Alle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zusammen mit Pinheiro Braathen Alle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf

Carlotta Henggeler

8.6.2026

Formel-1-GP in Monaco 2026
Formel-1-GP in Monaco 2026. Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe).

Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe).

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Formel-1-GP in Monaco 2026. Champagnerdusche von Sieger Antonelli. 

Champagnerdusche von Sieger Antonelli. 

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Formel-1-GP in Monaco 2026. Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war.

Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war.

Bild: Instagram

Formel-1-GP in Monaco 2026. Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. 

Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. 

Bild: Instagram

Formel-1-GP in Monaco 2026. Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet.

Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco.

Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco.

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Formel-1-GP in Monaco 2026. Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1.

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1.

Bild: IMAGO/Photo News

Formel-1-GP in Monaco 2026. Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. 

Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. 

Bild: IMAGO/Photo News

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei.

Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei.

Bild: IMAGO/kolbert-press

Formel-1-GP in Monaco 2026. Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort.

Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort.

Bild: IMAGO/kolbert-press

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis.

Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis.

Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Formel-1-GP in Monaco 2026. Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. 

Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. 

Bild: IMAGO/AFLOSPORT

Formel-1-GP in Monaco 2026
Formel-1-GP in Monaco 2026. Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe).

Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe).

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Formel-1-GP in Monaco 2026. Champagnerdusche von Sieger Antonelli. 

Champagnerdusche von Sieger Antonelli. 

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Formel-1-GP in Monaco 2026. Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war.

Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war.

Bild: Instagram

Formel-1-GP in Monaco 2026. Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. 

Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. 

Bild: Instagram

Formel-1-GP in Monaco 2026. Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet.

Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco.

Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco.

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Formel-1-GP in Monaco 2026. Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1.

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1.

Bild: IMAGO/Photo News

Formel-1-GP in Monaco 2026. Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. 

Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. 

Bild: IMAGO/Photo News

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei.

Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei.

Bild: IMAGO/kolbert-press

Formel-1-GP in Monaco 2026. Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort.

Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort.

Bild: IMAGO/kolbert-press

Formel-1-GP in Monaco 2026. Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis.

Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis.

Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Formel-1-GP in Monaco 2026. Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. 

Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. 

Bild: IMAGO/AFLOSPORT

Zahlreiche Promis liessen sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen – darunter auch ein Schweizer Sport-Star. Auf der Strecke sorgte derweil Kimi Antonelli für Schlagzeilen: Der jüngste WM-Leader der Formel-1-Geschichte gewann im Mercedes auch den Grand Prix von Monaco und setzt seine beeindruckende Erfolgsserie fort.

Carlotta Henggeler

08.06.2026, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kimi Antonelli gewann im Mercedes auch den Grand Prix von Monaco.
  • Mit dem Triumph löste Antonelli Lewis Hamilton als jüngsten Monaco-Sieger der Formel-1-Geschichte ab. 
  • Zahlreiche Prominente verfolgten das Rennen vor Ort, darunter Marco Odermatt, Lindsey Vonn und Kim Kardashian.
Mehr anzeigen

Kimi Antonelli reitet in der Formel 1 weiter auf einer Erfolgswelle. Der jüngste WM-Leader aller Zeiten gewinnt im Mercedes vor Lewis Hamilton im Ferrari auch den Grand Prix von Monaco.

Damit löste Antonelli Lewis Hamilton als jüngsten Grand-Prix-Sieger in Monte Carlo ab. Der Rekordweltmeister war bei seinem ersten von drei Triumphen 2008 23 Jahre, 4 Monate und 18 Tage alt, während Antonelli erst am 25. August 20 Jahre alt wird.

Als zuletzt mit Jarno Trulli vor 22 Jahren ein Italiener auf dem engen Stadtkurs im Fürstentum gewonnen hatte, war Antonelli noch nicht geboren. Nun ist er nach Riccardo Patrese (1982) und Trulli der dritte Italiener, dem dieser Erfolg in Monaco gelingt.

Fragen und Antworten. Die wichtigsten Fakten zur Formel-1-Saison 2026

Fragen und AntwortenDie wichtigsten Fakten zur Formel-1-Saison 2026

«Es war ein unglaubliches Wochenende», schwärmte Antonelli, der mit seinem fünften Sieg im sechsten Saisonrennen seine Führung in der WM-Wertung weiter ausbaute. Dennoch betonte der Teenager: «Es ist noch eine lange Saison, da ist noch nichts vorbei.»

