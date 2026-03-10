Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Du bist eine T....!» Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab

Bruno Bötschi

10.3.2026

Schauspielerin Anouschka Renzi zieht in  der SAT.1-Show «Promis unter Palmen» die Notbremse und verkündete ihren Auszug.
Schauspielerin Anouschka Renzi zieht in  der SAT.1-Show «Promis unter Palmen» die Notbremse und verkündete ihren Auszug.
Bild: Joyn

In der SAT.1-Show «Promis unter Palmen» läuft ein Streit zwischen Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Martin Angelo völlig aus dem Ruder. Renzi zieht daraufhin die Notbremse.

Teleschau

10.03.2026, 19:22

10.03.2026, 21:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Beginn der neuen Staffel der Sat.1-Show «Promis unter Palmen» geraten zwei Stars wiederholt aneinander: Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Martin Angelo.
  • Auch in der vierten Folge kocht der Konflikt erneut hoch. «Dass du dir erlaubst, laut zu werden, gegenüber jemandem, der de facto mehr im Leben geleistet hat», sagt Renzi zu Angelo.
  • Er entgegnet daraufhin: «Du bist und bleibst einfach eine Mecker-Tante!» Renzi antwortet: «Und du bist eine hysterische T...., die sich positionieren will!»
Mehr anzeigen

Was bei der Konkurrenz das «Sommerhaus der Stars» ist, sind bei SAT.1 die «Promis unter Palmen»: Garanten für Total-Eskalation. In Folge 4 gab es gleich mehrere Brandherde und dementsprechend viel Gebrüll.

Halbwegs harmlos ging es los: Anouschka Renzi, Tochter vom Schweizer Schauspieler Paul Hubschmid, war genervt von Franziska Temmes Mäuschen-Stimme, verordnete ihr kurzerhand Stimmtraining und geriet ansonsten weiter mit Martin Angelo aneinander.

Der wiederum offenbarte beim «Kapitäns-Spiel» mal wieder Bildungslücken und reagierte verblüfft, als Franzi ihm mitteilte, dass Raupen keine Arme haben.

Und weil die Promis gerade in Raupenkostümen steckten, mussten sie denn auch armlos über eine Glitsche-Fläche gleiten und mit dem Mund Salatblätter transportieren. Das gelang Eric Stehfest und Kevin Wolter am besten und machte sie zu Kapitänen im kommenden Teamspiel.

Martin Angelo hat Aggressionsprobleme

Bis das anstand, gestand Martin dem selbsternannten «Löwen» Maurice Dziwak, sich als Kind ungeliebt gefühlt und darum heute Aggressionsprobleme zu haben.

Bötschi fragt. Olivier Borer: «In der Schule als Tunte und Hinterlader beschimpft zu werden, tat weh»

Bötschi fragtOlivier Borer: «In der Schule als Tunte und Hinterlader beschimpft zu werden, tat weh»

Der Zweifach-Papa musste daraufhin fast weinen. Doch zu viel Rührseligkeit durfte nicht sein, darum rief die Produktion zum Psychospiel: Es wurden «provokante Aussagen» vorgelesen, die jeweils einem anderen Promi zugeordnet werden sollten.

Wen etwa könne man nicht ernst nehmen? Gina-Lisa Lohfink, fanden Dilara Kruse und Maurice, denn die plappere Allianz-Geheimnisse aus und wechsele ihre Meinung «wie ihre Unterwäsche».

Etwas später erfuhr Eric dann noch, dass seine eigentliche Vertraute Gina-Lisa wohl nicht so nett über seine bereits ausgezogene Noch-Ehefrau Edith Stehfest gequatscht hatte.

Schauspielerin Anouschka Renziz (stehend) hat die Schnauze voll und verlässt die SAT.1-Show «Promis unter Palmen».
Schauspielerin Anouschka Renziz (stehend) hat die Schnauze voll und verlässt die SAT.1-Show «Promis unter Palmen».
Bild: Joyn

Dies brachte ihn zum Grübeln – und die Beschuldigte zum Brüllen, denn sie sei ja wohl bei Weitem nicht die Einzige, die Edith schwierig gefunden habe.

«Frustrierte Meckertante» versus «hysterische T...e»

Ein anderer Streit eskalierte allerdings noch mehr: Martin und Anouschka waren sich in ihrer Antipathie füreinander einig, und damit hätten sie es eigentlich gut sein lassen können.

