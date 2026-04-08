  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Backenzahn liefert Gewissheit «Bachelor»-Finalistin liegt tot in Schlucht auf Gran Canaria

Carlotta Henggeler

8.4.2026

Verschiedene Medien berichten vom rätselhaften Tod der «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas aus Ungarn. 
Verschiedene Medien berichten vom rätselhaften Tod der «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas aus Ungarn. 
Screenshot

Über ein Jahr lang beschäftigte der Fall die spanischen Behörden: In einer abgelegenen Bucht auf Gran Canaria wurde eine tote Touristin gefunden. Nun herrscht traurige Gewissheit – es handelt sich um die ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas.

Carlotta Henggeler

08.04.2026, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine auf Gran Canaria gefundene Leiche konnte nach über einem Jahr durch einen Backenzahn eindeutig als die vermisste ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas identifiziert werden.
  • Die Identifizierung war schwierig, da zunächst weder Tattoos noch andere Merkmale zugeordnet werden konnten: Interpol musste eingeschaltet werden.
  • Ermittler gehen nach der Obduktion nicht von einem Verbrechen aus, sondern vermuten, dass Lovas bei einem Unwetter starb.
Mehr anzeigen

Am 6. März 2025 geht bei der spanischen Polizei ein Notruf ein: Passanten melden eine Leiche im abgelegenen Canyon El Berriel auf Gran Canaria. Das Gebiet gilt wegen steiler Felswände und schmaler Kletterpfade als schwer zugänglich und ist für Spaziergänger ungeeignet.

Der Körper dürfte bereits seit mehreren Wochen dort gelegen haben. Eine Identifizierung gestaltet sich zunächst schwierig – die Verwesung ist weit fortgeschritten. Auch ein Abgleich der Tattoos mit lokalen Studios bleibt ohne Treffer.

Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck

Das spanische Kriminalteam arbeitet mit Hochdruck am Fall. Auch Interpol wird eingeschaltet. Den entscheidenden Hinweis liefert ein Backenzahn, wie verschiedene spanische Medien berichten. 

Jetzt herrscht Gewissheit: Bei der gefundenen Toten handelt es sich um die ungarische «Bachelor»-Kandidatin Annabella Lovas (32). Sie war von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.

Der Polizeichef der spanischen Behörden erklärt zum Fall: «Das Gebiss ist wie ein Fingerabdruck: Es weist ganz eigene charakteristische Merkmale auf. Es ist eines der widerstandsfähigsten Elemente gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen.»

Polizei spekuliert, ob Lovas von Unwetter überrascht wurde

Lovas wurde 2021 als letzte Kandidatin der ungarischen «Bachelor»-Ausgabe bekannt. Sie arbeitete als Influencerin und moderierte TV-Formate in ihrer Heimat, zog sich nach einer Krebserkrankung jedoch auf die spanische Ferieninsel zurück.

Laut den Ermittlern ergab die Obduktion keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Es wird vermutet, dass die 32-Jährige nach starken Unwettern in der Region beim Wandern von sintflutartigem Regen im Februar 2025 überrascht wurde. Unklar ist, warum genau sie sich dort aufhielt.

Meistgelesen

Verzockt und einsichtslos
Hegseth feiert das US-Militär und lobt Trump in den Himmel
50 Prozent – Trump droht mit neuen Zöllen
Gewaltiger Erdrutsch trennt Italien «faktisch in zwei Teile»
Mutter und Tochter sterben nach Festessen – erst jetzt kommt die grausige Wahrheit ans Licht

Mehr zum Thema

«Wir sind gescheitert». Ex-Bachelor Janosch Nietlispach gibt Beziehungsaus bekannt

«Wir sind gescheitert»Ex-Bachelor Janosch Nietlispach gibt Beziehungsaus bekannt

Nach dem «Dschungelcamp». Basler Krawall-Queen Ariel wird neue Bachelorette

Nach dem «Dschungelcamp»Basler Krawall-Queen Ariel wird neue Bachelorette

Bachelor. Sind Danilo und Cati nach dem Final noch ein Paar?

BachelorSind Danilo und Cati nach dem Final noch ein Paar?

Mehr aus dem Ressort

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

Streamteam-Podcast. «Mir wurde schlecht beim Zuschauen»

Streamteam-Podcast«Mir wurde schlecht beim Zuschauen»

Babypause vorbei. Schlager-Star Helene Fischer sagt, was sie wirklich über ihr Gesicht denkt

Babypause vorbeiSchlager-Star Helene Fischer sagt, was sie wirklich über ihr Gesicht denkt