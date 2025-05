Aufstieg, Absturz, Aufrappeln – so bewegt war Naddels Leben

Nadja «Naddel» Abd el Farrag Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Nadja «Naddel» Abdel Farrag und Dieter Bohlen während ihrer ersten Beziehung im Jahr 1994. Bild: imago stock&people Von 1999 bis 2000 präsentierte Nadja «Naddel» Abd el Farrag das RTLZWEI-Erotikmagazin «peep». Bild: KEYSTONE Richard «Mörtel» Lugner nahm Nadja «Naddel» Abd el Farrag (rechts) 2000 auf den Wiener Opernball als Stargast mit. Bild: KEYSTONE In der RTL-Reihe «S.O.S. Barracuda» wirkte Nadja «Naddel» Abd el Farrag 2001 und 2002 in drei Filmen als Polizistin mit. Bild: imago images/United Archives 2004 zog Nadja «Naddel» Abd el Farrag (unten links) ins RTL-Dschungelcamp und nahm an der zweiten Staffel von «Ich bin ein Start – Holt mich raus» teil. Bild: KEYSTONE Eine Zeit lang war Nadja «Naddel» Abd el Farrag gut gebucht und nahm 2013 unter anderem am «SAT.1 Promiboxen» teil Bild: imago images/VISTAPRESS 2018 stellte Nadja «Naddel» Abd el Farrag ihre Autobiografie «Achterbahn» auf der Leipziger Buchmesse vor. Bild: imago/Chris Emil Janßen Beim Schlagermove 2024 in Hamburg hatte Nadja «Naddel» Abd el Farrag ihren letzten öffentlichen Auftritt. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen Nadja «Naddel» Abd el Farrag Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Nadja «Naddel» Abdel Farrag und Dieter Bohlen während ihrer ersten Beziehung im Jahr 1994. Bild: imago stock&people Von 1999 bis 2000 präsentierte Nadja «Naddel» Abd el Farrag das RTLZWEI-Erotikmagazin «peep». Bild: KEYSTONE Richard «Mörtel» Lugner nahm Nadja «Naddel» Abd el Farrag (rechts) 2000 auf den Wiener Opernball als Stargast mit. Bild: KEYSTONE In der RTL-Reihe «S.O.S. Barracuda» wirkte Nadja «Naddel» Abd el Farrag 2001 und 2002 in drei Filmen als Polizistin mit. Bild: imago images/United Archives 2004 zog Nadja «Naddel» Abd el Farrag (unten links) ins RTL-Dschungelcamp und nahm an der zweiten Staffel von «Ich bin ein Start – Holt mich raus» teil. Bild: KEYSTONE Eine Zeit lang war Nadja «Naddel» Abd el Farrag gut gebucht und nahm 2013 unter anderem am «SAT.1 Promiboxen» teil Bild: imago images/VISTAPRESS 2018 stellte Nadja «Naddel» Abd el Farrag ihre Autobiografie «Achterbahn» auf der Leipziger Buchmesse vor. Bild: imago/Chris Emil Janßen Beim Schlagermove 2024 in Hamburg hatte Nadja «Naddel» Abd el Farrag ihren letzten öffentlichen Auftritt. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen

Nadja «Naddel» Abd el Farrag ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Ihr Leben war geprägt von Enttäuschungen und Abstürzen. Doch die Ex von Dieter Bohlen rappelte sich immer wieder auf. Bis sie nicht mehr konnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Freundin von Dieter Bohlen wurde Nadja «Naddel» Abd el Farrag in den 1990er-Jahren bekannt.

Auf ihren rasanten Aufstieg folgte ein jäher Absturz – samt Alkohol, Schulden und Krankheiten.

Zuletzt lebte Naddel sehr zurückgezogen. Sie starb am 9. Mai in einem Hamburger Krankenhaus.