Aber nein: Sie forderte von ihm mehr Respekt für ihre Lebensleistung ein, er verweigerte diesen und irgendwann gab ein Wort das andere: Er nannte sie «alte, frustrierte Meckertante», sie ihn zum Entsetzen der anderen «hysterische T....» (ausgepiept wurde ein homophober Begriff).

Er brachte ihre Tochter ins Spiel, an deren Stelle er sich «schämen würde» (nun richtete sich das Entsetzen der anderen gegen ihn), und schliesslich sprang sie auf, kündigte im Interviewraum an, sie wolle weg und Martin sei einfach «eine Pest für jede Show».

Bötschi fragt. Christoph Marti: «Wir waren alles homophobe Arschlöcher»

Bötschi fragtChristoph Marti: «Wir waren alles homophobe Arschlöcher»

Spätere Vermittlungsversuche von Dilara, Maurice und Menderes Bağcı  sorgten zwar immerhin dafür, dass Anouschka sich halbherzig entschuldigte (sie habe «nicht gewusst, dass das Wort verboten ist»). Doch davon wollte Martin nichts wissen, und so zog Anouschka dann wirklich freiwillig aus: «Es reicht jetzt!»

Dilara will Gina-Lisa loswerden.

Dilara schmiedete indes einen Plan, Gina-Lisa loszuwerden. Zunächst bestärkte sie Eric darin, dieser nicht mehr zu vertrauen und rang ihm gemeinsam mit Kumpel Maurice ein Versprechen ab:

Sollte er die Blondine «opfern», würden sie, so sie die Gelegenheit bekämen, dafür stimmen, Edith zurück in die Villa zu holen, Anouschkas Platz war ja nun frei. Eric stimmte zu.

Dann wurden die Teams gewählt – und nach der Wahl kurzerhand von der Produktion getauscht. Daraus ergab sich Dilaras Chance, denn nun war sie mit Gina-Lisa im Team. Sie wollte das Spiel absichtlich verlieren, denn sie war sicher:

Der leistungsbewusste Kapitän Kevin würde Dauer-Spielverweigerin Gina-Lisa und Menderes für den Rauswurf nominieren, und mit Erics Kapitäns-Doppelstimme würde das Gewinnerteam Erstere rauswählen.

Bötschi fragt. Milky Diamond: «Auf dem Land in Schwyz hatte ich kaum schwule Vorbilder»

Bötschi fragtMilky Diamond: «Auf dem Land in Schwyz hatte ich kaum schwule Vorbilder»

Die ersten Parts der Intrige gingen auf, die letzten leider nicht: Am Ende blieb Eric seiner Vertrauten doch treu und stimmte zu Dilaras Entsetzen für Menderes' Auszug. Nun blieb ihr nur noch, sich mit Tränen in den Augen bei ihrem «Bruder» zu entschuldigen. Die freundliche DSDS-Ikone verzieh ihr und verliess traurig die Villa.

Zeit für neue Dramen! Wie die Vorschau zeigte, wird Edith tatsächlich zurückkommen – mit Knutschfleck am Hals, wie Eric entsetzt feststellen wird ...

Mehr Videos aus dem Ressort

Die geheime Playlist der SBB: Warum an den Bahnhöfen Klassik läuft – und nie Helene Fischer

Die geheime Playlist der SBB: Warum an den Bahnhöfen Klassik läuft – und nie Helene Fischer

In Bern und Zürich läuft auf dem Hauptbahnhof Musik. Dahinter steckt mehr als blosse Unterhaltung. Welche psychologischen Überlegungen der SBB hinter der Beschallung stecken, zeigt unsere Video-Reportage.

27.02.2026

Mehr zum Thema

Bötschi fragt Georgine Kellermann. «Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

Bötschi fragt Georgine Kellermann«Der liebe Gott hat die falsche Verpackung für mich gewählt»

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch verhöhnt Mathe-Professor: «Das funktioniert nie»

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch verhöhnt Mathe-Professor: «Das funktioniert nie»

Bötschi fragt Pablo Nouvelle. «Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Bötschi fragt Pablo Nouvelle«Ich beschloss, bei der Arbeit künftig immer eine richtige Hose zu tragen»

Meistgelesen

Gräbt die Polizei Mädchenleichen auf Epsteins Zorro-Ranch aus?
Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab
Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Witkoff warnt vor nuklearer Bedrohung durch den Iran +++ Hegseth: «Heute wird unser heftigster Tag von Angriffen»
Deutsche fährt nach Unfällen einfach weiter – jetzt muss sie hinter Gitter