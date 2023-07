Rihanna mit offener Hose auf der Strasse

Schwangere Rihanna: Unter allen Umständen Haut und Heels Babybump olé! Rihanna lässt es gerade outfittechnisch richtig krachen, und zwar mit Babybauch im Mittelpunkt. Im Video haben wir ein paar ihrer extravaganten Looks unter die Lupe genommen. 05.04.2022

Was nicht passt, wird passend gemacht. So auch die Lieblingsjeans. Das scheint sich Rihanna diese Woche gedacht zu haben, als sie einfach mit offener Hose aus dem Haus ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rihanna zeigt in letzter Zeit wieder aufregende Schwangerschafts-Outfits.

Umstandsmode ist nichts für sie.

Nicht umsonst gilt sie seit ihrer ersten Schwangerschaft 2022 als Revolutionärin der Schwangerschaftsmode.

Rihanna hatte am Super Bowl 2023 die Baby-Bombe platzen lassen. Mehr anzeigen

«Ganz schön schwanger!», denkt man auf den ersten Blick. Und gleich darauf: «Ups, deine Hose ist offen, Riri.»

Nicht umsonst gilt Rihanna als das bad girl der Musikbranche und heisst auf Instagram «Bad Gal Riri». Da darf es auf Fashion-Ebene gern mal provokant zu und her gehen. Dem Ruf muss schliesslich alle Ehre gemacht werden.

Also warum nicht einmal so aussehen, als würde man gerade von der Toilette kommen und den Hosenstall vergessen haben zu schliessen? Ausserdem, nun ja, was tun, wenn der Bauch im Weg ist, es aber die Baggyhose sein soll? Rihanna wird kreativ – ganz nach dem Motto «Was nicht passt, wird passend gemacht»: Hose auf, Bauch raus und los geht’s. Oder so ähnlich.

Niemals Umstandsmode

Natürlich will Rihanna mit einem solchen Look ihre Schwangerschaft in den Mittelpunkt rücken. Dass wir den Weltstar wohl niemals in Umstandsmode erblicken würden, steht spätestens seit ihrer ersten Schwangerschaft fest. Sie feierte ihren Babybauch visuell wie wohl keine andere zuvor.

Damals wie heute lässt sie es mit ihrer schönsten Rundung modisch krachen und verabschiedet sich von ihren comfy sweaters und sneakers.

Nicht umsonst gilt sie als eine Revolutionärin der Schwangerschaftsmode. Lack, Heels, Schnüre, Transparenz und ziemlich viel nackte Haut – all das gehört jetzt wieder zu den everyday looks von Rihanna.

Die Sängerin, die im Mai Söhnchen RZA Athelston zur Welt gebracht hat, liess am Super Bowl, auf der wohl grössten Bühne der Welt, die Baby-Bombe platzen. Sie und Rapper A$AP Rocky erwarten ihr zweites Kind.

Über den Zeitpunkt der Geburt kann man nur spekulieren, doch es scheint so, als könnte es jeden Tag so weit sein.