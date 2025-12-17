Angelina Jolie zeigt erstmals die Narben ihrer Brustamputation

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Berührt mich noch immer» Angelina Jolie zeigt erstmals die Narben ihrer Brustamputation

Bruno Bötschi

17.12.2025

Zwölf Jahre nach ihrer präventiven Brustamputation spricht Angelina Jolie so offen wie nie zuvor über den Eingriff.
Zwölf Jahre nach ihrer präventiven Brustamputation spricht Angelina Jolie so offen wie nie zuvor über den Eingriff.
Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Angelina Jolie liess sich prophylaktisch beide Brüste abnehmen, um das Krebsrisiko zu senken. Jetzt zeigt die Hollywood-Schauspielerin ihre Narben. Der Grund dahinter? Sie will damit anderen Frauen Mut machen.

,

DPA, Bruno Bötschi

17.12.2025, 09:54

17.12.2025, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwölf Jahre nach ihrer präventiven Brustamputation öffnet sich Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie der Welt wie nie zuvor.
  • In einem Interview mit dem Magazin «Time France» zeigt die 50-Jährige ihre Narben – und erklärt, warum sie diesen Schritt gerade jetzt wagt.
  • «Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen», so Jolie.
Mehr anzeigen

Angelina Jolie zeigt im Magazin «Time France» erstmals die Narben ihrer doppelten Mastektomie – zwölf Jahre nach dem Eingriff, der das Leben der Hollywood-Schauspielerin komplett veränderte.

«Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe», sagt die 50-Jährige. «Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen.»

Sie habe sich ihnen anschliessen wollen, «da ich wusste, dass ‹Time France› Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreiten würde».

Jolie: «Meine Kinder müssen keine Angst mehr haben»

Angelina Jolie hatte sich prophylaktisch ihre beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um das Krebsrisiko zu senken. Der Grund dahinter: Ihre Grossmutter, Tante und Mutter waren zuvor an Krebs gestorben.

«Die Entscheidung zur Mastektomie war nicht einfach», schrieb die Schauspielerin damals in einem Gastbeitrag für die «New York Times» mit dem Titel «My Medical Choice». «Aber ich bin sehr froh, dass ich sie getroffen habe.»

Durch den Eingriff sank Jolies Risiko auf unter fünf Prozent. «Ich kann meinen Kindern sagen, dass sie keine Angst haben müssen, mich an Brustkrebs zu verlieren», so die Schauspielerin.

Jolie spielt Filmemacherin, die an Brustkrebs leidet

Im Frühjahr 2026 erscheint der Film «Couture» in den Kinos, in dem Angelina Jolie eine Filmemacherin spielt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. «Das ist eine sehr persönliche Geschichte für mich», sagt sie im Interview mit «Time France».

An ihrem neuen Film möge sie besonders, dass er mehr erzähle als die Geschichte eines kranken Menschen: Er zeige das Leben.

«Love Roulette» wird Kinohit. Jetzt hagelt es bei Yvonne Eisenring Anfragen für weitere Schauspiel-Jobs

«Love Roulette» wird KinohitJetzt hagelt es bei Yvonne Eisenring Anfragen für weitere Schauspiel-Jobs

Mit der Abnahme ihrer Brüste im Jahr 2013 wollte Angelina Jolie andere Frauen dazu ermutigen, fundierte Entscheidungen zu treffen. «Gesundheitliche Entscheidungen müssen persönlich getroffen werden, und Frauen müssen über die nötigen Informationen und Unterstützung verfügen, um diese zu treffen.» Das solle weder vom Geld noch vom Wohnort abhängen.

Das Interview mit Angelina Jolies und Fotos von ihren Narben erscheint morgen, Donnerstag, 18. Dezember, in der allerersten Ausgabe des neuen Magazins «Time France».

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr zum Thema

Bötschi fragt Gerichtsreporterin. Brigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»

Bötschi fragt GerichtsreporterinBrigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»

Popstar Patricia Kelly über ihren Brustkrebs. «Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne – niemand wusste davon»

Popstar Patricia Kelly über ihren Brustkrebs«Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne – niemand wusste davon»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn. «Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn«Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Meistgelesen

Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend
Unternehmer landet mit Heli auf Skipiste – kein Bock auf Anstehen
Angelina Jolie zeigt erstmals die Narben ihrer Brustamputation
Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land +++ Präsident weitet Einreiseverbote aus
Lukaschenko drängt auf «entschlossene Schritte» Trumps +++ Duma-Abgeordneter wettert gegen Friedenstruppe