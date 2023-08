Anna-Maria Ferchichi hat schwere Entzündung im Bein

Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido verstecken ihr Familienleben nicht vor der Öffentlichkeit. Bild: Imago images/Eventpress

Gleich mehrere Operationen zog eine schwere Entzündung im Bein nach sich: Anna-Maria Ferchichi meldet sich aus dem Spital und spricht über das Problem und die Eingriffe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna-Maria Ferchichi musste sich über Monate mehreren operativen Eingriffen unterziehen.

Die 41-Jährige hat eine schwere Entzündung im Bein, die ihr Leben beeinträchtigt.

Sie lebt mit ihrem Ehemann Bushido und den acht gemeinsamen Kindern momentan in Dubai. Mehr anzeigen

In Deutschland und in Dubai war Anna-Maria Ferchichi im Spital gelandet. Sie musste sich mehrfach operieren lassen, da sie eine «hartnäckige Kapselentzündung am Oberschenkel» hatte. Dies enthüllte sie unter anderem in der RTL-Doku «Bushido und Anna-Maria – Alles auf Familie».

Sie habe nicht gewusst, dass ein Mensch «so viele Operationen hintereinander überleben kann», erzählte die 41-Jährige. Während dieses wochenlangen Leidens und dieser vielen Eingriffe sei ein Teil ihrer Haut abgestorben.

Die Ehefrau des Rappers Bushido hat zudem verkürzte Muskeln im Bein, was ihr zusätzliche Beschwerden bereitet. Deshalb müsse sie sich mehreren Behandlungen unterziehen.

Noch keine Heilung in Sicht

Gegenüber RTL gestand Bushido: «Man hat das bis heute nicht so richtig unter Kontrolle gebracht. Sie hat aber jetzt einen Arzt gefunden, von dem sie sich verspricht, dass danach endlich alles vorbei ist. Das wird sie Ende August in Angriff nehmen.»

Derweil meldet sich Anna-Maria selbst aus dem Spital, in einer Instagram-Story berichtete sie aus dem Krankenbett mitsamt Infusion. «Hey meine Lieben. Habe heute meine OP am Bein gehabt und muss einige Tage im Spital bleiben ... bin noch ein wenig benebelt», schreibt sie da. Weitere Updates für ihre Follower*innen würden noch kommen.

Sie erklärt weiter, dass sie im letzten Jahr 16-mal operiert worden ist. Musste während dieser Zeit starke Medikamente nehmen und hat acht Bluttransfusionen hinter sich. «Das hat natürlich etwas mit meinem Bein gemacht», erklärte sie.

«Hatte sechs Monate ein offenes Bein»

Die grossflächige Entzündung wollte sie so gut wie möglich verstecken: «Mir ist ein Teil meiner Haut abgestorben, ich hatte sechs Monate ein offenes Bein. Deshalb seht ihr mich nie am Strand, es darf keine Sonne an die Stelle kommen. Mein Muskel und meine Haut fühlen sich stark verkürzt an.»

Sie habe noch immer grosse Schmerzen und fühle sich beeinträchtigt – trotz der Komplexität der Erkrankung würden sie die neuen Methoden ihres Arztes positiv stimmen.

