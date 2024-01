Anja Zeidler in Panik Dramatische Minuten für Anja Zeidler: Der zehn Monate alte Sohn der Influencerin bekam plötzlich keine Luft mehr. In der Notrufleitung musste Zeidler zwei bange Minuten verbringen – und auch der Notarzt liess auf sich warten, wie sie auf Social Media 25.01.2024

Auf Instagram berichtet Influencerin Anja Zeidler über dramatische Minuten. In diesen musste sie auf den Notarzt warten, während ihr zehn Monate alter Sohn keine Luft mehr bekam.

Zeidler musste zudem zwei lange Minuten in der Warteschlaufe der Notrufnummer 144 verbringen, während ihr Kind «zitterte», wie sie in einer emotionalen Instagram-Story erzählt.

«Bei einem kleinen Kind zählt jede Sekunde»

«Alle Eltern, die sich das schon mal vorgestellt haben – wir verstehen uns», so Zeidler. Sie habe mit ihrem Kind gespielt, als der Sohn plötzlich nicht mehr atmete. «Ich wusste zum Glück, wie ich reagieren musste. Ich habe ihn umgekehrt und fest auf den Rücken geschlagen.»

Nach einigen Sekunden habe der Bub, dessen Name Zeidler geheim hält, wieder geatmet. Dennoch, so die Innerschweizerin, habe sie den Notruf alarmiert. Sie sei nicht sicher gewesen, ob wirklich wieder alles in Ordnung sei. Möglicherweise habe er etwas verschluckt.

Bange Momente für Influencerin Anja Zeidler. ZVG

Doch der Schock, den sie während der Warteschlaufe der Notrufnummer 144 erlebt habe, beschäftige sie weiter. «Als ich anrief, hatte es zunächst keinen Empfang, darum musste mich die Mitarbeiterin verbinden. Dann hat es zwei Minuten gedauert, bis ich jemanden am Telefon hatte! Das fand ich wirklich krass. Bei einem so kleinen Kind zählt doch jede Sekunde!»

Auch auf den Notarzt musste Zeidler warten

Bis zum Eintreffen des Krankenwagens seien zudem nochmal 22 Minuten vergangen. «Das vielleicht aber auch deshalb, weil mein Sohn wieder atmete und ich nicht als Alarmstufe Rot eingestuft wurde», relativiert Zeidler selbst.

Auf Instagram berichtet Influencerin Anja Zeidler über dramatische Minuten. Instagram

Zum Glück sei alles gut gegangen, schliesst die Influencerin ihre dramatische Geschichte. Aber: «Ich muss diesen Schock zuerst noch etwas verarbeiten.»