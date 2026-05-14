Guy Ritchie über «In the Grey»: «Ich mag diese altmodischen, loyalen Alleskönner – aber für diese Rolle war eine Frau perfekt» Kultregisseur Guy Ritchie gilt als Meister des humorvollen Actionkinos und liefert seit bald 30 Jahren Spektakel für die Leinwand. blue News sprach mit ihm über seinen neuen Film «In the Grey». 13.05.2026

Kultregisseur Guy Ritchie gilt als Meister des humorvollen Actionkinos und liefert seit bald 30 Jahren Spektakel für die Leinwand. blue News sprach mit ihm über seinen neuen Film «In the Grey».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Guy Ritchies neustem Streich «In the Grey» soll eine Anwältin mit Hilfe ihres Elitekommandos einen Gangsterboss dazu bringen, einen Kredit zurückzubezahlen.

Als Anwältin glänzt die Mexikanerin Eiza González mit Stil und Verhandlungsgeschick, während Jake Gyllenhaal und Henry Cavill sie als Sondereinheit unterstützen.

blue News traf Kultregisseur Guy Ritchie zum Interview und sprach mit ihm über die coolen Figuren und die geballte Ladung Action in seinen Filmen.

«In the Grey» läuft ab sofort bei blue Cinema Mehr anzeigen

Mit Action- und Gangsterkomödien wie «Snatch», «Codename U.N.C.L.E» und «The Gentlemen» hat sich der britische Filmemacher Guy Ritchie Kultstatus verschafft. Wie kaum ein anderer beherrscht der frühere Ehemann von Madonna dieses Genre, und praktisch im Jahrestakt erscheint ein neuer Actionstreifen von ihm.

Gerne arbeitet er über längere Zeiträume hinweg regelmässig mit denselben Darsteller*innen. Einer seiner liebsten Schützlinge ist zweifelsfrei der Actionheld Jason Statham, der sowohl in seinen ersten Werken als auch in aktuelleren Projekten wie «Cash Truck» oder «Operation Fortune» mitwirkte.

Und auch mit dem fabelhaften Trio seines neuen Films «In the Grey» hat Ritchie zuvor gedreht. Eiza González und Henry Cavill spielten zusammen in seinem letzten Film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare». Und Jake Gyllenhaal hatte die Hauptrolle in seinem Kriegsfilm «Der Pakt».

Operation in der legalen Grauzone

Bei «In the Grey» ist es Eiza González, die den zentralen Part übernimmt und als Anwältin Sophia eine ausgesprochen schwierige Operation leitet. Sie erhält den Auftrag, einen kriminellen Geschäftsmann dazu zu bringen, sein milliardenschweres Darlehen zurückzuzahlen. Und einen zwielichtigen Gauner zu bekämpfen, funktioniert nun mal nur mit Methoden, die sich in der Grauzone der Legalität bewegen. So holt sich Sophia Hilfe bei ihrer Spezialeinheit Sid (Henry Cavill) und Bronco (Jake Gyllenhaal). Auf der prächtigen Privatinsel des kriminellen Tycoons kommt es zum grossen Showdown.

Dass die Anwältin Sophia bildhübsch ist und deswegen von den meisten Männern in ihrem knallharten Metier unterschätzt wird, bringt sie im Film selbst zur Sprache. Eiza González spielt diese Rolle mit Bravour, strahlt viel Eleganz aus und überrascht mit Schlagfertigkeit und Verhandlungsgeschick.

Im Interview mit blue News sagt Guy Ritchie, dass eine Frau für die Rolle der Operationsleitung perfekt gewesen sei und dass die Handlung des Actionfilms von wahren Geschichten, die er aufgeschnappt hat, inspiriert sei.

Ein cooles Trio, flotte Sprüche und solide Action

Eine wahre Freude ist es auch, die Bromance zwischen Cavill und Gyllenhaal zu sehen. Wie ein altes Ehepaar gehen sie miteinander um, und natürlich werden ordentlich coole Sprüche geklopft, wie es sich für einen Ritchie-Film gehört.

Die Action ist ebenfalls gewohnt solide inszeniert, insbesondere eine Motocross-Verfolgungsjagd und eine wilde Schiesserei in einem kleinen Imbiss sorgen für Nervenkitzel und Spektakel.

Für «In the Grey» hat Guy Ritchie sein Action-Comedy-Genre nicht neu erfunden und allzu viel Tiefgang darf nicht erwartet werden. Aber sein bewährtes Rezept setzt er weiterhin stark um. Und das Trio um Eiza González, Henry Cavill und Jake Gyllenhaal als Team zu beobachten, ist erfrischend witzig und bereitet enorm viel Spass.

«In the Grey» läuft ab sofort im Kino.

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