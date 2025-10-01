  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Comedy-Star und Schauspielerin Anke Engelke am ZFF: «Das bereitet mir schon Sorgen»

Carlotta Henggeler

1.10.2025

Anke Engelke am ZFF: «Das bereitet mir Sorgen»

Anke Engelke am ZFF: «Das bereitet mir Sorgen»

Comedy-Star Anke Engelke spielt im Kinofilm «Dann passiert das Leben» eine ungewohnt ernste Figur. Das Kinodrama feierte am ZFF Premiere. Anke Engelke erzählt blue News, wie sie ich auf die Rolle vorbereitet hat und wovor sie sich fürchtet.

30.09.2025

Comedy-Star Anke Engelke spielt im Kinofilm «Dann passiert das Leben» eine ungewohnt ernste Figur. Das Kinodrama feierte am ZFF Premiere. Anke Engelke erzählt blue News, wie sie ich auf die Rolle vorbereitet hat und wovor sie sich fürchtet. 

Yannik Tschan

01.10.2025, 18:36

01.10.2025, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Kinodrama «Dann passiert das Leben» feierte am ZFF Premiere. 
  • Im Film spielt Comedy-Star und Schauspielerin Anke Engelke die Hauptrolle. Ulrich Tukur spielt Engelkes Ehemann. 
  • Das Zuerich Film Festival läuft vom 25. September bis 5. Oktober 2025.
Mehr anzeigen

Das neuste Filmprojekt von Comedy-Star und Schauspielerin Anke Engelke feierte am ZFF die deutschsprachige Premiere.

In «Dann passiert das Leben» spielt Engelke eine verbitterte, vom Leben gezeichnete Frau, dessen Ehemann in Rente geht – gespielt von Ulrich Tukur. Ein Drama mit Tiefgang.  

blue News traf die 59-Jährige auf dem grünen Teppich und sprach mit ihr über ihre Vorbereitung für das Kinodrama und wollte wissen, wovor sie sich im Leben fürchtet. Die Antworten dazu gibt es im obigen Video. 

Anke Engelke im Kinodrama «Dann passiert das Leben»

Um was dreht sich das deutsche Kinodrama «Dann passiert das Leben»? Schuldirektor Hans (Ulrich Tukur) steht kurz vor der Pension. Doch wirkliche Freude über die neu gewonnene Zeit empfinden er und seine Frau Rita (Anke Engelke) nicht.

Seit 35 Jahren folgt ihre Ehe einer eingespielten Routine, in der Rita den Takt vorgibt. Wenn es nach ihr geht, gibt es keinen Grund, irgendetwas daran zu ändern. Sie mag keine Veränderungen.

Aber schon bald macht ein Schicksalsschlag alte Wunden wieder sichtbar und stellt sie vor die Frage: Sind sie noch ein Paar oder zwei Einzelne? Ein bewegendes Drama über die Kraft des Neuanfangs, das Anke Engelke in einer ungewohnt ernsten, aber umso überzeugenderen Rolle zeigt.

Mehr Videos vom ZFF

Filmstar Benedict Cumberbatch auf dem grünen Teppich in Zürich

Filmstar Benedict Cumberbatch auf dem grünen Teppich in Zürich

Hollywood-Star Benedict Cumberbatch ist zu Gast beim Zurich Film Festival. Auf dem grünen Teppich wird er von zahlreichen Fans bejubelt. Der britische Schauspieler nimmt sich viel Zeit für Selfies und Autogramme. Das Filmfestival zeichnet ihn mit dem «Goldenen Auge» aus. Mit Charisma, Intelligenz und seiner markanten Stimme habe sich Cumberbatch als Ausnahmetalent etabliert, so die Veranstalter.

29.09.2025

Meistgelesen

US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?
Das ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami
Weitere Leiche im Haus entdeckt ++ Tatverdächtiger bislang unauffällig ++ Oktoberfest öffnet wieder
«Shutdown» dauert an – Senat kann sich nicht einigen
Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

Mehr vom ZFF

Zurich Film Festival. Geht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Zurich Film FestivalGeht Benedict Cumberbatch nun in Rente?

Selfie mit «Doctor Strange». Autogrammjäger belagern Zürich wegen Benedict Cumberbatch

Selfie mit «Doctor Strange»Autogrammjäger belagern Zürich wegen Benedict Cumberbatch

Colin Farrell am Zurich Film Festival. «Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Colin Farrell am Zurich Film Festival«Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Mehr aus dem Ressort

Grosse Gefühle im Kino. «Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

Grosse Gefühle im Kino«Pretty Woman» nochmals auf der grossen Leinwand – gewinne jetzt Tickets für die Iconic Night

«Noch fünf Euro auf Konto». Lilly Becker wegen Finanz-Engpass aus London weggezogen

«Noch fünf Euro auf Konto»Lilly Becker wegen Finanz-Engpass aus London weggezogen

Eklat bei «Die Höhle der Löwen». Gründer machen Carsten Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio

Eklat bei «Die Höhle der Löwen»Gründer machen Carsten Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio