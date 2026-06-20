Anne Hathaway ist wieder schwanger Oscarpreisträgerin Anne Hathaway erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Adam Shulman. Die Baby-News verkündete die 43-Jährige mit einem süssen Instagram-Video. 20.06.2026

Ein Video, ein Babybauch, ein aufgeregtes Grinsen: Schauspielerin Anne Hathaway überrascht ihre Fans mit der Nachricht, dass sie und Ehemann Adam Shulman ein drittes Kind erwarten.

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Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway erwartet ihr drittes Kind. Die 43 Jahre alte Schauspielerin verkündete die Neuigkeit mit einem Video auf Instagram, in dem sie in einem weissen Outfit gekleidet lächelnd ihren Babybauch zeigt und dann aus dem Bild eilt.

Als musikalische Untermalung wählte Hathaway den Barbara-Lewis-Klassiker «Baby, I'm Yours» – so lautete auch die Bildunterschrift. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte die Schwangerschaft unter anderem dem US-Sender ABC News.

Schauspielerin Anne Hathaway erwartet wieder Nachwuchs. (Archivbild) dpa

Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman bekamen ihren ersten gemeinsamen Sohn Jonathan im März 2016. Schon diese Schwangerschaft hatte Hathaway auf Instagram öffentlich gemacht – damals mit einem Strandfoto im Bikini. Der zweite Nachwuchs namens Jack kam im November 2019 auf die Welt.

Derzeit läuft «Der Teufel trägt Prada 2» in den Kinos, in dem Hathaway ihre Kultrolle der Andy Sachs wieder aufgreift. Ausserdem ist sie in dem Musikdrama «Mother Mary» zu sehen, in dem sie einen erschöpften Popstar spielt.