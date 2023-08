Opernstar Anna Netrebko sorgt für Misstöne

Vielerorts Persona non grata, in Luzern demnächst willkommen? Anna Netrebko kämpft auch mit Klagen gegen Vertragsbrüche. Bild: AP, Keystone

Opernstar Anna Netrebko ist in vielen Ländern klar unerwünscht. In der Schweiz soll sie dagegen im nächsten Jahr auftreten dürfen. Und genau dies sorgt nun für heftige Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich wurde Opernstar Anna Netrebko letztes Jahr ausgeladen. In Luzern steht bis jetzt die Einladung im KKL für den 1. Juni 2024.

Der Veranstalter hat eine Erklärung auf dessen Homepage veröffentlicht.

Wie «Blick» berichtet, ist dieser geplante Auftritt für den Ukrainischen Verein in der Schweiz ein Skandal.

Vereinssprecher Sasha Volkov betont gegenüber der Zeitung, dass man «nicht weiss, wohin der Lohn für ihre Auftritte fliesst».

Der Verein kündigt Demonstrationen vor dem KKL an. Mehr anzeigen

In der Schweiz scheint man sich uneinig zu sein, ob der russische Opernstar Anna Netrebko erwünscht sein darf, oder eben nicht. Während das Zürcher Opernhaus die Sängerin im letzten Jahr ausgeladen hatte, soll sie am 1. Juni 2024 mit ihrem Mann im Luzerner KKL auftreten dürfen. Ein Konzert, das schon vor zwei Jahren geplant war und nun nachgeholt werden soll. Und obwohl bis dahin noch Monate liegen, ist der Aufschrei in der Gesellschaft jetzt schon gross.

Da der Veranstalter beteuert, dass Anna Netrebko «sich wiederholt gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen (habe)…» und «gleichzeitig der Auffassung (sei), dass Musik verbindet und Brücken schlägt und nicht in den Strudel politischer Ereignisse geraten sollte», freue man sich auf den Auftritt der Starsopranistin und deren Ehemann Yusif Eyvazov im kommenden Jahr.

Demonstrationen angekündigt

In der Gesellschaft sorgt dies für Unmut. Wie «Blick» berichtet, ist dieser geplante Auftritt für den Ukrainischen Verein in der Schweiz ein Skandal. Dieser kündigt jetzt schon Demonstrationen vor dem KKL an. Vereinssprecher Sasha Volkov betont gegenüber der Zeitung «man wisse nicht, wohin der Lohn für ihre Auftritte fliessen würde» und dass man «davon ausgehen kann, dass ein Teil davon als Steuern nach Russland geht und den Krieg gegen die Ukraine mitfinanziert.»

Im Vergleich zu anderen russischen Persönlichkeiten, hat Anna Netrebko ihre Nähe zu Russlands Mächtigen nicht aufgegeben und ihre Distanzierung von Putins Angriffskrieg in der Ukraine fällt eher schwach aus.

Auch wenn Frau Netrebko bei Vertragsbrüchen mit Klagen gegen die Veranstalter vorgeht, bleibt sie vielerorts Persona non grata.