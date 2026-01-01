Einer der lang erwarteten Kinofilme 2026 ist die Verfilmung des Musicals «Ewigi Liebi». Im Bild: Susanne Kunz, Pierre Monnard (Regie), Luca Hänni, Pasquale Aleardi und Elena Flury (v.l.n.r.) DCM

Was auch immer das nächste Jahr bringt, für beste Unterhaltung ist gesorgt: Im ersten Halbjahr kommen lang ersehnte Schweizer Filmdebüts und ikonische Fortsetzungen in die Kinos.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywood hat ein paar Knaller im Köcher. Darunter sind «Der Teufel trägt Prada 2», «The Mandalorian & Grogu» und «Toy Story 5».

Auch lang erwartete Schweizer Produktionen wie «Ewigi Liebi» mit Luca Hänni oder «Mein Freund Barry» kommen auf die Grossleinwand.

Das ganze Filmprogramm findest du hier Mehr anzeigen

«Roofman – der Hochstapler» ab 8. Januar in den blue Cinemas

Der Oscar-nominierte Regisseur Derek Cianfrance («Blue Valentine», «The Place Beyond the Pines») inszeniert mit einem beeindruckenden Schauspielensemble um Channing Tatum, Kirsten Dunst, Juno Temple, Peter Dinklage und Ben Mendelsohn die Crime-Comedy «Roofman» .

Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Jeffrey Manchester und erzählt die skurrile Flucht eines Serienräubers, der nach einer Verurteilung zu 45 Jahren Haft aus dem Gefängnis ausbricht.

Monatelang versteckt er sich in einem «Toys-R-Us» in North Carolina, ernährt sich von Babynahrung und fährt mit einem Kinderfahrrad durch den Laden – bis er schliesslich gefasst wird.

Cast: Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield, Tony Revolori, Kirana Kuic, Gabriella Cia, Alissa Marie Pearson, Esme McSherry, Melonie Diaz, Stella Gunn

Regie: Derek Cianfrance

«Mein Freund Barry» ab 14. Januar in den blue Cinemas

Alle kennen den treuherzigen Barry mit seinem Fässchen um den Hals. Nach «Heidi» kommt nun ein weiterer Schweizer Live-Action-Kinofilm, der eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Mut und Überleben erzählt.

Inmitten der malerischen Schweizer Berge strandet der 12-jährige Georg bei den Mönchen auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass. Alles ist neu für ihn: die Kälte, die Stille und das ungewohnte Klosterleben. Doch schon bald entdeckt Georg, dass dieser besondere Ort voller kleiner Wunder steckt. Als er einen hilflosen Welpen findet, entsteht zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft. Heimlich zieht Georg seinen Barry gross und erlebt mit ihm unvergessliche Momente.

Doch als Georg seinen treuen Gefährten zu verlieren droht, nimmt er all seinen Mut zusammen und macht sich auf den Weg in ein riesiges Abenteuer.

Cast: Max Hubacher, Carlos Leal, Ulrich Tukur, Sven Schelker, Yousef ‹Joe› Sweid, Alma Büchenbacher, Mael Gallati, Paco von Wyss, Christoph Gaugler, Klemens Niklaus Trenkle, Christian Skibinski.

Regie: Markus Welter

«Hamnet» ab 22. Januar im blue Cinema

Die Bauerntochter Agnes und der arme Lateinlehrer William verlieben sich, heiraten und haben alsbald drei Kinder. Als der einzige Sohn Hamnet 11-jährig an der Pest stirbt, bricht Agnes’ Welt zusammen und die grosse Liebe zerbricht beinahe.

In tiefer Verzweiflung und Trauer beginnt William «Hamlet» zu schreiben, eines der grossen Dramen der Literaturgeschichte.

Ein Historiendrama über die grossen Gefühle, Liebe und Verlust nach dem gleichnamigen Roman von Maggie O’Farrell.

Cast: Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart, James Lintern, Joe Alwyn, Justine Mitchell, Eva Wishart, Effie Linnen, Emily Watson, David Wilmot

Regie: Chloé Zhao

«Ewigi Liebi» ab 12. Februar in den Kinos

«Ewigi Liebi» erzählt die Liebesgeschichte von Heidi und Daneli, die sich einst im Emmental fanden und durch einen schmerzhaften Verrat wieder verloren. 30 Jahre nach ihrer Trennung begegnen sich die beiden erneut – heute in ihren Fünfzigern – und erhalten überraschend die Chance, in die Vergangenheit zu reisen. Vielleicht bietet sich ihnen doch noch eine zweite Chance auf das gemeinsame Glück?

Ausgerechnet ein Plattenladen in Zürich führt Heidi und Daneli wieder zusammen: Daneli muss sein Geschäft räumen, Heidi ist als Bauherrin dafür verantwortlich – gemeinsam mit ihrem Ehemann Ferdinand. Alte Gefühle und die Frage «Was wäre gewesen, wenn?» kommen wieder an die Oberfläche. Begleitet wird die romantische Geschichte von den grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten 30 Jahre.

Das legendäre Bühnenstück kommt als moderne Kino-RomCom auf die Leinwand. Zudem gibt Luca Hänni als junger Daneli sein Filmdebüt.

Cast: Luca Hänni, Susanne Kunz, Pasquale Aleardi, Elena Flury

Regie: Pierre Monnard

«Marty Supreme» ab 26. Februar im blue Cinema

Nach dem Bob-Dylan-Biopic «A Complete Unknown» widmet sich Timothée Chalamet im Drama «Marty Supreme» erneut einer Geschichte mit realem Bezug: Der «Dune»-Star spielt darin eine Figur, die lose von der US-amerikanischen Tischtennis-Legende Marty Reisman inspiriert ist.

