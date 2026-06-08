Alle Augen auf Odermatt – Ski-Star taucht mitten in Monaco auf

Formel-1-GP in Monaco 2026 Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe). Bild: IMAGO/Jan Huebner Champagnerdusche von Sieger Antonelli. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war. Bild: Instagram Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. Bild: Instagram Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco. Bild: IMAGO/Jan Huebner Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1. Bild: IMAGO/Photo News Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. Bild: IMAGO/Photo News Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei. Bild: IMAGO/kolbert-press Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort. Bild: IMAGO/kolbert-press Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis. Bild: IMAGO/Beautiful Sports Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. Bild: IMAGO/AFLOSPORT Formel-1-GP in Monaco 2026 Siegerehrung: Auf dem Podium des Formel-1-Preises von Monaco feiern Sieger Andrea Kimi Antonelli (Mitte), Zweitplatzierter Lewis Hamilton (li.) und Isack Hadjar (re.) gemeinsam mit Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (hintere Reihe). Bild: IMAGO/Jan Huebner Champagnerdusche von Sieger Antonelli. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Zahlreiche Prominente haben sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen lassen. Unter ihnen: Ski-Star Marco Odermatt (l.), der gemeinsam mit seinen Weltcup-Kollegen Lucas Pinheiro Braathen (r.) und Lindsey Vonn (neben Odermatt) vor Ort war. Bild: Instagram Braathen hat das Redbull-Racingteam besucht und den Moment auf Social Media verewigt. Bild: Instagram Donald Trump Jr. und seine Partnerin Bettina Anderson spazieren am Renntag des Grand Prix von Monaco durch das Formel-1-Fahrerlager. Das Paar wird dabei vom US-Secret-Service begleitet. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Auch Skikönigin Lindsey Vonn zeigt sich am Anlass in Monaco. Bild: IMAGO/Jan Huebner Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (Mitte) und Schwester Kourtney (r.) besuchen den GP von Monaco und zeigen sich im Fahrerlager der Formel 1. Bild: IMAGO/Photo News Say Cheese! Kim K. geniesst das Rennen im VIP-Bereich. Bild: IMAGO/Photo News Auch Schauspieler Noah Schnapp («Stranger Things») ist dabei. Bild: IMAGO/kolbert-press Wenige Tage nach seiner Hochzeit besucht der ehemalige Formel-1-Pilot und TV-Experte Ralf Schumacher den Grand Prix von Monaco und verfolgt das Rennen vor Ort. Bild: IMAGO/kolbert-press Auch Formel1-Fan: Fussballer Mats Hummels mit Freundin Nicola Cavanis. Bild: IMAGO/Beautiful Sports Lässt sich das Spektakel nicht entgehen: Rennfahrer-Legende Sir Jackie Stewart. Bild: IMAGO/AFLOSPORT

Zahlreiche Promis liessen sich das Formel-1-Spektakel in Monaco nicht entgehen – darunter auch ein Schweizer Sport-Star. Auf der Strecke sorgte derweil Kimi Antonelli für Schlagzeilen: Der jüngste WM-Leader der Formel-1-Geschichte gewann im Mercedes auch den Grand Prix von Monaco und setzt seine beeindruckende Erfolgsserie fort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kimi Antonelli gewann im Mercedes auch den Grand Prix von Monaco.

Mit dem Triumph löste Antonelli Lewis Hamilton als jüngsten Monaco-Sieger der Formel-1-Geschichte ab.

Zahlreiche Prominente verfolgten das Rennen vor Ort, darunter Marco Odermatt, Lindsey Vonn und Kim Kardashian. Mehr anzeigen

Kimi Antonelli reitet in der Formel 1 weiter auf einer Erfolgswelle. Der jüngste WM-Leader aller Zeiten gewinnt im Mercedes vor Lewis Hamilton im Ferrari auch den Grand Prix von Monaco.

Damit löste Antonelli Lewis Hamilton als jüngsten Grand-Prix-Sieger in Monte Carlo ab. Der Rekordweltmeister war bei seinem ersten von drei Triumphen 2008 23 Jahre, 4 Monate und 18 Tage alt, während Antonelli erst am 25. August 20 Jahre alt wird.

Als zuletzt mit Jarno Trulli vor 22 Jahren ein Italiener auf dem engen Stadtkurs im Fürstentum gewonnen hatte, war Antonelli noch nicht geboren. Nun ist er nach Riccardo Patrese (1982) und Trulli der dritte Italiener, dem dieser Erfolg in Monaco gelingt.

«Es war ein unglaubliches Wochenende», schwärmte Antonelli, der mit seinem fünften Sieg im sechsten Saisonrennen seine Führung in der WM-Wertung weiter ausbaute. Dennoch betonte der Teenager: «Es ist noch eine lange Saison, da ist noch nichts vorbei.»

Weil sein Teamkollege George Russell nach seinem Ausfall in Kanada erneut patzte und nach einer späten Durchfahrtsstrafe als 13. zum zweiten Mal in Folge die Punkteränge verpasste, ist Hamilton nun Antonellis erster Verfolger. Allerdings beträgt der Rückstand des 41-jährigen Engländers bereits 66 Punkte. Mit seinem achten Podestplatz in Monaco zog Hamilton zudem mit Rekordhalter Ayrton Senna gleich.

Das Formel-1-Spektakel verfolgten viele Promis in Monaco. Darunter Sport-Ass Marco Odermatt, der sich dort mit Ski-Kollege Braathen und Vonn blicken liess. Auch Kim Kardashian verfolgte das Rennen.

Antonelli klarer Sieger im Generationen-Duell

Noch vor dem Start ins Wochenende hatte die Konkurrenz Ferrari die Favoritenrolle zugeschoben. Für den Charakter der Strecke durch die Häuserschluchten, auf der das Überholen praktisch unmöglich ist, schienen die Autos der Scuderia besonders geeignet. Doch Antonelli präsentierte sich erneut in bestechender Form und hielt dem enormen Druck stand.

Am Start blieb der Teenager aus Bologna ganz cool; nichts war mehr zu sehen von den Schwächen des Saisonbeginns. Zwischenzeitlich führte er das Rennen mit über 30 Sekunden Vorsprung an.

So souverän der von der Pole-Position realisierte Start-Ziel-Sieg war, so sehr musste sich der Italiener an diesem Sonntagnachmittag jedoch gedulden. Doch auch ein fast 40-minütiger Unterbruch, verursacht durch Schäden an einer neu asphaltierten Stelle, brachte den momentanen Überflieger nicht aus dem Konzept.

Beim Neustart gelang es Antonelli wiederum, den hinter ihm losgefahrenen Hamilton vom Leib zu halten. Der Rekordweltmeister wurde für den 21 Jahre jüngeren WM-Leader auch auf den verbleibenden acht Runden nicht mehr zur Gefahr.

*Mit Material der dpa.

Mehr Videos aus dem Ressort