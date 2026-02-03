Friede, Freude, Eierkuchen im Dschungelcamp? Am elften Tag reicht Gil Ofarim Ariel die Hand: «Ich habe einen Heidenrespekt vor dir» Bild: RTL/dpa

Ariel konfrontierte Gil Ofarim gnadenlos, nannte ihn einen «Lügner». Doch am Tag 11 kommt es im RTL-Dschungelcamp zu einem versöhnlichen Moment. Der Musiker reicht seiner bisher grössten Kritikerin die Hand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dauer-Zoff im RTL-Dschungelcamp : Ariel konfrontiert Gil Ofarim vom ersten Tag an gnadenlos. Sie nennt ihn «Lügner» und «Verbrecher».

Doch dann die grosse Überraschung: Am elften Tag kommt es zu einem versöhnlichen Moment zwischen der Influencerin und dem Musiker.

«Ich habe einen Heidenrespekt vor dir», lobt der 43-jährige die 22-Jährige. Mehr anzeigen

An Tag 11 gibt es ein grosses Tuschelthema im Cap: Warum ist Gil Ofarim noch da?

Hubert Fella wundert sich im Dschungeletelfon: «Alle Leute wollen nicht, dass er reingeht und jetzt wählen sie ihn? Ich weiß nicht, was da los ist in Deutschland.»

Simone Ballack spricht den 43-Jährigen vor versammelter Mannschaft direkt an: «Wer hätte gedacht, dass du da bleibst? Nach dem ganzen Shitstorm vom Anfang hat ja jeder gedacht, du bist sofort raus - und dann auf einmal ... was ist passiert?»

Der Sänger, der durch den Leipzige Hotel-Skandal in Verruf geriet, beteuert, er sei ebenso überrascht: «Ich ging davon aus, dass ich erst mal die erste Woche komplett alle Prüfungen mache und dann am ersten Tag ‹auf Wiedersehen› sage.»

Bekanntlich kam es anders: Obwohl vor ihm bereits Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin und Mirja du Mont das Camp verlassen mussten, hörte der 43-Jährige von den Moderatoren noch nicht einmal ein «Du bist es vielleicht» für die wenigsten Anrufe.

Ein Handschlag, mit dem niemand gerechnet hat

Ariel bleibt in ihrer Ablehnung hingegen konsequent: «Solange er hier drin ist, werde ich das nicht totschweigen, was er getan hat!», sagt sie.

Doch dann kommt es zu Szene, mit der niemand gerechnet hat: Die 22-Jährige berichtet, dass ihr Ex-Freund ein Kind mit einer anderen Frau gehabt habe.

Dies sei herausgekommen zu der Zeit, als Ariel selbst schwanger gewesen sei. Die Frau habe das Kind laut Ariel zur Adoption freigeben wollen. Ariel sei demnach bereit gewesen, das Kind aufzunehmen.

«Ich habe sogar schon Schnullerketten gebastelt und das Kind im Krankenhaus besucht, sie war so süss», sagt sie. Letztlich sei jedoch alles anders gekommen. Das Paar trennte sich.

Ariels Ex meldete sich unterdessen wütend auf Instagram zu Wort. Dort erklärte er laut «Promiflash»: «Ich möchte nur kurz klarstellen, dass das, was aktuell im Dschungel über mich gesagt wird, nicht der Wahrheit entspricht. Leider verdreht sie die Tatsachen immer wieder.»

Gil geht auf Ariel zu und gibt ihr die Hand

Gil Ofarim dagegen ist von Ariels Geschichte sichtlich gerührt und reicht ihr die Hand: «Ich habe einen Heidenrespekt vor dir. Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden», lobt er die 22-Jährige, die bislang immer wieder gegen ihn schoss.

Ariel weiss erst gar nicht, wie sie reagieren soll: «Was?», wundert sie sich, bedankt sich dann aber. Samira Yavuz und Stephen Dürr trauen ihren Augen kaum.

Im Dschungeltelefon spricht Gil Ofarim danach über seine eigene Familie: «Ich vermisse meine Familie, meine Freunde und mein Umfeld», sagt er, «ohne sie würde ich heute hier nicht mehr sitzen.»

Der 43-Jährige ist angefasst, verlässt das Dschungeltelefon und versteckt sich hinter einem Busch. Die Kamera fängt ihn ein, als er weinend sein Gesicht verdeckt. Und manch eine*r fragt sich: Endlich Friede oder doch alles nur Fake?

Ariel: «Was ist der Sinn?»

Eine weitere Überraschung wartet am Ende des elften Tages im Camp: Nachdem Jan Köppen und Sonja Zietlow Stephen Dürr und Patrick Romer angezählt haben, verkünden sie, dass beide bleiben dürfen:

Warum?

«Weil wir es können!», so Zietlow lachend. Alle Anrufe zählen schon für die Entscheidung an Tag 12.

Ariel ist dennoch maximal verwirrt: «Was ist der Sinn?» Doch RTL hat schon in vorherigen Staffeln einmal mit dem Kandidaten-Exit pausiert - auch dieses Mal beschweren sich viele Zuschauer und Zuschauerinnen in den sozialen Medien darüber.

So oder so: Am Samstag, 7. Februar, steht dann fest, wer sich in diesem Jahr die Dschungelkrone schnappt.

