Er könnte bald neue Musik rausbringen: Sänger Justin Bieber. KEYSTONE/EPA/DAVID SWANSON

Es ist ganz schön lange her, dass Justin Bieber neue Songs veröffentlicht hat. Doch das Warten könnte bald ein Ende haben, liebe Beliebers, denn die Zeichen deuten darauf hin, dass der Sänger sein Comeback plant.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beliebers halten gerade die Luft an: Zeichen deuten darauf hin, dass Justin Bieber 2025 möglicherweise neue Songs rausbringt.

Der Sänger postete bereits im Oktober Bilder von sich im Tonstudio.

Jetzt lassen weitere Fotos auf Instagram vermuten, dass er an neuen Liedern arbeitet.

Ausserdem verriet Musiker Mk.gee der «New York Times», dass er mit Bieber «geschrieben und aufgenommen» hat. Mehr anzeigen

Für Beliebers bleibt 2021 ein unvergessenes Jahr – denn es war das letzte Mal, dass Justin Bieber (30) neue Musik veröffentlicht hat. Damals erschien sein Album «Jusice».

Seither ist es musikalisch ruhig um den Sänger geworden. Aufgrund der Covid-Pandemie musste auch seine 2020 angekündigte Welttournee verschoben werden. Doch dann platzte die Konzertreihe ganz, als Bieber aus gesundheitlichen Gründen das Mikrofon für eine Weile aus der Hand legen musste.

Seit einigen Monaten werden nun Gerüchte um ein vermeintliches Comeback des Popstars immer lauter. Und der Musiker befeuert sie auch selbst immer mehr.

Gerade postete er eine Reihe Bilder von sich und seinen Freunden sowie Frau Hailey Bieber (28) aus den Skiferien in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Darunter findet sich auch ein Foto von Bieber, das verdächtig danach aussieht, als ob er an neuen Tracks werkelt.

«Wir wollen deine Musik!»

Seine Fangemeinde ist sich auf jeden Fall sicher – Biebers Comeback ist ganz nah. «Gib mir dieses neue Album», schreibt ein Follower. Und ein anderer meint: «Wir wollen deine Musik!»

Bereits im Oktober hatte der 30-Jährige Schnappschüsse aus dem Studio hochgeladen. Und erst kürzlich kamen Follower*innen in einer kurzen Instagram-Story in den Genuss von möglichen Ausschnitten neuer Musik.

Geäussert hat sich der Sänger bisher nicht zu den Comeback-Gerüchten. Doch schon im Oktober befanden die Fans: «Komm zurück, Justin Bieber!» Ausserdem hat sich Bieber mit zwei grossen Namen zusammengetan. Er soll den Produzenten Darkchild (47) an Bord geholt haben, den man mit Hits wie «Say My Name» (1999) von Destiny's Child in Verbindung bringt.

Auch Mk.gee (28) soll am Start sein. Der Musiker, der schon mit Drake (38) oder Travis Scott (33) an Songs gearbeitet hat, verriet bereits im September in einem Interview mit der «New York Times», dass er neben der Arbeit an seiner eigenen Musik auch mit Bieber «geschrieben und aufgenommen» hat. «Er ist auf der Suche», so Mk.gee.

Tickets plötzlich wieder gültig

Ein weiterer Vorfall, den Fans als klaren Hinweis deuten: Angeblich sollen viele US-Ticketbesitzer*innen seiner abgesagten Tour eine Nachricht bekommen haben, dass ihre Billette wieder gültig seien.

Ein fixes Datum für ein Konzert wurde aber nicht bekanntgegeben. Eine TikTok-Userin kommentierte: «Ich weine. Bei mir auch.» Die meisten sind jedoch überzeugt, dass es sich hierbei um einen Systemfehler handelt.

Mehr Videos zum Thema