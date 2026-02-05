Ariel versteht nicht, warum Gil nach seinem Unfall wieder zurück ins Camp gekommen ist: «Was ist die Wahrheit?» Bild: RTL

Musiker Gil Ofarim erholt sich von seinem Unfall. Doch die Schonfrist im RTL-Dschungelcamp endet schnell. Influencerin Ariel zeigt sich ma. Tag 13 gnadenlos – und befeuert obendrein die Abwahl einer Konkurrentin.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit bald zwei Wochen kämpfen im RTL-Dschungelcamp Promis im australischen Busch um die Krone.

Dabei müssen sie sich wieder herausfordernden Dschungelprüfungen stellen – und auch dem Voting der Zuschauer.

Immer wieder für Aufruhr im Busch gut ist die Basler Influencerin Ariel. Die selbsternannte Tugendwächterin Ariel sorgte auch weiterhin dafür, dass es immer wieder zu Streit und der Teilnehmer*innen kam. Mehr anzeigen

Vielleicht ist die wichtigste Botschaft, die vom Unglücksvortag und seinen Folgen ausgeht:

Gil Ofarim geht es wieder soweit gut, auch wenn er diesmal seine Repräsentationsaufgaben im RTL-Dschungelcamp fast im Dauerschlaf absolviert, an keinen Prüfungen oder Nachtwachen teilnehmen kann – und tatsächlich auch noch arg gekennzeichnet wirkt von seinem Sturz auf eine schwimmende Plattform.

Über «Schädelweh» klagt er am Tag danach. Allerdings rührt das nicht nur von möglichen Prellungen und dem abklingenden Schmerzmitteln, sondern vom steten Nachbohren einer Mitcamperin:

Ariel zeigte am Tag 13 zwar einen Hauch von Empathie für Gil. Aber schnell findet sie zu ihrer Härte gegenüber dem Mann, den sie laufend als «Verräter» und «Lügner» attackiert, zurück.

Ariel: «Es ist einfach ein böser Mensch»

«Was Gil passiert ist, das wünsche ich niemandem, nicht mal meinem grössten Feind. Alles, was gesundheitlich ist, da habe ich totales Mitgefühl, und das tut mir auch leid für Gil», säuselt die Influencerin aus Basel im Dschungeltelefon.

Und weiter: «Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er für mich einfach ein böser Mensch ist. Das wird sich auch nicht ändern, weil er gerade verletzt ist.»

Dass Gil zudem nicht gesundheitsbedingt die Reissleine gezogen hat, sondern offenbar aus freien Stücken wieder zurück ans qualmende Buschfeuer gekommen ist, nimmt sie ihm richtig übel. Und das lässt sie den Mann spüren, wie auch Moderator Jan Köppen fast ein wenig mitleidig feststellt.

«Gott vergibt – Ariel nie», sagte er und spielte damit auf die ähnlich gnadenlose Härte und die Selbstgerechtigkeit eines alten «Django»-Western an.

Ariel spricht über unappetitlichen Fremdschlaf-Affäre

«Was ist jetzt die Wahrheit?», bohrt Ariel nach und will wissen, ob es Gil ums Geld oder um etwas anderes? «Ich verstehe nicht, was du von mir hören willst», erodiert die Geduld des Sängers, der irgendwann zurück giftet «Du bist schadenfroh!» – und sie derbe angeht.

Ariels Unfähigkeit, die Dinge auch mal auf sich beruhen zu lassen, und ihre Anmassung, als vermeintlich Einzige im Lager über einen moralischen Kompass zu verfügen, trifft diesmal schnell auch andere.

Die Frau, die von sich selbst sagt, dass sie lange Pfadfinderin war, scheint der Devise des täglichen Erinnerns an eine böse Tat zu folgen.

Und so reisst sie auch bei der unappetitlichen Fremdschlaf-Affäre zwischen ihren Camp-Mitinsassinnen Eva (die vormals eine kurze Affäre mit Samiras früheren Ehemann hatte) und der einst Betrogenen wieder auf.

Eva Benetatou redet sich um Kopf und Kragen und fliegt raus

Die Perfide dabei: Eva Benetatou, die es einst in der Reality-Reihe «The Bachelor» bis auf den zweiten Platz gebracht hatte, tappt in eine Art Falle, die durch Ariels Rach- und Verfolgssucht ausgelöst wird.

Und das letztlich mit bösem Resultat, weil sich Eva bei der gemeinsamen Nachtwache um Kopf und Kragen quasselt, irrwitzige Rechtfertigungstheorien entwickelt – und vom Publikum dann überraschend hart abgestraft wird:

Eva muss das Camp verlassen. Ihre Australienreise ist zu Ende.

Gezicke bei der gemeinsamen Schatzsuche: Auf der Jagd nach Leckereien geraten Eva und Ariel immer wieder aneiander. Letztlich agieren sie als Team und haben Erfolg. Doch von ihrem letzten großen Erfolg kann sich die frühere "The Bachelor"-Zweite nichts mehr kaufen: Das TV-Publikum wählt Eva raus! RTL

Gut möglich, dass ihr eine allzu selbstgefällige, nicht wirklich schlüssige Mythenbildung in eigener Sache zum Verhängnis wurde: Beim nächtlichen Bewachen der Lagerfeuerflammen und beim Flüstern über die vielen treulosen Männer da draussen, vertritt Eva eben noch eine These, die sie nach dem Rauswurf durch die RTL-Anrufer bitter bereuen wird:

«Ich wünsche mir, dass Samira das in Kraft umwandelt und ihren Wert dann erkennt», sagt sie über ihren eigenen einstigen One-Night-Stand mit Serkan Yavuz.

Die selbsternannte Tugendwächterin Ariel

Die selbsternannte Tugendwächterin Ariel lässt kurz darauf natürlich die Gelegenheit nicht verstreichen, noch ein wenig mehr Öl ins Feuer zu giessen.

Im Dschungeltelefon treibt sie zunächst dem TV-Publikum Evas krude Logik aus. «Sie sitzt immer noch hier mit diesem Mindset: ‹Ich bin die Heldin, ich bin die Starke, ich habe mit ihrem Mann geschlafen, damit sie stärker da herausgehen kann›», sagt Ariel über Eva. Und weiter: «Ich dachte, sie macht einen Spass, aber sie meint das ernst.»

Im zweiten Schritt erzählt sie die Theorie vom vermeintlichen, heilsamen Lerneffekt brühwarm der eigentlichen Betroffenen Samira, die verständlicherweise fassungslos reagiert.

«Du sollst ihr dankbar sein», sagt Ariel zu Samira. «Nur durch sie hast du die Erkenntnis, dass du eine starke Frau bist», berichtet sie vom nächtlichen Frauengespräch.

Da bleibt der Gehörnten natürlich nur ein Ausruf des bitteren Entsetzens: «Na wunderbar», meint Samira. Ariel hatte wieder mal erfolgreich Zwietracht gesät. Und die Rechnung zahlt kurioserweise Eva: «Traurig bin ich schon», sagt sie nach dem Rausschmiss.

Gil bleibt dagegen dem «Dschungelcamp» erhalten. Angeblich soll er sogar wieder fit genug sein, um sich Prüfungen wie dem «Kotzella-Festival» zu behaupten, bei dem Samira, Simone und Hardy sechs Sterne erspielten. Doch die gefährlichste Gegnerin sitzt für ihn weiterhin in nächster Nähe: Ariels Krallen bleiben ausgefahren.

Mehr Videos aus dem Ressort