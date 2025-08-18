  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorwurf der Vergewaltigung Anklage gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby erhoben

dpa

18.8.2025 - 14:51

Marius Borg Høiby, hier im Jahr 2022 an der Seite seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit. (Archivbild)
Marius Borg Høiby, hier im Jahr 2022 an der Seite seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit. (Archivbild)
dpa

Gegen Marius Borg Høiby ist Anklage erhoben worden. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf der Vergewaltigung.

,

DPA, Lea Oetiker

18.08.2025, 14:51

18.08.2025, 15:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde wegen Gewalt- und Sexualdelikten Anklage erhoben.
  • Er bestreitet die meisten Vorwürfe.
  • Unabhängig davon verlor er seinen Diplomatenpass aus formalen Gründen.
Mehr anzeigen

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist Anklage erhoben worden. Das gab der zuständige Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo bekannt. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf der Vergewaltigung.

Vor rund einem Jahr wurden erstmals Vorwürfe laut, dass sich Marius Borg Høiby, das älteste Kind von Kronprinzessin Mette-Marit (51), gewalttätig verhalten haben soll. Der heute 28-Jährige räumte damals ein, unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain seine damalige Freundin geschlagen und in ihrer Wohnung randaliert zu haben.

Doch bei diesen Vorwürfen blieb es nicht: Die Polizei weitete die Ermittlungen seither erheblich aus – inzwischen geht es auch um mehrere mutmassliche Sexualdelikte, die nach norwegischem Recht mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden könnten.

Über seine Anwälte weist der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) die meisten Anschuldigungen zurück – insbesondere jene, die sich auf Sexualstraftaten beziehen.

Der Gerichtsprozess gegen ihn wird nach Angaben des Staatsanwalts wahrscheinlich Mitte Januar 2026 beginnen. Demnach droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Musste Diplomatenpass abgeben

Zuletzt rückte der 28-Jährige erneut ins öffentliche Interesse – diesmal, weil er seinen Diplomatenpass abgeben musste. Dieses Dokument erleichtert in der Regel Diplomaten, Regierungsmitgliedern und royalen Würdenträgern mit offiziellen Aufgaben das Reisen.

Der Entzug des Passes, so betonen offizielle Stellen, stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit den gegen Marius Borg Høiby laufenden Ermittlungen wegen Gewalt- und Sexualdelikten. Hintergrund seien stattdessen neue Bestimmungen, die seit mehr als einem halben Jahr gelten: Demnach haben ausschliesslich die direkten Mitglieder des Königshauses Anspruch auf einen Diplomatenpass.

Meistgelesen

«Abscheulich und widerwärtig» – jetzt plädiert die Privatklägerschaft
Russischer Panzer fährt unter US-Flagge +++ Ranghoher russischer General schwer verletzt
Top-Talent kehrt der Schweiz den Rücken und spielt künftig für Bosnien
Autofahrer flieht vor Kontrolle – Polizei erwischt ihn ohne Führerausweis
Unfreiwillig gewählter Gemeinderat verweigert Dienst