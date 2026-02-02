«Dschungelcamp Tag» 11 Stolz nach bewältigter Dschungelprüfung: Gil Ofarim, der heimliche Favorit auf den Sieg? Bild: RTL Mirja du Mont muss das Dschungelcamp an Tag 10 verlassen. Bild: RTL Umut behauptet, nie richtig mit Reality-Star Jana-Maria zusammen gewesen zu sein. Bild: RTL Eva belasten die schweren Vorwürfe, die sie sich im Dschungelcamp anhören muss. Bild: RTL Täglich grüsst das Murmeltier: Ariel sorgt mal wieder für hitzige Diskussionen im Camp. Bild: RTL Hardy Krüger hat genug von Ariels Art und geigt ihr offen die Meinung. Bild: RTL Gil Ofarim muss eine Dschungelprüfung in einem riesigen Aquarium antreten. Bild: RTL Gil Ofarim muss eine Dschungelprüfung in einem riesigen Aquarium antreten. Bild: RTL «Dschungelcamp Tag» 11 Stolz nach bewältigter Dschungelprüfung: Gil Ofarim, der heimliche Favorit auf den Sieg? Bild: RTL Mirja du Mont muss das Dschungelcamp an Tag 10 verlassen. Bild: RTL Umut behauptet, nie richtig mit Reality-Star Jana-Maria zusammen gewesen zu sein. Bild: RTL Eva belasten die schweren Vorwürfe, die sie sich im Dschungelcamp anhören muss. Bild: RTL Täglich grüsst das Murmeltier: Ariel sorgt mal wieder für hitzige Diskussionen im Camp. Bild: RTL Hardy Krüger hat genug von Ariels Art und geigt ihr offen die Meinung. Bild: RTL Gil Ofarim muss eine Dschungelprüfung in einem riesigen Aquarium antreten. Bild: RTL Gil Ofarim muss eine Dschungelprüfung in einem riesigen Aquarium antreten. Bild: RTL

Am zehnten Tag im Dschungelcamp fliegen wieder einmal mächtig die Fetzen zwischen den Kandidaten. Umut legt eine Beichte ab. Und der Paria-Teilnehmer der Staffel mausert sich zum heimlichen Favoriten.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am zehnten Tag des Dschungelcamps eskaliert ein Streit um angebliches Flirten zwischen Patrick und Eva, der Eva emotional stark belastet, während Patrick seine Beziehung beteuert.

Umut legt ein brisantes Geständnis über seine frühere TV-Beziehung und Geldnot ab, muss das Camp aber kurz darauf wegen zu weniger Zuschaueranrufe verlassen.

Gil Ofarim überzeugt in der Dschungelprüfung mit acht Sternen und Rekordquote, wodurch er trotz Skandalen zum überraschenden Favoriten auf den Sieg wird. Mehr anzeigen

Der zehnte Tag von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt wieder einmal mit einer lautstarken Auseinandersetzung. Ariel wirft Mitstreiter Patrick vor, dass er sich an Eva ranmacht und seine Freundin hintergeht.

Für den ehemaligen «Bauer sucht Frau»-Kandidat ist diese Anschuldigung jedoch absoluter Blödsinn: Er sieht in Eva nur eine gute Freundin – mehr nicht.

Nach kurzer Zeit ist das Thema erst einmal vom Tisch - zumindest für Patrick. Nun muss sich Eva die harten Vorwürfe anhören, denn Stephen ist derselben Meinung wie Ariel: «Sie kommt mir jetzt eigentlich zuvor. Du bist flirty unterwegs. Ich weiss nicht, ob du es selber nicht merkst.»

Dschungelcamp-Kandidatin Eva distanziert sich von Gerüchten: «Kein Interesse an Patrick»

Eva weist jedoch jegliche Schuld von sich: «Ich habe kein Interesse an Patrick. Um Himmels willen. Es ist einfach nur eine Bezugsperson. Da ist gar nichts.» Doch Stephen ist nicht der Einzige, der Eva beim Flirten beobachtet haben möchte. Auch Simone ist der Meinung, dass der Reality-Star eindeutige Signale sendet: «Mich würde es stören, wenn ich seine Freundin wäre.»

Patrick möchte jedoch etwas Wichtiges klarstellen: «Ich liebe meine Freundin über alles.» Zukünftig wird der 30-Jährige mehr darauf achten, dass sie durch ihre Freundschaft keine falschen Signale senden. An Eva geht das ganze Thema allerdings nicht spurlos vorbei: Die 33-Jährige zieht sich am Steg zurück und lässt ihren Tränen freien Lauf.

Patrick und Umut kommen wenig später vorbei, um Eva Trost zu spenden. Letzteren möchte sie jedoch nicht an sich heranlassen: «Ich würde dir niemals etwas von mir anvertrauen. Wir sitzen in zwei unterschiedlichen Booten. Wir sind nicht befreundet.» Dennoch nutzt Umut die Gelegenheit, um über eine persönliche Angelegenheit zu sprechen, die ihn belastet.

