  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wer macht denn sowas?» Unbekannte schiessen auf Ferrari von Lotto-Millionär «Chico»

Carlotta Henggeler

9.10.2025

Auf den Luxusboliden von Lotto Chico wurde geschossen (Archivbild). 
Auf den Luxusboliden von Lotto Chico wurde geschossen (Archivbild). 
IMAGO/Photopress Müller

Neun Schüsse in der Nacht: Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-Millionär Chico, musste Einschusslöcher an seinem Ferrari feststellen. Der Dortmunder zeigt sich tief schockiert. Nun ermittelt die Polizei.

Teleschau

09.10.2025, 08:50

09.10.2025, 08:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf den Ferrari von Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias «Chico» wurden neun Schüsse abgefeuer. Die Polizei ermittelt.
  • Chico entdeckte die Einschusslöcher kurz vor 2 Uhr nachts und teilte seine Fassungslosigkeit via Instagram.
  • Der 43-Jährige, der seinen Lottogewinn von 10 Millionen Euro erfolgreich investiert hat, sieht sich trotz positiver öffentlicher Präsenz mit der Tat konfrontiert.
Mehr anzeigen

Schock für Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt unter dem Spitznamen Chico: Auf seinen Ferrari wurden in Dortmund-Nordstadt nach Medienberichten insgesamt neun Schüsse abgegeben.

Die Entdeckung machte er selbst mit einem Handy-Video über eine Instagram-Story bekannt. «Das gibt's doch gar nicht», zeigt sich der Dortmunder in Aufnahme fassungslos. Zunächst war er von sechs Treffern ausgegangen.

Kurz vor 2 Uhr nachts habe Chico die Einschusslöcher am Sportwagen bemerkt, der eben erst aus der Inspektion gekommen sei. Gegenüber «Bild» sagte der 43-Jährige: «Ich kann es gar nicht fassen – wer macht denn sowas? Ich tue doch niemandem was Schlechtes.

Auf Instagram dokumentiert Lotto Chico die Einschusslöcher. 
Auf Instagram dokumentiert Lotto Chico die Einschusslöcher. 
Instagram

Seit meinem Lottogewinn habe ich so vielen Menschen geholfen. Warum schiesst man dann auf mein Auto?» Nun ermittle die Polizei. Wie hoch der Schaden an dem silberfarbenen Ferrari ist, wurde noch nicht erhoben.

Chico hat seinen Lotto-Gewinn sogar vermehrt

Kürsat Yildirim ist kein gewöhnlicher Lotto-Gewinner. Als Zwölfjähriger kam er mit seiner Familie aus der Türkei nach Dortmund. Dort hatte er mit Drogenproblemen, Kleinkriminalität und Spielsucht zu kämpfen. Doch dann, im Jahr 2022, wendete sich das Schicksal auf einen Schlag zum Besseren: ein riesiger Gewinn im Lotto.

Anstatt still und heimlich von dem Geld zu leben, machte er seinen Gewinn von fast 10 Millionen Euro öffentlich. «Chico», wie ihn Freunde und längst auch die Öffentlichkeit nennen, verwandelte sich in einen Unternehmer und Reality-Star. Zuletzt bekundete er, dass er seinen Lotto-Gewinn keineswegs verprasst habe, sondern durch geschickte Geldanlagen sogar vermehren konnte.

Mehr Videos aus dem Ressort

Dwayne Johnson über «The Smashing Machine»: «Mir gefällt, wie der Film Männlichkeit porträtiert»

Dwayne Johnson über «The Smashing Machine»: «Mir gefällt, wie der Film Männlichkeit porträtiert»

In «The Smashing Machine» zeigt Dwayne «The Rock» Johnson als UFC-Legende Mark Kerr seine bislang beste Schauspielleistung. blue News sprach mit ihm und Co-Star Emily Blunt über die dargestellte Männlichkeit.

30.09.2025

Meistgelesen

Trump-Sender interviewt Masken-Gast – doch etwas stimmt hier gar nicht
Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»
Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab +++ Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk
So steht die Schweiz schon am Montag als WM-Teilnehmer fest
Nach Urteil muss behindertes Mädchen in die Sonderschule

Mehr zum Thema

Stecken Geldsorgen dahinter?. Lotto-Chico verkauft seinen Ferrari

Stecken Geldsorgen dahinter?Lotto-Chico verkauft seinen Ferrari

Deutscher Lottogewinner Chico. «Ich bin Multimillionär und lebe immer noch bei meinen Eltern»

Deutscher Lottogewinner Chico«Ich bin Multimillionär und lebe immer noch bei meinen Eltern»

Deutscher Lottomillionär. Chico offenbart Kontoauszug im Fernsehen

Deutscher LottomillionärChico offenbart Kontoauszug im Fernsehen

Mehr aus dem Ressort

Debakel bei «Wer wird Millionär?». Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»

Debakel bei «Wer wird Millionär?»Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesZu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

«Ich wollte doch gar nicht!». Panik im Studio – «WWM»-Kandidatin zockt versehentlich weiter

«Ich wollte doch gar nicht!»Panik im Studio – «WWM»-Kandidatin zockt versehentlich weiter