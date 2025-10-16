  1. Privatkunden
Victoria's Secret Fashion Show Angel Reese läuft als erste Profisportlerin bei den Engeln mit 

dpa

17.10.2025 - 00:00

Victoria's Secret Fashion Show 2025
Victoria's Secret Fashion Show 2025. Profisportlerin Angel Reese lief bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 über den Catwalk. 

Profisportlerin Angel Reese lief bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 über den Catwalk. 

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Eröffnet wurde die Show vom schwangeren Model Jasmine Tookes.

Eröffnet wurde die Show vom schwangeren Model Jasmine Tookes.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Auch Emily Ratajkowski war dabei. 

Auch Emily Ratajkowski war dabei. 

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Auch Topmodel Adriana Lima zeigte sich als Mode-Engel.

Auch Topmodel Adriana Lima zeigte sich als Mode-Engel.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Gigi Hadid (links) und Alex Consani schritten über den Laufsteg.

Gigi Hadid (links) und Alex Consani schritten über den Laufsteg.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Gigi Hadid als weisser Engel.

Gigi Hadid als weisser Engel.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Plussize-Model Ashley Graham war bei der Show dabei. 

Plussize-Model Ashley Graham war bei der Show dabei. 

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025
Victoria's Secret Fashion Show 2025. Profisportlerin Angel Reese lief bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 über den Catwalk. 

Profisportlerin Angel Reese lief bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 über den Catwalk. 

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Eröffnet wurde die Show vom schwangeren Model Jasmine Tookes.

Eröffnet wurde die Show vom schwangeren Model Jasmine Tookes.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Auch Emily Ratajkowski war dabei. 

Auch Emily Ratajkowski war dabei. 

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Auch Topmodel Adriana Lima zeigte sich als Mode-Engel.

Auch Topmodel Adriana Lima zeigte sich als Mode-Engel.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Gigi Hadid (links) und Alex Consani schritten über den Laufsteg.

Gigi Hadid (links) und Alex Consani schritten über den Laufsteg.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Gigi Hadid als weisser Engel.

Gigi Hadid als weisser Engel.

Bild: KEYSTONE

Victoria's Secret Fashion Show 2025. Plussize-Model Ashley Graham war bei der Show dabei. 

Plussize-Model Ashley Graham war bei der Show dabei. 

Bild: KEYSTONE

Angel Reese schrieb bei der Victoria’s-Secret-Show in New York Geschichte als erste Profisportlerin auf dem Laufsteg – neben Stars wie Gigi Hadid und Adriana Lima. Die 23-Jährige von den Chicago Skys liess sich dafür eigens von einem Model-Coach vorbereiten.

DPA

17.10.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Angel Reese schrieb als erste Profisportlerin auf dem Laufsteg der Show Geschichte und lief neben Stars wie Gigi Hadid und Adriana Lima.
  • Die Modenschau feierte in New York ihr Comeback mit einem hochkarätigen Line-up und Stargästen wie Kim Kardashian, Zendaya und Missy Elliott.
  • Model Jasmine Tookes eröffnete die Show hochschwanger und präsentierte ihren Babybauch – ein Novum in der Geschichte der Victoria’s-Secret-Shows.
Mehr anzeigen

Für ihr Debüt auf dem Laufsteg trug Reese ein pinkes Dessous. Die Basketballerin trug zu einem anderen Wäsche-Set ein paar Engelsflügel, für die die Modenschauen von Victoria's Secret berühmt sind.

Die Profisportlerin verriet, extra für den Anlass einen Fashion-Coach engagiert zu haben.  

Die Modenschau wurde in den USA live auf YouTube, Instagram, TikTok und Prime Video übertragen. Die Show, bei der Unterwäsche auf dem Laufsteg gezeigt wird, gibt es seit 2001. Knapp zwei Jahrzehnte lang gab es jedes Jahr eine Ausgabe. Das Unternehmen Victoria's Secret stellte die Show dann 2019 ein, bevor sie im vergangenen Jahr wieder zurückgebracht wurde.

Schwangeres Model eröffnete die Fashion Show

Besondere Ehre wurde Model Jasmine Tookes zuteil: Sie eröffnete die bekannte Fashionshow. Das Besondere? Die Co-Gründerin von Brunel ist im neunten Monat schwanger und präsentierte stolz ihren Babybauch auf dem Laufsteg. Für die 34-Jährige und ihrem Mann, Juan David Borrero, ist es das zweite Kind. Tochter Mia Victoria kam im Februar 2023 auf die Welt. 

Das Who is Who der Modelszene – von Hadid bis Ratajkowski

Wenn Victoria's Secret zur Fashion Show lädt, wird der Laufsteg zum Treffpunkt internationaler Topmodels.

Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche grosse Namen vertreten – darunter Adriana Lima, Lily Aldridge, Joan Smalls sowie die Rückkehrerinnen Doutzen Kroes, Barbara Palvin, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Ashley Graham und Stella Maxwell. Erstmals liefen 2024 Alex Consani und Anok Yai für das Label, während dieses Jahr unter anderem Yumi Nu und Precious Lee neu dazukommt.

Showgrösse Missy Elliott sorgte mit ihrem Auftritt für musikalische Highlights. In der Front Row verfolgten zahlreiche Stars das Spektakel aus nächster Nähe – darunter Kim Kardashian, Zendaya, Doja Cat, Bad Bunny, Florence Pugh, Chris Hemsworth, Kylie Jenner und Timothée Chalamet.

*Mit Material der dpa.

