Verschiedene Medien berichten vom rätselhaften Tod der «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas aus Ungarn. Screenshot

Über ein Jahr lang beschäftigte der Fall die spanischen Behörden: In einer abgelegenen Bucht auf Gran Canaria wurde eine tote Touristin gefunden. Nun herrscht traurige Gewissheit – es handelt sich um die ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine auf Gran Canaria gefundene Leiche konnte nach über einem Jahr durch einen Backenzahn eindeutig als die vermisste ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas identifiziert werden.

Die Identifizierung war schwierig, da zunächst weder Tattoos noch andere Merkmale zugeordnet werden konnten: Interpol musste eingeschaltet werden.

Ermittler gehen nach der Obduktion nicht von einem Verbrechen aus, sondern vermuten, dass Lovas bei einem Unwetter starb. Mehr anzeigen

Am 6. März 2025 geht bei der spanischen Polizei ein Notruf ein: Passanten melden eine Leiche im abgelegenen Canyon El Berriel auf Gran Canaria. Das Gebiet gilt wegen steiler Felswände und schmaler Kletterpfade als schwer zugänglich und ist für Spaziergänger ungeeignet.

Der Körper dürfte bereits seit mehreren Wochen dort gelegen haben. Eine Identifizierung gestaltet sich zunächst schwierig – die Verwesung ist weit fortgeschritten. Auch ein Abgleich der Tattoos mit lokalen Studios bleibt ohne Treffer.

La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria https://t.co/B80vdrnWw4 — La Nueva España (@lanuevaespana) April 4, 2026

Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck

Das spanische Kriminalteam arbeitet mit Hochdruck am Fall. Auch Interpol wird eingeschaltet. Den entscheidenden Hinweis liefert ein Backenzahn, wie verschiedene spanische Medien berichten.

Jetzt herrscht Gewissheit: Bei der gefundenen Toten handelt es sich um die ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas (32). Sie war von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.

Der Polizeichef der spanischen Behörden erklärt zum Fall: «Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck: Es weist ganz eigene charakteristische Merkmale auf. Es ist eines der widerstandsfähigsten Elemente gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen.»

Polizei spekuliert, ob Lovas von Unwetter überrascht wurde

Lovas wurde 2021 als letzte Kandidatin der ungarischen «Bachelor»-Ausgabe bekannt. Sie arbeitete als Influencerin und moderierte TV-Formate in ihrer Heimat, zog sich nach einer Krebserkrankung jedoch auf die spanische Ferieninsel zurück.

Laut den Ermittlern ergab die Obduktion keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Es wird vermutet, dass die 32-Jährige nach starken Unwettern in der Region beim Wandern von sintflutartigem Regen im Februar 2025 überrascht wurde. Unklar ist, warum genau sie sich dort aufhielt.