Keine Lust auf SenfAngela Merkel lässt Bill und Tom Kaulitz zum x-ten Mal abblitzen
Bruno Bötschi
20.5.2026
Ex-Kanzlerin Angela Merkel spricht in einem Podcast über die hartnäckigen Einladungen von Bill und Tom Kaulitz – zugesagt hat sie bis heute nie. Die Tokio-Hotel-Musiker haben sich schon vor Jahren als grosse Merkel-Fans geoutet.
Es gibt aber auch Anfragen, die die umtriebige Merkel ablehnt – zum Beispiel jene von Bill und Tom Kaulitz.
Die 36-jährigen Zwillinge hoffen schon lange darauf, dass Merkel ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» als Gast beehrt.
Kaulitz-Zwillinge wollen mit Merkel «Suppe essen gehen»
Bill und Tom Kaulitz hatten sich bereits 2019 in einem «Zeit»-Interview als Anhänger von Angela Merkel geoutet. Sie fanden die damalige Bundeskanzlerin wichtig für die Weltpolitik und «würden auch gern einmal mit ihr Kartoffelsuppe essen».
In einem sogenannten Blind-Ranking musste die 71-Jährige diverse mögliche Jobs für sich bewerten.
Merkel hat den Kaulitz-Zwillingen «noch nie zugesagt»
Neben Posten als Trainerin der deutschen Fussball-Nationalmannschaft oder Bundespräsidentin wurde die CDU-Politikerin gefragt, ob sie sich das Amt der Managerin für die Kaulitz-Zwillinge vorstellen könne.
Angela Merkel bestätigte daraufhin, dass die beiden Tokio-Hotel-Musiker sie in den vergangenen Jahren mehrfach angefragt hätten. Anders als dem WDR-Podcast habe sie den beiden aber «noch nie zugesagt».
Als Merkel gegen Ende des Podcasts den Satz «In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ...» vervollständigen soll, antwortet sie unter grossem Applaus des Publikums: «... immer noch nicht im Podcast besucht.»