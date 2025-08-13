Anna «Delvey» Sorokin hat seit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis eine Karriere als Influencerin gestartet. Bild Keystone

Die Hochstaplerin Anna «Delvey» Sorokin hat bei einem Fotoshooting mit Kaninchen posiert, die später in einem Park in New York ausgesetzt wurden. Sie bestreitet, davon gewusst zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den sozialen Medien wurde Anna «Delvey» Sorokin vorgeworfen, Kaninchen für ein Fotoshooting gebraucht und später in einem Park ausgesetzt zu haben.

Ein Assistent gab zu, die Tiere ausgesetzt zu haben, nachdem er keinen Kontakt mehr zur angeblichen Besitzerin herstellen konnte.

Sorokin sagt, sie habe davon nichts gewusst.

Die Tiere wurden mittlerweile gefunden und suchen neue Besitzer. Mehr anzeigen

Es hätte ein Zufall sein können. Die berühmte Hochstaplerin Anna «Delvey» Sorokin postet auf Instagram Fotos mit Kaninchen. Einen Tag später wird im Prospect Park in New York ein ausgesetztes Kaninchen gesichtet.

Aber auf Facebook und Reddit wurde dazwischen schnell eine Verbindung hergestellt. Die Kaninchen sahen sich sehr ähnlich. Und auch eine Box, die zuvor noch in der Instagramstory von Sorokin zu sehen war und in der die Kaninchen transportiert wurden, lag im Park.

Hat sich Sorokin für ein Fotoshooting Kaninchen geholt und danach einfach in einem Park in New York ausgesetzt?

Auf diese Anschuldigung reagierte Anna «Delvey» Sorokin zuerst defensiv. In einem Kommentar auf Instagram schrieb sie, man hätte die Kaninchen ausgeliehen und zurück zu ihren Besitzern gebracht. Menschen, die etwas anderes behaupten, würde sie verklagen.

Assistent gab zu, Kaninchen ausgesetzt zu haben

Doch das kaufte man ihr nicht wirklich ab. Auf der Facebook-Seite «NYC Bunnies» liest man, dass noch zwei weitere Kaninchen im Park gesichtet worden seien. Und wieder sahen beide denen in Sorokins Instagram-Post sehr ähnlich.

Schliesslich meldete sich eine Person, die angab, als Assistent von Sorokin am Fotoshooting gearbeitet zu haben. In einem Beitrag auf der Facebook-Seite «NYC Bunnies», der mittlerweile wieder gelöscht ist, schrieb er: «Die Wahrheit ist, ich habe sie im Park ausgesetzt. Es war falsch, grausam und unverzeihlich, und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln.»

Er habe die Kaninchen nach dem Fotoshooting an die Person, von der er sie erhalten habe, zurückbringen wollen, aber die habe nicht auf seine Nachrichten reagiert. «Mit 19 Jahren, ohne Erfahrung in der Tierpflege, ohne tierfreundliche Unterkunft und ohne Kenntnis der verfügbaren Ressourcen fühlte ich mich überfordert und traf die schlechteste Entscheidung, die ich treffen konnte», schrieb er.

Anna «Delvey» Sorokin will nichts davon gewusst haben

Anna «Delvey» Sorokin teilte die Entschuldigung und erklärte in einem Instagram-Post, dass sie nichts davon gewusst habe und erst später davon erfahren habe, dass die Kaninchen ausgesetzt worden seien.

Sie veröffentlichte zudem Screenshots, die einen Chatverlauf zeigen sollen, in dem der Beschuldigte offenbar zur Rede gestellt wird. Er soll von Anfang an geplant haben, die Kaninchen nach dem Fotoshooting im Park auszusetzen.

Sorokin gab ausserdem an, 1000 US-Dollar an eine Tierschutzorganisation für Kaninchen gespendet zu haben. Die Kaninchen konnten mittlerweile alle gefunden und eingefangen werden. Sie suchen derzeit neue Besitzer.

Sorokin: «Dieses Mal habe ich nichts falsch gemacht»

Anna «Delvey» Sorokin hat zwischen 2013 und 2017 Banken, Freunde und Unternehmen um insgesamt Hunderttausende Dollar betrogen, indem sie sich als reiche Erbin ausgab. 2019 wurde sie in den USA unter anderem wegen schweren Diebstahls zu einer Haftstrafe verurteilt, aus der sie 2022 entlassen wurde.

Seither steht sie unter Hausarrest und wehrt sich gegen eine Abschiebung nach Deutschland. Gegenüber «NBC News» sagte Anna «Delvey» Sorokin, sie sei besorgt darüber, wie sich der Vorfall nun auf ihr Verfahren auswirken könnte. «Dieses Mal habe ich nichts falsch gemacht», sagte sie. «Und ich hatte die besten Absichten, und es ist wirklich frustrierend.»

