Aurora Ramazzotti mit Partner Goffredo Cerza bei einem Anlass 2023. IMAGO/Future Image

Influencerin Aurora Ramazzotti zeigt das Gesicht ihres Sohnes Cesare nicht in sozialen Medien, um seine Sicherheit zu gewährleisten – und auf die Gefahren des Internets für Kinder aufmerksam zu machen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin Aurora Ramazzotti zeigt das Gesicht ihres Sohnes Cesare bewusst nicht in sozialen Medien, um ihn vor den Gefahren des Internets zu schützen.

Sie kritisiert die Praxis des «Sharenting» und betont, dass das Posten von Kinderfotos oft mehr den Eltern als den Kindern dient.

Für Ramazzotti hat die Sicherheit und Privatsphäre ihres Kindes oberste Priorität, auch wenn sie damit gegen gängige Influencer-Gewohnheiten verstösst. Mehr anzeigen

Vor über zwei Jahren wurde Aurora Ramazzotti Mutter von Cesare Augusto in der Tessiner Klinik Sant'Anna.

Seitdem postet das stolze Mami viele Fotos ihres Familienglücks auf Instagram – mal mit Oma Michelle Hunziker oder Opa Eros Ramazzotti. Nur eines ist nie zu sehen: das Gesicht von Baby Cesare.

Diese Entscheidung, die sie konsequent umsetzt, basiert auf ihrer Überzeugung, dass das Internet ein gefährlicher Ort für Kinder sein kann.

In einem neuen Interview mit der italienischen Zeitung «Il Messaggero» erklärte Aurora, dass das Teilen von Kinderfotos oft mehr den Eltern als den Kindern dient. Sie betont, dass in einer idealen Welt das Teilen solcher Bilder unproblematisch wäre, doch die Realität sieht anders aus. «Das Internet ist ein unsicherer Ort, besonders für Kinder, die nicht selbst entscheiden können, ob sie dort präsent sein wollen», sagt sie.

Ihre Haltung ist eine klare Kritik am sogenannten Sharenting, der Praxis, Bilder und Momente der eigenen Kinder online zu teilen. Aurora hebt die Risiken hervor, die mit Online-Missbrauch verbunden sind: «Wenn wir uns nur ein wenig darüber informieren würden, was heute im Internet passiert, würde sich niemand mehr wohlfühlen.»

Aurora Ramazzotti: «Ich verstehe den Wunsch, seine Kinder zu zeigen, aber ihre Sicherheit ist wichtiger»

Neben den Gefahren im Netz weist Aurora auch auf die alltäglichen Sicherheitsbedenken hin. Sie fragt: «Möchten Sie wirklich, dass Ihr Kind auf der Strasse erkannt wird, wenn Sie nicht dabei sind? Und was, wenn es in 15 Jahren verärgert darüber ist, dass seine Kindheit öffentlich gemacht wurde?»

Aus diesen Gründen zeigt Aurora nur Bilder ihres Sohnes, auf denen sein Gesicht nicht zu erkennen ist.

Sie gibt zu, dass diese Entscheidung für viele Eltern und Influencer schwierig sein kann, aber für sie steht die Sicherheit ihres Kindes an erster Stelle. «Ich verstehe den Wunsch, seine Kinder zu zeigen, aber ihre Sicherheit ist wichtiger. Ich hoffe, dass mein Beispiel andere inspiriert, einen ähnlichen Weg zu gehen.»

