräch erzählt sie von ihrer schwierigsten Rolle, besonderen Chancen und einer süssen Schweizer Konstante.

Lea Oetiker

10.09.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simone Bargetze besucht Andrea Isenschmid.
  • Sie lebt seit über 10 Jahren in Los Angeles – und erzählt, wie sie es geschafft hat, dort Fuss zu fassen.
  • Weitere Sendungen von L.A. Calling findest du hier.
Mehr anzeigen

Wie wird man eigentlich Schauspielerin? Dieser Weg sieht bei allen wohl etwas anders aus. Andrea jedoch besucht mehrere Schauspielschulen, lebte gefühlt überall auf dieser Welt – bis sie in der «Stadt der Träume» landete und wusste: Hier ist sie genau richtig.

Simone spricht mit ihr über ihre härteste Rolle (und warum sie das kein zweites Mal macht), über eine zufällige Begegnung in einer Bar, die ihr Karriere-Chancen eröffnete, ihre Zeit als Stand-in für Michelle Pfeiffer – und weshalb Schweizer Schoggi immer ein Türöffner bleibt.

Der erste Teil kannst du dir hier anschauen:

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