«Es war nie mein Ziel, ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen», sagte Nadja Abd el Farrag dem «Spiegel» 2016. Da wusste die Öffentlichkeit aber schon viel zu viel von ihrem Leben, von den Exzessen, den Schulden, den Skandalen.

Die als langjährige Partnerin von Dieter Bohlen und als Fernsehmoderatorin bekannt gewordene Naddel ist wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben.

In die Trauer um Nadja Abd el Farrag mischen sich viele kritische Töne: «Benutzt und emotional geprügelt … sie hat lange durchgehalten in dieser verrückten Welt», kommentiert etwa Simone Ballack auf Instagram.

Nadja Abd el Farrag selbst hatte auf ihr Leben in den vergangenen Jahren schonungslos zurückgeblickt: Auf den rasanten Aufstieg folgte ein jäher Absturz. Zwar rappelte sich Naddel immer wieder auf, doch am Ende war sie eine gebrochene Frau.

Backgroundsängerin, Bohlen und Verona

Geboren in Hamburg, machte Naddel in den 1980er-Jahren eine Ausbildung zur Apothekenhelferin, stieg dann aber lieber als Backgroundsängerin bei Dieter Bohlens Band «Blue System» ein.

Im Hintergrund blieb sie nicht lange: Von 1989 bis 1996 waren die beiden ein Paar, an dem sich auch die Boulevardpresse erfreute. Dann heiratete Bohlen lieber eine andere: Verona Feldbusch (heute Pooth). Ein erster Tiefschlag für Naddel.

Zweite Beziehung mit Bohlen

Bohlens Ehe mit Verona hielt nicht lange, nach einem Monat war schon wieder Schluss. 1997 kamen Naddel und Bohlen erneut zusammen. Diesmal hielt ihre Beziehung vier Jahre. Vom Tod Naddels hat Dieter Bohlen erst durch die Medien erfahren.

Moderatorin, Werbeikone, Schauspielerin

In der Zeit läuft es für Naddel: Sie moderiert die Erotik-Fernsehsendung «peep» (ironischerweise als Nachfolgerin von Verona Feldbusch), gibt Bücher heraus, arbeitet als Schauspielerin, unter anderem in der RTL-Filmreihe «S.O.S. Barracuda». Nach der Trennung von Bohlen im Jahr 2001 arbeitet sie auch kurzzeitig als Altenpflegehelferin.

Die Reality-Ära

Irgendwann begann der Ruhm zu bröckeln. Naddel trat vor allem in Reality-Formaten auf, die Anfang der Nullerjahre in Mode kamen. «Dschungelcamp» und «Big Brother», später dann hing sie beim «Promiboxen» von SAT.1 in den Seilen und machte Werbung für einen Erotikversand und eine Erotikmesse. Es deutete sich bereits an, was folgen sollte.

Alkohol, Schulden, Krisen

Die vergangenen 15 Jahre waren von Alkoholproblemen, gesundheitlichen Krisen und finanziellen Schwierigkeiten geprägt: Naddel machte vor allem negative Schlagzeilen. Sie lebte von 200 Euro Rente im Monat und versuchte zwei Mal, mit der Hilfe RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat ihre Geldprobleme in den Griff zu bekommen, nahm Medikamente gegen ADHS und machte öffentlich, aufgrund ihres Alkoholmissbrauchs an Leberzirrhose erkrankt zu sein.

Naddels letztes Comeback

Mit dem Hamburger Millionär Andreas Ellermann versuchte Nadel ein letztes Comeback. Der Entertainer half Nadja Abd el Farrag zumindest kurzzeitig wieder auf die Bein und auf die Bühne: Beim Hamburger Schlagermove 2024 hatte Naddel ihren letzten öffentlichen Auftritt - dies aber immerhin vor zehntausenden begeisterten Fans.

Danach zog sie sich aus der Öffentlichkeit, in die sie nie wollte, zurück und lebte bis zu ihrem Tod bei ihrer Mutter.