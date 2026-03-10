Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab

Schauspielerin Anouschka Renzi zieht in der SAT.1-Show «Promis unter Palmen» die Notbremse und verkündete ihren Auszug. Bild: Joyn

In der SAT.1-Show «Promis unter Palmen» läuft ein Streit zwischen Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Martin Angelo völlig aus dem Ruder. Renzi zieht daraufhin die Notbremse.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Beginn der neuen Staffel der Sat.1-Show «Promis unter Palmen» geraten zwei Stars wiederholt aneinander: Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Martin Angelo.

Auch in der vierten Folge kocht der Konflikt erneut hoch. «Dass du dir erlaubst, laut zu werden, gegenüber jemandem, der de facto mehr im Leben geleistet hat», sagt Renzi zu Angelo.

Er entgegnet daraufhin: «Du bist und bleibst einfach eine Mecker-Tante!» Renzi antwortet: «Und du bist eine hysterische T...., die sich positionieren will!» Mehr anzeigen

Was bei der Konkurrenz das «Sommerhaus der Stars» ist, sind bei SAT.1 die «Promis unter Palmen»: Garanten für Total-Eskalation. In Folge 4 gab es gleich mehrere Brandherde und dementsprechend viel Gebrüll.

Halbwegs harmlos ging es los: Anouschka Renzi, Tochter vom Schweizer Schauspieler Paul Hubschmid, war genervt von Franziska Temmes Mäuschen-Stimme, verordnete ihr kurzerhand Stimmtraining und geriet ansonsten weiter mit Martin Angelo aneinander.

Der wiederum offenbarte beim «Kapitäns-Spiel» mal wieder Bildungslücken und reagierte verblüfft, als Franzi ihm mitteilte, dass Raupen keine Arme haben.

Und weil die Promis gerade in Raupenkostümen steckten, mussten sie denn auch armlos über eine Glitsche-Fläche gleiten und mit dem Mund Salatblätter transportieren. Das gelang Eric Stehfest und Kevin Wolter am besten und machte sie zu Kapitänen im kommenden Teamspiel.

Martin Angelo hat Aggressionsprobleme

Bis das anstand, gestand Martin dem selbsternannten «Löwen» Maurice Dziwak, sich als Kind ungeliebt gefühlt und darum heute Aggressionsprobleme zu haben.

Der Zweifach-Papa musste daraufhin fast weinen. Doch zu viel Rührseligkeit durfte nicht sein, darum rief die Produktion zum Psychospiel: Es wurden «provokante Aussagen» vorgelesen, die jeweils einem anderen Promi zugeordnet werden sollten.

Wen etwa könne man nicht ernst nehmen? Gina-Lisa Lohfink, fanden Dilara Kruse und Maurice, denn die plappere Allianz-Geheimnisse aus und wechsele ihre Meinung «wie ihre Unterwäsche».

Etwas später erfuhr Eric dann noch, dass seine eigentliche Vertraute Gina-Lisa wohl nicht so nett über seine bereits ausgezogene Noch-Ehefrau Edith Stehfest gequatscht hatte.

Schauspielerin Anouschka Renziz (stehend) hat die Schnauze voll und verlässt die SAT.1-Show «Promis unter Palmen». Bild: Joyn

Dies brachte ihn zum Grübeln – und die Beschuldigte zum Brüllen, denn sie sei ja wohl bei Weitem nicht die Einzige, die Edith schwierig gefunden habe.

«Frustrierte Meckertante» versus «hysterische T...e»

Ein anderer Streit eskalierte allerdings noch mehr: Martin und Anouschka waren sich in ihrer Antipathie füreinander einig, und damit hätten sie es eigentlich gut sein lassen können.

Aber nein: Sie forderte von ihm mehr Respekt für ihre Lebensleistung ein, er verweigerte diesen und irgendwann gab ein Wort das andere: Er nannte sie «alte, frustrierte Meckertante», sie ihn zum Entsetzen der anderen «hysterische T....» (ausgepiept wurde ein homophober Begriff).

Er brachte ihre Tochter ins Spiel, an deren Stelle er sich «schämen würde» (nun richtete sich das Entsetzen der anderen gegen ihn), und schliesslich sprang sie auf, kündigte im Interviewraum an, sie wolle weg und Martin sei einfach «eine Pest für jede Show».

Spätere Vermittlungsversuche von Dilara, Maurice und Menderes Bağcı sorgten zwar immerhin dafür, dass Anouschka sich halbherzig entschuldigte (sie habe «nicht gewusst, dass das Wort verboten ist»). Doch davon wollte Martin nichts wissen, und so zog Anouschka dann wirklich freiwillig aus: «Es reicht jetzt!»

Dilara will Gina-Lisa loswerden.

Dilara schmiedete indes einen Plan, Gina-Lisa loszuwerden. Zunächst bestärkte sie Eric darin, dieser nicht mehr zu vertrauen und rang ihm gemeinsam mit Kumpel Maurice ein Versprechen ab:

Sollte er die Blondine «opfern», würden sie, so sie die Gelegenheit bekämen, dafür stimmen, Edith zurück in die Villa zu holen, Anouschkas Platz war ja nun frei. Eric stimmte zu.

Dann wurden die Teams gewählt – und nach der Wahl kurzerhand von der Produktion getauscht. Daraus ergab sich Dilaras Chance, denn nun war sie mit Gina-Lisa im Team. Sie wollte das Spiel absichtlich verlieren, denn sie war sicher:

Der leistungsbewusste Kapitän Kevin würde Dauer-Spielverweigerin Gina-Lisa und Menderes für den Rauswurf nominieren, und mit Erics Kapitäns-Doppelstimme würde das Gewinnerteam Erstere rauswählen.

Die ersten Parts der Intrige gingen auf, die letzten leider nicht: Am Ende blieb Eric seiner Vertrauten doch treu und stimmte zu Dilaras Entsetzen für Menderes' Auszug. Nun blieb ihr nur noch, sich mit Tränen in den Augen bei ihrem «Bruder» zu entschuldigen. Die freundliche DSDS-Ikone verzieh ihr und verliess traurig die Villa.

Zeit für neue Dramen! Wie die Vorschau zeigte, wird Edith tatsächlich zurückkommen – mit Knutschfleck am Hals, wie Eric entsetzt feststellen wird ...