Reisman, bekannt für seinen unkonventionellen Stil, gewann mehrere nationale und internationale Titel, darunter zwei US-Meisterschaften. Er perfektionierte den traditionellen Hardbat-Stil, der Kontrolle und Spin über Kraft stellt, und gilt als eine der letzten grossen Ikonen dieser Ära.

Als Botschafter des Sports trug er entscheidend dazu bei, Tischtennis in den USA populär zu machen.

Cast: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler the Creator

Regie: Josh Safdie

«Super Mario Galaxy Film» ab 1. April

«Super Mario Galaxy Film» ist der neue Animationsfilm, basierend auf der Welt von Super Mario Bros. Das erste Mario-Abenteuer «Der Super Mario Bros. Film» startete 2023 in den Kinos, und spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein.

«Der Super Mario Bros. Film» und «Der Super Mario Galaxy Film» wurden federführend von Chris Meledandri (Illumination) und Shigeru Miyamoto (Nintendo) produziert.

Der «Super Mario Galaxy Film» entstand erneut unter der Regie der beiden Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic. Matthew Fogel verantwortet ein weiteres Mal das Drehbuch.

«Michael» ab 23. April in den blue Cinemas

Der Film erzählt die Geschichte von Michael Jacksons Leben – weit über die Musik hinaus. Er zeichnet seinen Weg nach von der Entdeckung seines aussergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb, der grösste Entertainer der Welt zu werden.

Jaafar Jackson gibt mit «Michael» sein Spielfilmdebüt. Neben ihm sind Nia Long («Empire, Boyz n the Hood – Jungs im Viertel») und Laura Harrier («Spider-Man: Homecoming») zu sehen.

Cast: Joseph David-Jones, Colman Domingo, Katerina Graham, Larenz Tate, Laura Harrier, Nia Long, Hope Banks, Miles Teller, Jessica Sula, Peyton Riley McConville, Jaafar Jackson, Kendrick Sampson

Regie: Antoine Fuqua

«Der Teufel trägt Prada 2» ab 30. April in den blue Cinemas

Fast zwanzig Jahre nach dem Kultfilm von 2006 kehren Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton und Nigel zurück – gespielt von Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Fortsetzung führt erneut in die glamouröse Modewelt von New York und hinter die Kulissen des legendären «Runway»-Magazins, das eine ganze Generation geprägt hat.

Doch die Zeiten haben sich geändert: Mirandas Karriere gerät ins Wanken, das Modemagazin verliert an Einfluss und die Branche steht vor einem Umbruch. Um Runway zu retten, ist Miranda gezwungen, sich ausgerechnet an Emily zu wenden – ihre frühere Assistentin, die inzwischen eine mächtige Führungskraft bei einem globalen Luxuskonzern ist.

Alte Machtspiele, neue Abhängigkeiten und ungeklärte Spannungen prallen aufeinander. Wenn frühere Rollenbilder kippen und alte Weggefährtinnen plötzlich am längeren Hebel sitzen, ist klar: Diese Fortsetzung verspricht Drama – und Glamour.

Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Sydney Sweeney, Lucy Liu, Lady Gaga

Regie: David Frankel

«The Mandalorian & Grogu» ab 20. Mai in den blue Cinemas

Der Mandalorianer Din Djarin war lange Zeit ein einsamer Kopfgeldjäger, der nach einem strengen Ehrenkodex lebte. Doch seit seiner Begegnung mit dem machtsensitiven Grogu hat sich sein Leben grundlegend verändert – aus einem Einzelgänger wurde ein Beschützer und Mentor.

Gemeinsam begeben sich Din Djarin und sein Lehrling auf ein neues Abenteuer im Star-Wars-Universum. Ihre Reise führt sie in unbekannte Regionen der Galaxis, wo alte Feinde, neue Verbündete und gefährliche Missionen auf sie warten.

Während die Bedrohungen grösser werden, wächst auch die Bindung zwischen dem Mandalorianer und Grogu. Ihr Weg stellt nicht nur ihre Kampffähigkeiten auf die Probe, sondern auch ihre Loyalität, ihren Glauben und ihre Rolle in einer Galaxis im Umbruch.

Cast: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Hemky Madera, Jonny Coyne, London Stubblefield

Regie: Jon Favreau

«Toy Story 5» ab 18. Juni in den blue Cinemas

«Toy Story 5» knüpft an die Ereignisse des letzten Films an und zeigt, wie sich das Leben der Spielzeuge weiter verändert. Woody und Buzz haben getrennte Wege eingeschlagen, doch die Welt der Kinder – und der Spielzeuge – steht erneut vor einem grossen Umbruch. Neue Technologien und moderne Spielgewohnheiten stellen alles infrage, was Spielzeug bisher ausgemacht hat.

Im Zentrum der Geschichte steht der Konflikt zwischen klassischen Spielzeugen und digitalen Alternativen. Während einige Spielzeuge um ihre Bedeutung für Kinder fürchten, müssen andere lernen, sich anzupassen oder neu zu definieren, wofür sie da sind. Alte Freundschaften werden auf die Probe gestellt, neue Figuren betreten die Bühne und bringen frischen Wind – aber auch neue Herausforderungen.

Am Ende geht es wie immer bei Toy Story um Zusammenhalt, Veränderung und das Loslassen. «Toy Story 5» erzählt eine emotionale, humorvolle Geschichte darüber, was es bedeutet, seinen Platz in einer sich wandelnden Welt zu finden – und warum echte Freundschaft zeitlos bleibt.

Cast: Ernie Hudson, Tim Allen, Tom Hanks, Tony Hale, Conan O'Brien, Blake Clark, Joan Cusack

Regie: McKenna, Harris Andrew Stanton

Mehr Videos aus dem Ressort