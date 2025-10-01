Anke Engelke am ZFF: «Das bereitet mir Sorgen» Comedy-Star Anke Engelke spielt im Kinofilm «Dann passiert das Leben» eine ungewohnt ernste Figur. Das Kinodrama feierte am ZFF Premiere. Anke Engelke erzählt blue News, wie sie ich auf die Rolle vorbereitet hat und wovor sie sich fürchtet. 30.09.2025

Comedy-Star Anke Engelke spielt im Kinofilm «Dann passiert das Leben» eine ungewohnt ernste Figur. Das Kinodrama feierte am ZFF Premiere. Anke Engelke erzählt blue News, wie sie ich auf die Rolle vorbereitet hat und wovor sie sich fürchtet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Kinodrama «Dann passiert das Leben» feierte am ZFF Premiere.

Im Film spielt Comedy-Star und Schauspielerin Anke Engelke die Hauptrolle. Ulrich Tukur spielt Engelkes Ehemann.

Das Zuerich Film Festival läuft vom 25. September bis 5. Oktober 2025.

Das neuste Filmprojekt von Comedy-Star und Schauspielerin Anke Engelke feierte am ZFF die deutschsprachige Premiere.

In «Dann passiert das Leben» spielt Engelke eine verbitterte, vom Leben gezeichnete Frau, dessen Ehemann in Rente geht – gespielt von Ulrich Tukur. Ein Drama mit Tiefgang.

blue News traf die 59-Jährige auf dem grünen Teppich und sprach mit ihr über ihre Vorbereitung für das Kinodrama und wollte wissen, wovor sie sich im Leben fürchtet. Die Antworten dazu gibt es im obigen Video.

Anke Engelke im Kinodrama «Dann passiert das Leben»

Um was dreht sich das deutsche Kinodrama «Dann passiert das Leben»? Schuldirektor Hans (Ulrich Tukur) steht kurz vor der Pension. Doch wirkliche Freude über die neu gewonnene Zeit empfinden er und seine Frau Rita (Anke Engelke) nicht.

Seit 35 Jahren folgt ihre Ehe einer eingespielten Routine, in der Rita den Takt vorgibt. Wenn es nach ihr geht, gibt es keinen Grund, irgendetwas daran zu ändern. Sie mag keine Veränderungen.

Aber schon bald macht ein Schicksalsschlag alte Wunden wieder sichtbar und stellt sie vor die Frage: Sind sie noch ein Paar oder zwei Einzelne? Ein bewegendes Drama über die Kraft des Neuanfangs, das Anke Engelke in einer ungewohnt ernsten, aber umso überzeugenderen Rolle zeigt.

