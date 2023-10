Aurora Ramazzotti gibt auf Instagram immer wieder Einblick in ihren Alltag mit Baby – nun zeigt sie ihre Sport-Routine – mit ihrem kleinen Sohn Cesare. Bild: Imago/Independent Photo Agency Int.

Wenn man als frischgebackenes Mami Zeit für Sport finden möchte, ist das gar nicht so einfach. Aurora Ramazzotti postet auf Instagram nun, wie sie dieses Problem angeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aurora Ramazzotti wurde im vergangenen März zum ersten Mal Mutter.

Auf Instagram postet die Tochter von Michelle Hunziker Fotos und Videos aus ihrem Alltag mit Baby.

Darunter auch ein Video, das sie beim Sport machen – gemeinsam mit ihrem Baby – zeigt. Mehr anzeigen

Squats, also Kniebeugen alleine, sind schon anstrengend.

Aurora Ramazzotti erweitert ihr Training noch, indem sie ihren Sohn Cesare mit in ihr Training einbindet. Sie hält ihr Baby in den Händen, geht mit ihm in die Hocke, steht wieder auf und streckt ihr Baby hoch in die Luft.

Vergnügt strampelt der Kleine mit den Füsschen – einen herzigeren Trainingspartner könnte sich Aurora Ramazzotti wohl nicht wünschen.

Aurora Ramazzotti zeigt ihren Alltag mit Baby

In ihrem neuen Instagram-Beitrag teilt Aurora Ramazzotti mit ihren rund 2,6 Millionen Follower*innen ihren Alltag mit Baby.

Passend dazu nennt sie ihren Post «50 sfumature di neomamma» – also «50 Shades of New Mother» – damit spielt sie auf die Buch- und Filmreihe «50 Shades of Grey» an.

Neben dem Sport-Video zeigt Aurora Ramazzotti auch ein Video von einem lustigen Tanz, als sie den Kinderwagen schiebt, gibt Einblick, wie sie mit Cesare tanzt und wippt, oder ihn mit Babybrei füttert.

Eben, die vielen verschiedenen Seiten einer Mutter.