Schwerwiegende Behauptung von Kandidat Umut: «Waren nie wirklich ein richtiges Paar»

«Mich hat man über Jahre hinweg beschuldigt, dass ich bei ‹Temptation Island VIP› betrogen habe. Bevor es losging, haben wir uns getrennt gehabt, Jana-Maria und ich», erklärt der 28-Jährige. Das ist jedoch nicht das einzige Geständnis, das der Reality-Star ablegen möchte. Am Dschungeltelefon legt Umut nach: «Jana-Maria und ich waren bei ‹Temptation Island VIP› wirklich nie zusammen gewesen. Wir waren nie wirklich ein richtiges Paar.»

Warum er die angebliche Show mit Jana-Maria durchgezogen hat, gibt er im Gespräch mit Eva offen zu: «Ich habe es natürlich gemacht, weil ich in Geldnot war. Ich habe dieses Geld unbedingt gebraucht, um viele Sachen zu begleichen. Vor allem auch Miete, alles wurde sehr knapp.»

Schlange sorgt für Panik im Dschungelcamp

Nachdem Umut alles erzählt hat, geht es für ihn zurück ins Camp. Doch hier wartet eine böse Überraschung auf ihn: Eine Schlange ist neben seinem Bett im Gebüsch. Voller Panik springt der Reality-Star umher und bittet Patrick darum, den Ranger zu holen. Nachdem die Schlange eingefangen wurde, kehrt erst einmal Ruhe im Camp ein.

Am nächsten Morgen geht die Unruhe allerdings direkt weiter - jedoch aus einem traurigen Grund: Umut muss das Camp verlassen, da er am Vortag zu wenig Anrufe erhalten hat. Mit Tränen in den Augen verabschiedet er sich von seinen Mitstreitern und findet noch einmal letzte bewegende Worte im Dschungeltelefon: «Ich habe die Zeit echt genossen. Ich habe versucht, wirklich jeden Tag mitzunehmen.»

Gil darf sich über Rekord freuen: «Höchste Quote bisher»

Für viel Traurigkeit bleibt im Camp allerdings keine Zeit: Gil wird von seinen Mitstreitern in die Dschungelprüfung gewählt. Als er sich auf den Weg macht, ist er zwar hoch motiviert, aber dennoch enttäuscht von dem fehlenden Zusammenhalt in der Gruppe: «Einer für alle, alle auf einen.»

Dennoch kämpft sich Gil durch die Prüfung «Dschungel-Argh!Quarium». In dieser liegen zehn Schatztruhen in einem Aquarium am Boden - umringt von Jadebarschen und anderen ortstypischen Wasserbewohnern. In jeder Truhe steckt ein Stern. Der Musiker muss zuerst den passenden Schlüssel von der Decke abschrauben, dann abtauchen und die richtige Truhe unter Wasser öffnen. Dafür hat er zehn Minuten Zeit.

Die Dschungelprüfung meistert der 43-Jährige auf beachtliche Weise: Acht von zehn Sternen sichert er sich bei dieser Herausforderung und darf sich somit über eine leckere Mahlzeit freuen. Doch auch über einen Rekord kann er jubeln. «Das ist die höchste Quote bisher», verkündet Sonja Zietlow, die hinterher allerdings zugibt, sich gelangweilt zu haben. Das ging alles zu reibungslos.

Dieser Star muss das Dschungelcamp verlassen

Über die acht Sterne freut sich nicht nur Gil selbst. Auch seine Teamkollegen jubeln über reichlich Essen. Doch einigen wird der umstrittenste Star der Dschungelcamp-Staffel langsam unheimlich. Er hätte gedacht, dass Gil Ofarim sicher als Erster rausgewählt würde, wundert sich nicht nur Hardy Krüger junior. Schliesslich gab es infolge seines Hotel-Skandals Proteste gegen seine Teilnahmen.

Doch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn bisher weitergewählt. Unter ersten Dschungelcampern - Ariel ausgenommen - weicht die Anti-Haltung auf. Simone Ballack, die sich von Gil zuvor bereitwillig Yoga-Übungen zeigen liess, denkt schon ans Äusserste. Sollte Gil am Ende Dschungelkönig werden, wäre das «eine Bombe», denkt sie laut.

Zumindest an Tag 11 wird der Skandal-Star noch zu sehen sein. Stattdessen muss Mirja du Mont ihre Sachen packen und abreisen. Die Schauspielerin ist sichtlich enttäuscht und wird von ihren Mitstreitern fest in den Arm genommen. Anschliessend stellt sie jedoch klar: «Für mich ist es total in Ordnung.»

