Diese deutschen Promis zählen zu Andreas Caminadas «Dinner Club»

Andreas Caminada geht in einer neuen Kochshow auf kulinarische Abenteuerreise. Zum «Dinner Club» des Schweizer Sternekochs gesellen sich deutsche Promis wie Teddy Teclebrhan und Karoline Herfurth.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andreas Caminadas neue Kochsendung «Dinner Club» erscheint am 3. Januar 2025 auf Amazon Prime.

Im «Dinner Club» mit dabei sind berühmte deutsche Promis wie Teddy Teclebrhan oder Karoline Herfurth.

Es handelt sich bei der Show nicht um einen Wettbewerb, sondern es wird «miteinander» gekocht, wie der Bündner Sternekoch im Trailer verrät. Mehr anzeigen

Können Komiker Teddy Teclebrhan (41) oder Schauspielerin Karoline Herfurth (40) kochen? Andreas Caminada (47) findet's raus.

In der Amazon-Prime-Kochsendung «Dinner Club» begibt sich der Bündner Sternekoch auf eine kulinarische Reise in verschiedene Länder – und das in Begleitung von prominenten deutschen Gästen.

So lernen in der ersten Staffel von «Dinner Club» neben Teclebrhan und Herfurth auch Moritz Bleibtreu (53), Franka Potente (50), Kurt Krömer (50) und Caro Daur (29) vom Kochtalent.

«Wir kochen miteinander und nicht gegeneinander»

Dass es sich bei der Kochshow um keinen Wettbewerb handelt, stellt Caminada im Trailer bereits klar: «Wir kochen miteinander und nicht gegeneinander», so der Bündner.

Für ihn gäbe es nichts Schöneres, als in einer tollen Gesellschaft gut zu essen. Caminadas tolle Gesellschaft in «Dinner Club» ist unterhaltsam. Zwar ganz ohne Konkurrenzdenken, aber dafür wunderbar erfrischend.

Zypern, Schweiz oder Portugal

In jeder Folge reist Caminada mit einem seiner prominenten Gäste in ein anderes Land, wo das Zweiergespann nach einzigartigen Zutaten und aussergewöhnlichen Rezepten sucht. Anschliessend zaubern die beiden jeweils ein Dinner für die Gruppe.

So reist der Bündner Sternekoch mit Krömer etwa nach Zypern. Mit Herfurth in die Schweiz. Oder mit Teclebrhan erforscht er das kulinarische Angebot von Portugal.

«Dinner Club» mit Andreas Caminada läuft ab 3. Januar 2025 auf Amazon Prime. Oder wie der Streamingdienst es ankündigte: «Mit diesen leckeren Mäusen wird ab 3. Januar nur bei Prime Video serviert!»

