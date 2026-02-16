Ariel ist die neue Bachelorette auf 3+. CH Media

Kaum ein Realitystar sorgt derzeit für so viele Schlagzeilen wie Ariel – und das dürfte sich bald noch steigern. Die Baslerin mit dem scharfzüngigen Auftreten übernimmt auf 3+ die Rosenvergabe. Für die Kandidaten heisst das: Charme allein wird nicht reichen – sie müssen sich warm anziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel ist die neue Bachelorette.

Die 22-Jährige aus Basel sucht auf 3+ eine neue Liebe.

Bekannt wurde sie durch zahlreiche Reality-Formate – und ihre scharfe Zunge.

Wann die 11. Staffel startet, ist noch nicht bekannt. Die bisherigen Staffeln starteten im April. Mehr anzeigen

Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel ist die neue Bachelorette. Die 22-jährige Baslerin wird bald auf 3+ Rosen verteilen und sucht dort nach einer neuen Liebe.

Ariel ist im TV-Business eine Expertin – oder anders gesagt, sie ist eine TV-Touristin, die von Show zu Show tingelt.

So hat sie schon bei Formaten wie «The Real Life #züri», «Love Fool», «Are You The One? – Realitystars in Love», «Prominent getrennt» oder zuletzt aus dem deutschen Dschungelcamp mitgemischt. Dort sorgte sie vor allem mit ihren Verbalattacken für Aufmerksamkeit. Ihr Lieblingsopfer am Lagerfeuer: Gil («das L steht für Lügen») Ofarim.

Keine Bachelorette, die allen gefallen will

Doch wie spitzzüngig wird sie sich als Bachelorette zeigen? Oder zeigt sie dann ihre zahme, romantische Seite in der 11. Staffel? Wohl eher nicht. Fans von Trash-TV können sich auf eine spicy Edition freuen.

Als jüngste «Bachelorette» der Schweizer TV-Geschichte steht sie für eine Generation, die nicht gefallen will – sondern Haltung zeigt. Sie sagt, was sie denkt. Hakt nach, wenn’s unangenehm wird. Lieber ehrlich als nett. Lieber provokant als angepasst.

Ariel heisst eigentlich Valeria

Die Baslerin heisst eigentlich Valeria. Den Namen Ariel bekam sie von Freund*innen, die sie wegen ihrer roten Haare, die sie bis vor kurzem trug, nach der Meerjungfrau benannten.

Ihren Nachnamen sagt sie nicht öffentlich. Dass Medien sie deshalb teils als Ariel Hediger bezeichnen und dabei den Nachnamen ihres Ex-Freundes verwenden, stört sie. Auf Instagram stellte sie kürzlich klar: «Ich war nie verheiratet! Ich heisse bestimmt nicht Hediger.»

Ariel ist Mutter einer bald zweijährigen Tochter.

Massgeschneidertes Casting

Die 11. Staffel wird zur Wundertüte – mit einer Bachelorette, die spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Keine, die Angst vor Konfrontationen hat und ihre Ecken und Kanten gerne im TV präsentiert.

Es wird eine Krawall-Staffel – und dies mit Ansage.

Ariel sucht einen Mann auf Augenhöhe, der laut eigener Aussage ein Gentleman ist und Kinder mag. Ein Angepasster, ein Langweiler? Der hat keine Chance bei der Baslerin.

Und erstmals wird das Casting der Bachelorette angepasst. Der Sender hat nun die Teilnehmer-Suche gestartet.

