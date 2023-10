«Goodbye Deutschland»-Neulinge: TV-Auswanderer Aurelio und Lala haben Geldprobleme Auswandern ist nicht einfach: Aurelio und Lala merken das nun am eigenen Leib. Ihre erste Job-Idee fiel ins Wasser – und viel von ihrem Ersparten ist bereits weg. 16.10.2023

Auswandern ist nicht einfach: Aurelio und Lala merken das nun am eigenen Leib. Ihre erste Job-Idee fiel ins Wasser – und viel von ihrem Ersparten ist bereits weg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Goodbye Deutschland»-Frischlinge Aurelio und Lala kämpfen in der Toskana um ihre Existenz.

Das Paar hat schon 23'000 Euro ihres Ersparten ausgegeben.

Sie sind das neue Traumpaar der Doku «Goodbye Deutschland» bei VOX: Aurelio Savina (45) und Lala Aluas (33) überstanden schon die Sendung «Temptation Island V.I.P.».

Savina war ausserdem schon bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (2015), «Das Sommerhaus der Stars» (2017) und «Bachelor in Paradise» (2019).

Der Deutschitaliener sagte laut «Bunte», er fühle sich in Deutschland nicht mehr wohl – Lala berichtete gar, er wäre «leicht depressiv». Also ist das Paar nach Italien ausgewandert, in die Toskana.

Aurelio und Lala leben nun in der Versilia, einer Küstenlandschaft im Nordwesten der Toskana. Ihre offene Beziehung habe sich «sogar noch mehr ins Positive verändert». Nun haben sie aber Geldprobleme.

Der neue Plan heisst Eventmanagement

Sie gaben offen zu, dass sie nicht gut mit Geld umgehen können, nach sieben Monaten haben sie bereits 23'000 Euro – gut 21'880 Franken – ihrer Ersparnisse aufgebraucht. Es bleiben ihnen jetzt noch 15'000 übrig.

Also mussten die beiden Lebemenschen einen Job suchen. Sie haben geplant, einen Foodtruck zu eröffnen. Doch die bürokratischen Hürden waren zu hoch. Die neue Idee: Eventmanagement. Aurelio und Lala haben also einen Dinnerabend mit Unterhaltungsprogramm für einen Restaurantbesitzer aus Carrara organisieren dürfen.

Dafür bekamen sie 300 Euro – neben dem Budget. Sollten sich 100 Gäste für den Abend begeistern, wären Folgeaufträge gesichert. Aurelio gab sich darum auch recht zuversichtlich: «Kriegen wir hin.»

Ein begeisterter Restaurant-Besitzer

Nach einigen Hürden mit dem Künstler des Abends – er wollte etwa die Gage gleich im Voraus –, lief dennoch alles rund beim Auftritt von Tenor Ricardo Marinello. Er hat sich eine Gefolgschaft angelacht, durch seine Videos auf TikTok. Darin singt er in Restaurants am Tisch plötzlich Arien, er ist ausserdem ein ehemaliger «Supertalent»-Sieger.

Aurelio gab sich nach diesem erfolgreichen Abend, obwohl sie nur 68 Gäste hatten, sehr glücklich. Der Restaurantbesitzer war zufrieden: «Francesco war begeistert von dem Abend. Er will definitiv in Zukunft weiter mit uns zusammenarbeiten», berichtete Lala freudig.

Es scheint für die Auswanderer-Frischlinge also bergauf zu gehen.