Weil sein Teamkollege George Russell nach seinem Ausfall in Kanada erneut patzte und nach einer späten Durchfahrtsstrafe als 13. zum zweiten Mal in Folge die Punkteränge verpasste, ist Hamilton nun Antonellis erster Verfolger. Allerdings beträgt der Rückstand des 41-jährigen Engländers bereits 66 Punkte. Mit seinem achten Podestplatz in Monaco zog Hamilton zudem mit Rekordhalter Ayrton Senna gleich.

Das Formel-1-Spektakel verfolgten viele Promis in Monaco. Darunter Sport-Ass Marco Odermatt, der sich dort mit Ski-Kollege Braathen und Vonn blicken liess. Auch Kim Kardashian verfolgte das Rennen. 

Antonelli klarer Sieger im Generationen-Duell

Noch vor dem Start ins Wochenende hatte die Konkurrenz Ferrari die Favoritenrolle zugeschoben. Für den Charakter der Strecke durch die Häuserschluchten, auf der das Überholen praktisch unmöglich ist, schienen die Autos der Scuderia besonders geeignet. Doch Antonelli präsentierte sich erneut in bestechender Form und hielt dem enormen Druck stand.

Am Start blieb der Teenager aus Bologna ganz cool; nichts war mehr zu sehen von den Schwächen des Saisonbeginns. Zwischenzeitlich führte er das Rennen mit über 30 Sekunden Vorsprung an.

So souverän der von der Pole-Position realisierte Start-Ziel-Sieg war, so sehr musste sich der Italiener an diesem Sonntagnachmittag jedoch gedulden. Doch auch ein fast 40-minütiger Unterbruch, verursacht durch Schäden an einer neu asphaltierten Stelle, brachte den momentanen Überflieger nicht aus dem Konzept.

Beim Neustart gelang es Antonelli wiederum, den hinter ihm losgefahrenen Hamilton vom Leib zu halten. Der Rekordweltmeister wurde für den 21 Jahre jüngeren WM-Leader auch auf den verbleibenden acht Runden nicht mehr zur Gefahr.

*Mit Material der dpa.

Mehr Videos aus dem Ressort

Abgefahrene Perspektive: High-Speed-Drohne verfolgt Formel-1-Boliden

Abgefahrene Perspektive: High-Speed-Drohne verfolgt Formel-1-Boliden

Niederländische Drohnenspezialisten haben eine Drohne entwickelt, die mit einem Formel-1-Renner mithalten kann. In Silverstone ist sie Max Verstappen auf den Fersen. Die spektakulären Bilder siesht du im Video.

29.02.2024

Meistgelesen

Gewitter und Sturmböen – heute Abend wird es ungemütlich
Ukraine trifft wichtige Brücke und verschlechtert die Lage für Putins Truppen
Alle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf
Diese 7 Fehler machst du im Sommer beim Autofahren
Fünf Warnungen und keine Konsequenzen – jetzt entlädt sich Frankreichs Wut

Mehr zum Thema

Fünfter Sieg in Folge. Antonelli gewinnt wildes Rennen in Monaco

Fünfter Sieg in FolgeAntonelli gewinnt wildes Rennen in Monaco

Formel 1. Wunderjunge nicht zu stoppen: Antonelli in Monaco magisch zur Pole-Position

Formel 1Wunderjunge nicht zu stoppen: Antonelli in Monaco magisch zur Pole-Position

Formel 1. Antonelli baut WM-Führung mit GP-Sieg Nummer 4 aus

Formel 1Antonelli baut WM-Führung mit GP-Sieg Nummer 4 aus

Mehr aus dem Ressort

«Talfahrt hat begonnen». TV-Auswanderer spricht über sein Scheitern und rechnet ab

«Talfahrt hat begonnen»TV-Auswanderer spricht über sein Scheitern und rechnet ab

Elite-Uni oder Armee?. Kronprinzessin Elisabeth hat Harvard geschafft – das lernen Europas Royals

Elite-Uni oder Armee?Kronprinzessin Elisabeth hat Harvard geschafft – das lernen Europas Royals

Kinopublikum fiel in Ohnmacht. Verschollene Szenen aus Horrorklassiker «Dracula» aufgetaucht

Kinopublikum fiel in OhnmachtVerschollene Szenen aus Horrorklassiker «Dracula» aufgetaucht