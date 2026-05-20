Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat den Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz erneut eine Absage für ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erteilt. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Ex-Kanzlerin Angela Merkel spricht in einem Podcast über die hartnäckigen Einladungen von Bill und Tom Kaulitz – zugesagt hat sie bis heute nie. Die Tokio-Hotel-Musiker haben sich schon vor Jahren als grosse Merkel-Fans geoutet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angela Merkel erteilt Bill und Tom Kaulitz zum x-ten Mal eine Absage für ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood»

Die Tokio-Hotel-Zwillinge versuchen schon seit vielen Jahren, die deutsche Ex-Kanzlerin als Gast zu gewinnen.

Bill und Tom Kaulitz gelten seit langem als grosse Merkel-Fans. Mehr anzeigen

Hazel Brugger durfte schon. Die Podcasterinnen Anne Will und Jagoda Marinić ebenfalls. Und auch den Nachrichtenmagazinen «Spiegel» und «Focus» stand sie Rede und Antwort.

Die deutsche Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt seit einiger Zeit derart regelmässig Interviews, dass manch eine*r schon glaubte, sie plane ihr politisches Comeback.

Dem ist aber nicht so.

Es gibt aber auch Anfragen, die die umtriebige Merkel ablehnt – zum Beispiel jene von Bill und Tom Kaulitz.

Die 36-jährigen Zwillinge hoffen schon lange darauf, dass Merkel ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» als Gast beehrt.

Kaulitz-Zwillinge wollen mit Merkel «Suppe essen gehen»

Bill und Tom Kaulitz hatten sich bereits 2019 in einem «Zeit»-Interview als Anhänger von Angela Merkel geoutet. Sie fanden die damalige Bundeskanzlerin wichtig für die Weltpolitik und «würden auch gern einmal mit ihr Kartoffelsuppe essen».

Bill und Tom Kaulitz würden schon seit Jahren gerne einmal mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel Kartoffelsuppe essen gehen. Bild: Annette Riedl/dpa

Im WDR-Podcast «0630» wurde Angela Merkelauf die Kaulitz-Zwillinge angesprochen – und die Ex-Kanzlerin reagierte mit einer witzigen Bemerkung darauf.

In einem sogenannten Blind-Ranking musste die 71-Jährige diverse mögliche Jobs für sich bewerten.

Merkel hat den Kaulitz-Zwillingen «noch nie zugesagt»

Neben Posten als Trainerin der deutschen Fussball-Nationalmannschaft oder Bundespräsidentin wurde die CDU-Politikerin gefragt, ob sie sich das Amt der Managerin für die Kaulitz-Zwillinge vorstellen könne.

Angela Merkel bestätigte daraufhin, dass die beiden Tokio-Hotel-Musiker sie in den vergangenen Jahren mehrfach angefragt hätten. Anders als dem WDR-Podcast habe sie den beiden aber «noch nie zugesagt».

Als Merkel gegen Ende des Podcasts den Satz «In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ...» vervollständigen soll, antwortet sie unter grossem Applaus des Publikums: «... immer noch nicht im Podcast besucht.»

Danach verwies Angela Merkel noch auf den neuen Job der Kaulitz-Zwillinge: Sie glaube, die Musiker seien jetzt mit der Moderation der TV-Sendung «Wetten, dass..?» «vollauf beschäftigt».

Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember 2026 erstmals die Moderation der ZDF-Show.

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