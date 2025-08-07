  1. Privatkunden
Kult-Trödelshow Arabella Kiesbauer wird neue «Bares für Rares»-Moderatorin

Carlotta Henggeler

7.8.2025

Arabella Kiesbauer moderiert die österreichische Version des TV-Hits «Bares für Rares».
Arabella Kiesbauer moderiert die österreichische Version des TV-Hits «Bares für Rares».
IMAGO / SKATA

Arabella Kiesbauer hat einen neuen TV-Job – und der hat es in sich: Schon bald wird sie durch ein echtes Kultformat führen. Sie moderiert ab September «Bares für Rares Österreich».

Teleschau

07.08.2025, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arabella Kiesbauer übernimmt ab Herbst die Moderation der österreichischen Version von «Bares für Rares».
  • Die Sendung wechselt mit der neuen Staffel von ServusTV zu Puls 4 und Joyn; Produktionsstart ist im September 2025.
  • Kiesbauer folgt auf Willi Gabalier und bringt ihre langjährige TV-Erfahrung in das Kultformat ein.
Mehr anzeigen

In der deutschen Variante ist Kult-Moderator Horst Lichter seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken – und jetzt hat die österreichische Ausgabe ein neues Pendant: Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von «Bares für Rares». Das hat die 56-Jährige am Mittwoch bekannt gegeben.

Demnach soll Arabella Kiesbauer ab Herbst durch «Bares für Rares Österreich» führen und Verkaufswillige auf ihrem Weg bis in den legendären Händlerraum begleiten. «Ich freue mich riesig darauf», erklärt die Moderatorin in ihrem Instagram-Post und fügt an: «Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!»

«Bares für Rares Österreich»: Arabella Kiesbauer folgt auf Roland Gruschka

Arabella Kiesbauer folgt als Moderatorin auf Roland Gruschka und zuletzt Willi Gabalier. Neu wird dann auch der Sendeplatz sein. Denn wie bereits länger bekannt war, wechselt «Bares für Rares Österreich» zur neuen Staffel von ServusTV zu Puls 4 und Joyn.

Beinbruch in Kitzbühel. Arabella Kiesbauer verunglückt auf der Piste

Beinbruch in KitzbühelArabella Kiesbauer verunglückt auf der Piste

Laut Ankündigung des Senders beginnt die Produktion der siebten Staffel im September, Interessierte können sich bis 31. August bewerben. Wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Arabella Kiesbauer ist seit den 1990ern berühmt

Arabella Kiesbauer wurde in den 1990er Jahren durch ihre ProSieben-Talkshow «Arabella» berühmt.

Arabella Kiesbauer war Jurymitglied bei der ersten Staffel von «MusicStar» auf SF 1, die von November 2003 bis März 2004 ausgestrahlt wurde. Die Castingshow wurde damals von Roman Kilchsperger und Nina Havel moderiert. Die erste Staffel hatte Rekord-Einschaltquoten.

Das Ende ist da. Bye-bye, Viva! Das wurde aus den Stars des Kultsenders

Das Ende ist daBye-bye, Viva! Das wurde aus den Stars des Kultsenders

Seit 2014 moderiert sie die österreichische Variante der beliebten RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» beim Sender ATV.

Im Frühjahr 2025 übernahm sie die Moderation der RTLZWEI-Realityshow «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» als Nachfolgerin von Cathy Hummels. Jetzt wird sie mit «Bares für Rares» auch noch durch ein echtes Kultformat führen.

