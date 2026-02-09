  1. Privatkunden
Neuer Eklat Andrew soll vertrauliche Dokumente an Epstein gegeben haben

SDA

9.2.2026 - 19:26

Andrew Mountbatten-Windsor hat wieder Ärger im Fall Epstein. 
Andrew Mountbatten-Windsor hat wieder Ärger im Fall Epstein. 
Olivier Matthys/AP/dpa

Die Enthüllungen über die Beziehung zwischen dem britischen Ex-Prinzen Andrew und dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hören nicht auf. Das macht auch seinem Bruder, König Charles III., zu schaffen.

DPA, SDA

09.02.2026, 19:26

09.02.2026, 19:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue E-Mails aus den Epstein-Akten legen nahe, dass der britische Ex-Prinz Andrew vertrauliche Regierungsdokumente an Jeffrey Epstein weitergab und entgegen früherer Aussagen weiterhin Kontakt zu ihm hatte.
  • Die Unterlagen betreffen offizielle Reisen und Investitionsanalysen aus Andrews Zeit als Handelsbeauftragter, obwohl Epstein zu diesem Zeitpunkt bereits wegen eines Sexualdelikts verurteilt war.
  • Der anhaltende Skandal belastet auch König Charles III. und führte dazu, dass Andrew alle militärischen Ränge, Titel und seinen Prinzenstatus endgültig verlor.
Mehr anzeigen

Die Epstein-Akten bringen weitere problematische Informationen über den britischen Ex-Prinzen Andrew ans Licht.

So entdeckten britische Medien darin E-Mails, die nahelegen, dass der frühere Handelsbeauftragte seinem Freund Jeffrey Epstein vertrauliche Dokumente weiterleitete. 

Die E-Mails, die teils im Dezember 2010 und Anfang 2011 versendet wurden, untergraben zudem die Behauptungen Andrews, den Kontakt zu Jeffrey Epstein zuvor abgebrochen zu haben. Der US-Multimillionär, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieb, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen, war damals bereits wegen der Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. 

«Du kitzelst mein Gehirn». Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige

«Du kitzelst mein Gehirn»Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige

Zu den weitergegebenen Dokumenten gehören Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur in Andrews Rolle als Handelsbeauftragter der britischen Regierung. Auch eine Analyse zu Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan landete in Epsteins E-Mail-Postfach. 

Zwischenrufer stören Auftritte von König Charles

Die Verwicklung Andrews in den Epstein-Skandal macht auch zunehmend anderen Royals zu schaffen: Als Andrews älterer Bruder, König Charles III., am Montag der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire einen Besuch abstattete, rief ihm ein Mann zu: «Wie lange wussten Sie über Andrew Bescheid?» Es war bereits der zweite öffentliche Auftritt des Königs, der von einem Zwischenruf zu dem Thema gestört wurde.

Warum kommen die davon?. Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Warum kommen die davon?Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Andrew, der jahrelang mit Epstein befreundet war, streitet jegliche Kenntnis oder gar Beteiligung an den Taten des 2019 gestorbenen US-Multimillionärs ab. Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Obwohl Andrew die Vorwürfe strikt zurückwies, einigte er sich mit der inzwischen verstorbenen Giuffre in einem US-Zivilprozess auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.

Der jüngere Bruder des Königs verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel. Zuletzt wurde ihm von Charles auch der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» aberkannt. Er heisst nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem musste er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

