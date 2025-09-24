Moderatorin Anna Maier hat geheiratet

Anna Maier hat geheiratet. BilD: Instagram

Moderatorin Anna Maier hat ihrem langjährigen Partner das Ja-Wort gegeben. Die Nachricht veröffentlichte sie nicht etwa auf Instagram, sondern bewusst auf LinkedIn – und erklärt auch, warum.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderatorin Anna Maier ist nach neun Jahren Beziehung verheiratet.

Sie teilte die private Nachricht bewusst auf LinkedIn.

Ihre Patchwork-Familie bezeichnet sie als ihren grössten Erfolg. Mehr anzeigen

«Wir haben Ja gesagt»: Mit diesen Worten hat die Schweizer Moderatorin Anna Maier (48) ihre Hochzeit bekanntgegeben.

Nach neun Jahren Beziehung mit ihrem Partner haben die beiden geheiratet – und Maier wählte für ihre Ankündigung nicht den üblichen Weg über Instagram, sondern die Business-Plattform LinkedIn.

«Meine Patchwork-Familie ist mein grösster Erfolg»

Die Entscheidung sei bewusst gefallen, schrieb sie in ihrem Post. «Warum ich auf einer beruflichen Plattform etwas Privates teile? Weil es zu meinem Rucksack gehört. Weil wir unsere privaten Lebensumstände immer auch mit in den Beruf nehmen. Und weil ich meine Patchwork-Familie als meinen grössten Erfolg empfinde.»

Maier betonte, dass sie und ihr Partner in all den Jahren sowohl die schönen als auch die schwierigen Seiten kennengelernt hätten. Gerade deshalb berühre sie die bewusste Entscheidung füreinander so sehr.

Auf LinkedIn untermalte sie ihre Botschaft mit einem Bild, das ihre Hand zeigt, wie sie fest die ihres Partners umschliesst – sie im Brautkleid, er im Anzug.

Auf Instagram veröffentlichte sie später ein weiteres Foto direkt nach dem Ja-Wort: lachend, die Hände in die Höhe gestreckt, als frisch verheiratetes Paar. Dazu schrieb sie: «Nach 9 Jahren Hand in Hand – über Berg und Tal – fühlen wir uns sowas von ready fürs nächste Kapitel: als Mr. & Mrs.»

Mehr Videos aus dem Ressort