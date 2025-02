Arnold Schwarzenegger (l.) und sein Sohn Patrick Schwarzenegger bei der Premiere der dritten Staffel der HBO-Serie «The White Lotus» in Los Angeles (10. Februar 2025) Bild: Keystone/AP/Photo/Chris Pizzello)

Arnold Schwarzenegger reagiert verblüfft, als er in der dritten Staffel der HBO-Hit-Serie «The White Lotus» eine Nacktszene seines Sohnes Patrick entdeckt.

Helene Laube

Arnold Schwarzenegger war sichtlich überrascht, als er bei der Premiere der dritten Staffel der HBO-Serie «The White Lotus» am Montag in Los Angeles eine Nacktszene mit seinem Sohn Patrick sah. Der 77-Jährige teilte seine Reaktion am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit und kommentierte humorvoll, dass der Apfel nicht weit vom Stamm falle.

Der bekannte Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien dürfte sich dabei auf ein berüchtigtes Foto aus dem Jahr 1970 bezogen haben, in dem er nackt für ein Magazin posierte, schreibt der «San Francisco Chronicle». Dieses Bild ist kürzlich in den sozialen Medien wieder aufgetaucht. In einem Interview von 1992 mit Oprah Winfrey verteidigte er das Foto und erklärte, er habe nichts zu verbergen.

Patrick Schwarzenegger spielt in «White Lotus» die Rolle von Saxon, dem Sohn eines wohlhabenden Geschäftsmannes, der mit seiner Frau in einem luxuriösen Resort in Thailand Ferien macht. Die dritte Staffel der Serie wird von Kritikern überwiegend positiv bewertet.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.