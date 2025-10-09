Auf den Luxusboliden von Lotto Chico wurde geschossen (Archivbild). IMAGO/Photopress Müller

Neun Schüsse in der Nacht: Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-Millionär Chico, musste Einschusslöcher an seinem Ferrari feststellen. Der Dortmunder zeigt sich tief schockiert. Nun ermittelt die Polizei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf den Ferrari von Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias «Chico» wurden neun Schüsse abgefeuer. Die Polizei ermittelt.

Chico entdeckte die Einschusslöcher kurz vor 2 Uhr nachts und teilte seine Fassungslosigkeit via Instagram.

Der 43-Jährige, der seinen Lottogewinn von 10 Millionen Euro erfolgreich investiert hat, sieht sich trotz positiver öffentlicher Präsenz mit der Tat konfrontiert. Mehr anzeigen

Schock für Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt unter dem Spitznamen Chico: Auf seinen Ferrari wurden in Dortmund-Nordstadt nach Medienberichten insgesamt neun Schüsse abgegeben.

Die Entdeckung machte er selbst mit einem Handy-Video über eine Instagram-Story bekannt. «Das gibt's doch gar nicht», zeigt sich der Dortmunder in Aufnahme fassungslos. Zunächst war er von sechs Treffern ausgegangen.

Kurz vor 2 Uhr nachts habe Chico die Einschusslöcher am Sportwagen bemerkt, der eben erst aus der Inspektion gekommen sei. Gegenüber «Bild» sagte der 43-Jährige: «Ich kann es gar nicht fassen – wer macht denn sowas? Ich tue doch niemandem was Schlechtes.

Auf Instagram dokumentiert Lotto Chico die Einschusslöcher. Instagram

Seit meinem Lottogewinn habe ich so vielen Menschen geholfen. Warum schiesst man dann auf mein Auto?» Nun ermittle die Polizei. Wie hoch der Schaden an dem silberfarbenen Ferrari ist, wurde noch nicht erhoben.

Chico hat seinen Lotto-Gewinn sogar vermehrt

Kürsat Yildirim ist kein gewöhnlicher Lotto-Gewinner. Als Zwölfjähriger kam er mit seiner Familie aus der Türkei nach Dortmund. Dort hatte er mit Drogenproblemen, Kleinkriminalität und Spielsucht zu kämpfen. Doch dann, im Jahr 2022, wendete sich das Schicksal auf einen Schlag zum Besseren: ein riesiger Gewinn im Lotto.

Anstatt still und heimlich von dem Geld zu leben, machte er seinen Gewinn von fast 10 Millionen Euro öffentlich. «Chico», wie ihn Freunde und längst auch die Öffentlichkeit nennen, verwandelte sich in einen Unternehmer und Reality-Star. Zuletzt bekundete er, dass er seinen Lotto-Gewinn keineswegs verprasst habe, sondern durch geschickte Geldanlagen sogar vermehren konnte.

