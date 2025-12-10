  1. Privatkunden
Wegen Israel Jetzt boykottiert auch Island den ESC in Wien

dpa

10.12.2025 - 22:31

Island war in diesem Jahr in Basel noch mit Væb und ihrem Song «Róa» beim ESC dabei. 
Island war in diesem Jahr in Basel noch mit Væb und ihrem Song «Róa» beim ESC dabei. 
dpa (Archivbild)

Mehrere Länder haben bereits einen Boykott des Musikwettbewerbs angekündigt. Nun folgt auch eine eigentlich sehr ESC-affine Nation im hohen Norden.

,

DPA, Redaktion blue News

10.12.2025, 22:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen der möglichen Teilnahme Israels hat nun auch Island seinen Boykott des Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien erklärt.
  • Das entschied der Vorstand des isländischen Rundfunksenders RÚV auf einer Sitzung in Reykjavik.
  • Zuvor hatten bereits die zuständigen TV-Sender in Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden ihren ESC-Boykott angekündigt.
  • Wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg hatten einige Sender den Ausschluss des Landes von dem Wettbewerb gefordert – ohne Erfolg.
Mehr anzeigen

Wie mehrere andere Länder will auch Island den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich wegen der möglichen Teilnahme Israels boykottieren. Das entschied der Vorstand des isländischen Rundfunksenders RÚV auf einer Sitzung in Reykjavik. 

Zuvor hatten bereits die zuständigen Sender aus Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden einen ESC-Boykott angekündigt. Andere Länder erwägen ebenfalls einen solchen Schritt. Damit reagierten sie auf einen in der vergangenen Woche gefällten Mehrheitsbeschluss der Europäischen Rundfunkunion (EBU), wonach alle Länder an dem Musikwettbewerb teilnehmen dürfen, die das wünschen. Damit steht einer Teilnahme Israels am nächsten ESC in Wien nichts mehr im Weg.

Entscheid ist gefallen. Israel darf am ESC 2026 teilnehmen – vier Länder steigen aus

Entscheid ist gefallenIsrael darf am ESC 2026 teilnehmen – vier Länder steigen aus

RÚV: ESC-Teilnahme wird weder Freude noch Frieden schaffen

Wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg hatten einige Sender den Ausschluss des Landes von dem Wettbewerb gefordert, darunter auch RÚV. Der Sender teilte nun mit, es sei angesichts der öffentlichen Debatte auf Island sowie der Reaktionen auf die Entscheidung der EBU klar, dass im Falle einer isländischen Teilnahme am ESC weder Freude noch Frieden herrschen würden. Deshalb werde der Sender die EBU noch heute davon in Kenntnis setzen, dass man am nächsten ESC nicht teilnehmen werde.

Der Eurovision Song Contest geniesst auf Island eigentlich hohen Stellenwert. Im Ort Húsavík gibt es ein eigenes Eurovision-Museum, und auch die Filmkomödie «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» mit Hollywood-Stars wie Will Ferrell spielt in der kleinen Gemeinde im abgeschiedenen Norden der Nordatlantik-Insel.

